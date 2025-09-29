Váratlan helyről kapott kemény kritikát Németország: ha nem ébrednek fel, Európa elveszíti az ipari központját!

Besokalltak a németek: Orbánnak lett igaza – Németország gyorsan mentené a menthetőt
Jól lábon lőtték magukat.
Alex Karp, amerikai milliárdos, a Palantir egyik tulajdonosa szerint Németországnak szembe kellene néznie végre azzal, hogy a hibás energetika-, bevándorlás- és technológiapolitikai döntései miatt válságban van.
Alex Karp amerikai milliárodos a Palentir vezérigazgatója, a világ legnagyobb szoftvercégét hozta létre, amely jó 100 milliárd dollárral értékesebb, mint az iparág német piacvezetője, az SAP. Karp a KI WELT csúcstalálkozón kijelentette: „Németország válságban van – és ha nem cselekszik, Európa elveszíti ipari szívét.” A Welt arról írt, hogy Karp elmondta: Németországnak most meg kell mutatnia egy újjáalakuló vállalat erényeit – bátorságot, kitartást, őszinteséget.
A Welt beszámolója szerint Karp öt kényelmetlen igazságot mutatott be a német politikai és üzleti elitnek.
A milliárdos úgy vélte, hogy a politikai osztály nem lesz képes változást előidézni.
A köztisztviselők és tanácsadók helyett azoknak az alapítóknak kell meghatároznia az irányt, akik milliárd dolláros vállalatokat építettek fel.
A szükséges lendület megteremtéséhez az országnak speciális technológiai zónákra van szüksége – olyan szigetekre, ahol nincs bénító bürokrácia, de vannak egyértelmű szabályok: hosszabb munkaidő, teljes meritokrácia, rugalmasabb munkaerőpiac, ahol lehetőség van a gyors elbocsátásokra
„Nyolcórás munkanapokkal és állandó alkalmazottakkal nem lehet világszínvonalú technológiát építeni” – állította Karp.
A milliárdos szerint a politikusoknak egyértelműen el kell mondaniuk a polgároknak, hogy a jólét és a jóléti állam csak az ipar és a technológia révén biztosítható. „Végre beszéljünk a válságról” – mondta Karp. Csak akkor lehet elérni a különleges szabályozások és beruházások elfogadását.
A német pacifizmust negatív jelenségnek tekinti a milliárdos.
Szerinte Németországnak ismét „elrettentő erőként” kell fellépnie, és többet kell beruháznia a fegyverkezésbe, a mesterséges intelligenciába és a katonai technológiába.
Karp Németországban is tanult és szoros személyes kapcsolatokat ápol az országgal. Elmondta: egészen a közelmúltig Németország ipari és oktatási hagyományai, működő jóléti állama, egészségügyi ellátása, adatvédelme és integritása ideális feltételeket biztosítottak ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia korszakában.
Az energia-, bevándorlás- és technológiapolitikában hozott téves döntések azonban elpazarolták ezeket az előnyöket
– jelentette ki a milliárdos.
Az üzletember különösen az atomenergiától való elfordulást tartja gazdaságilag katasztrofálisnak Németország számára.
