Nagy felháborodást keltett Ukrajnában Donald Trump döntése, amely értelmében az Egyesült Államok feloldja a Belarusz állami légitársaság, a Belavia elleni korábbi szankciókat – írta meg a TCH ukrán hírportál.

A lépés következtében a belarusz repülőgépek ezentúl korlátozás nélkül berepülhetnek az USA légterébe.

Trump döntése számos ukrán politikai és médiakörben éles kritikát váltott ki, ám az amerikai elnök a bírálatok ellenére nem reagált, nem cáfolt semmit, és nem engedett a nyomásnak. A döntés azonnali politikai következményekkel járt:

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök 52 politikai foglyot engedett szabadon,

köztük 14 külföldi állampolgárt, miután tárgyalt az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjával, John Coulal. A szabadon engedettek között brit, francia, német, lengyel, litván és lett állampolgárok is voltak, akik már mind átlépték a Belarusz-Litván határt. Lukasenka nyilatkozata szerint a legfőbb cél a béke megteremtése, amely Donald Trump küldetésének támogatásával valósulhat meg.