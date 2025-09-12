Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Belavia Belarusz szankciók Donald Trump légitársaság

Nem engedett a nyomásnak: Trump döntése óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában

2025. szeptember 12. 11:11

A döntés azonnali politikai következményekkel járt.

2025. szeptember 12. 11:11
null

Nagy felháborodást keltett Ukrajnában Donald Trump döntése, amely értelmében az Egyesült Államok feloldja a Belarusz állami légitársaság, a Belavia elleni korábbi szankciókat – írta meg a TCH ukrán hírportál.

A lépés következtében a belarusz repülőgépek ezentúl korlátozás nélkül berepülhetnek az USA légterébe.

Trump döntése számos ukrán politikai és médiakörben éles kritikát váltott ki, ám az amerikai elnök a bírálatok ellenére nem reagált, nem cáfolt semmit, és nem engedett a nyomásnak. A döntés azonnali politikai következményekkel járt: 

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök 52 politikai foglyot engedett szabadon,

köztük 14 külföldi állampolgárt, miután tárgyalt az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjával, John Coulal. A szabadon engedettek között brit, francia, német, lengyel, litván és lett állampolgárok is voltak, akik már mind átlépték a Belarusz-Litván határt. Lukasenka nyilatkozata szerint a legfőbb cél a béke megteremtése, amely Donald Trump küldetésének támogatásával valósulhat meg. 

Nyitókép: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP

titi77
2025. szeptember 12. 11:27
És? mi köze van másoknak hozzá hogy mit csinál az usa elnöke? basszák meg, háborogjanak csak!
Jajdejónekünk
2025. szeptember 12. 11:26
A ukrán feszkóból mostmár nagyon elegem van, és remélem, a világ vezetőinek is. Senkit nem kéne érdekelne, ők miről mit gondolnak, pár éve még így is volt. Ők annak örüljenek, hogy lyuk van a hátsójukon.
llnnhegyi
2025. szeptember 12. 11:25
Jelképesen szorul a hurok az ukrán fasiszták és nyugati tizenkettek háborúzni akarók nyakán! CAMPO BASSÓ! URSULA! Húzz el a fenébe!
