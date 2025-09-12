Nem engedett a nyomásnak: Trump döntése óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában

Összefogtak a magyarok és a románok: nagyon bánhatják a fehéroroszok, Moldova is szóba került
Egy moldovai biztonsági exfőnök volt ráadásul a belorusz kémsztori vezéralakja.
A döntés azonnali politikai következményekkel járt.
Nagy felháborodást keltett Ukrajnában Donald Trump döntése, amely értelmében az Egyesült Államok feloldja a Belarusz állami légitársaság, a Belavia elleni korábbi szankciókat – írta meg a TCH ukrán hírportál.
A lépés következtében a belarusz repülőgépek ezentúl korlátozás nélkül berepülhetnek az USA légterébe.
Trump döntése számos ukrán politikai és médiakörben éles kritikát váltott ki, ám az amerikai elnök a bírálatok ellenére nem reagált, nem cáfolt semmit, és nem engedett a nyomásnak. A döntés azonnali politikai következményekkel járt:
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök 52 politikai foglyot engedett szabadon,
köztük 14 külföldi állampolgárt, miután tárgyalt az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjával, John Coulal. A szabadon engedettek között brit, francia, német, lengyel, litván és lett állampolgárok is voltak, akik már mind átlépték a Belarusz-Litván határt. Lukasenka nyilatkozata szerint a legfőbb cél a béke megteremtése, amely Donald Trump küldetésének támogatásával valósulhat meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy moldovai biztonsági exfőnök volt ráadásul a belorusz kémsztori vezéralakja.
Nyitókép: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP