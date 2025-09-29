Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Alex Karp Palentir Németország

Váratlan helyről kapott kemény kritikát Németország: ha nem ébrednek fel, Európa elveszíti az ipari központját!

2025. szeptember 29. 10:21

Alex Karp, amerikai milliárdos, a Palantir egyik tulajdonosa szerint Németországnak szembe kellene néznie végre azzal, hogy a hibás energetika-, bevándorlás- és technológiapolitikai döntései miatt válságban van.

2025. szeptember 29. 10:21
null

Alex Karp amerikai milliárodos a Palentir vezérigazgatója, a világ legnagyobb szoftvercégét hozta létre, amely jó 100 milliárd dollárral értékesebb, mint az iparág német piacvezetője, az SAP. Karp a KI WELT csúcstalálkozón kijelentette: „Németország válságban van – és ha nem cselekszik, Európa elveszíti ipari szívét.” A Welt arról írt, hogy Karp elmondta: Németországnak most meg kell mutatnia egy újjáalakuló vállalat erényeit – bátorságot, kitartást, őszinteséget.

Alex Karp aggódik Németország miatt/Brendan SMIALOWSKI / AFP
Alex Karp aggódik Németország miatt/Brendan SMIALOWSKI / AFP

A poltikai elit nem tud Németországon segíteni

A Welt beszámolója szerint Karp öt kényelmetlen igazságot mutatott be a német politikai és üzleti elitnek. 

A milliárdos úgy vélte, hogy a politikai osztály nem lesz képes változást előidézni. 

A köztisztviselők és tanácsadók helyett azoknak az alapítóknak kell meghatároznia az irányt, akik milliárd dolláros vállalatokat építettek fel. 

A szükséges lendület megteremtéséhez az országnak speciális technológiai zónákra van szüksége – olyan szigetekre, ahol nincs bénító bürokrácia, de vannak egyértelmű szabályok: hosszabb munkaidő, teljes meritokrácia, rugalmasabb munkaerőpiac, ahol lehetőség van a gyors elbocsátásokra

„Nyolcórás munkanapokkal és állandó alkalmazottakkal nem lehet világszínvonalú technológiát építeni” – állította Karp.

Ezt is ajánljuk a témában

„Végre beszéljünk a válságról” 

A milliárdos szerint a politikusoknak egyértelműen el kell mondaniuk a polgároknak, hogy a jólét és a jóléti állam csak az ipar és a technológia révén biztosítható. „Végre beszéljünk a válságról” – mondta Karp. Csak akkor lehet elérni a különleges szabályozások és beruházások elfogadását.

A német pacifizmust negatív jelenségnek tekinti a milliárdos. 

Szerinte Németországnak ismét „elrettentő erőként” kell fellépnie, és többet kell beruháznia a fegyverkezésbe, a mesterséges intelligenciába és a katonai technológiába.

Karp Németországban is tanult és szoros személyes kapcsolatokat ápol az országgal. Elmondta: egészen a közelmúltig Németország ipari és oktatási hagyományai, működő jóléti állama, egészségügyi ellátása, adatvédelme és integritása ideális feltételeket biztosítottak ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia korszakában. 

Az energia-, bevándorlás- és technológiapolitikában hozott téves döntések azonban elpazarolták ezeket az előnyöket

 – jelentette ki a milliárdos. 

Az üzletember különösen az atomenergiától való elfordulást tartja gazdaságilag katasztrofálisnak Németország számára. 

Ezt is ajánljuk a témában

***


 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rejszmano
2025. szeptember 29. 10:58
Igaza van Karp-nak, de az elhibázott német energiapolitikára (túlzott orosz gázfüggés megteremtése Schröder és Merkel alatt) a lengyelek már jóval korábban felhívták a figyelmet!
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 29. 10:48
Nem kell az atomka ? Nem kell az orosz gáz ? Kell a migri ? Gut...gut...🤣🤣🤣 Adolf 2.0 is coming...
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 29. 10:46
Untergang des Abendlandes...
Válasz erre
1
0
mr-nem-semmi
2025. szeptember 29. 10:37
"Az üzletember ... az atomenergiától való elfordulást tartja ... katasztrofálisnak" Jaj, dehogy fordultak el! A libbant sötétzöldek megoldották: bezárták az összes német atomerőművet, de vígan vásárolják a francia áramot, amit a franciák a francia atomerőművekkel állítanak elő. A libbant képmutatás magasiskolája!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!