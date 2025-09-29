Váratlan helyről kapott kemény kritikát Németország: ha nem ébrednek fel, Európa elveszíti az ipari központját!

Alex Karp amerikai milliárodos a Palentir vezérigazgatója, a világ legnagyobb szoftvercégét hozta létre, amely jó 100 milliárd dollárral értékesebb, mint az iparág német piacvezetője, az SAP. Karp a KI WELT csúcstalálkozón kijelentette: „Németország válságban van – és ha nem cselekszik, Európa elveszíti ipari szívét.” A Welt arról írt, hogy Karp elmondta: Németországnak most meg kell mutatnia egy újjáalakuló vállalat erényeit – bátorságot, kitartást, őszinteséget.

Alex Karp aggódik Németország miatt/Brendan SMIALOWSKI / AFP

A poltikai elit nem tud Németországon segíteni

A Welt beszámolója szerint Karp öt kényelmetlen igazságot mutatott be a német politikai és üzleti elitnek.