Nagy-Britannia nem süllyedhet mélyebbre: felmentették a terrorizmust támogató Kneecap egyik tagját

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, augusztus végén bírósági tárgyalás indult a Magyarországról és a Sziget Fesztiválról kitiltott Kneecap rapegyüttes egyik tagja ellen. Liam Óg Ó hAnnaidh most ismét bíróság elé állt, ahol a woolwichi britt koronabíró felmentette a Hezbollah párti zenészt a terrorizmus vádja alól, mondván a vádemelés során eljárási hiba történt – számolt be az Index.