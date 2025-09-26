Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kneecap Ó hAnnaid rendőrség zenész terrorizmus rapper vádlott ügyvéd Sziget Fesztivál Hezbollah

Nagy-Britannia nem süllyedhet mélyebbre: felmentették a terrorizmust támogató Kneecap egyik tagját

2025. szeptember 26. 14:34

A woolwichi britt koronabíró a rapper ügyvédjeinek adott igazat.

2025. szeptember 26. 14:34
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, augusztus végén bírósági tárgyalás indult a Magyarországról és a Sziget Fesztiválról kitiltott Kneecap rapegyüttes egyik tagja ellen. Liam Óg Ó hAnnaidh most ismét bíróság elé állt, ahol a woolwichi britt koronabíró felmentette a Hezbollah párti zenészt a terrorizmus vádja alól, mondván a vádemelés során eljárási hiba történt – számolt be az Index.

A brit hatóságok azzal vádolták a rappert, hogy egy betiltott szervezet mellett állt ki azzal, hogy egy novemberi londoni koncertjén magára terítette a Hezbollah zászlaját.

A zenész ügyvédjei azzal próbálták védeni Ó hAnnaid-ot, hogy az ügyészség nem adott engedélyt a vádemelésre, amikor a rendőrség május 21-én tájékoztatta a vádlottat, hogy terrorizmus vádjával feljelentették őt.

Paul Goldspring főbíró Ó hAnnaidh ügyvédjeinek adott igazat.

Az eset kapcsán a Kneecap menedzsere, Daniel Lambert X-bejegyzésében a következőképpen fogalmazott: „A politikai rendőrség kudarcot vallott. Kneecap a történelem helyes oldalán áll. Nagy-Britannia nem. Szabad Palesztinát!”

Az eset kapcsán Paul Maskey, Nyugat-Belfast parlamenti képviselője is felszólalt, mondván „Mindannyian a gázai emberek mellett állunk”.

Az ír Kneecap az elmúlt hónapokban a botrányos Hezbollah párti és antiszemita tetteiről és kinyilatkoztatásairól vált ismerté. A terroristákat támogató rapperek augusztusban felléptek volna a Sziget Fesztiválon is, azonban megbotránkoztató kinyilatkoztatásaik miatt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság három évre kitiltotta az együttes tagjait Magyarországról.

Nyitókép: CARLOS JASSO / AFP

***

