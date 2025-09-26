Nagy-Britannia nem süllyedhet mélyebbre: felmentették a terrorizmust támogató Kneecap egyik tagját

Lemondta a Kneecap az amerikai turnéját – az egyik tag ellen indult bírósági eljárás miatt
A férfit azért vádolták meg májusban, mert tavaly novemberben egy angliai koncerten a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal.
A woolwichi britt koronabíró a rapper ügyvédjeinek adott igazat.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, augusztus végén bírósági tárgyalás indult a Magyarországról és a Sziget Fesztiválról kitiltott Kneecap rapegyüttes egyik tagja ellen. Liam Óg Ó hAnnaidh most ismét bíróság elé állt, ahol a woolwichi britt koronabíró felmentette a Hezbollah párti zenészt a terrorizmus vádja alól, mondván a vádemelés során eljárási hiba történt – számolt be az Index.
A brit hatóságok azzal vádolták a rappert, hogy egy betiltott szervezet mellett állt ki azzal, hogy egy novemberi londoni koncertjén magára terítette a Hezbollah zászlaját.
A zenész ügyvédjei azzal próbálták védeni Ó hAnnaid-ot, hogy az ügyészség nem adott engedélyt a vádemelésre, amikor a rendőrség május 21-én tájékoztatta a vádlottat, hogy terrorizmus vádjával feljelentették őt.
Paul Goldspring főbíró Ó hAnnaidh ügyvédjeinek adott igazat.
Az eset kapcsán a Kneecap menedzsere, Daniel Lambert X-bejegyzésében a következőképpen fogalmazott: „A politikai rendőrség kudarcot vallott. Kneecap a történelem helyes oldalán áll. Nagy-Britannia nem. Szabad Palesztinát!”
Az eset kapcsán Paul Maskey, Nyugat-Belfast parlamenti képviselője is felszólalt, mondván „Mindannyian a gázai emberek mellett állunk”.
Az ír Kneecap az elmúlt hónapokban a botrányos Hezbollah párti és antiszemita tetteiről és kinyilatkoztatásairól vált ismerté. A terroristákat támogató rapperek augusztusban felléptek volna a Sziget Fesztiválon is, azonban megbotránkoztató kinyilatkoztatásaik miatt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság három évre kitiltotta az együttes tagjait Magyarországról.
Nem jöhetnek a Sziget Fesztiválra.
