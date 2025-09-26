Ft
Ursula von der Leyen Donald Trump vám Európai Unió Egyesült Államok

Most sírja el magát Von der Leyen: Trump odacsapott, újabb brutális vámokat jelentett be

2025. szeptember 26. 09:11

Az Egyesült Államok vámmal sújtja az importált gyógyszereket, nehézgépjárműveket és különböző bútorokat októbertől.

2025. szeptember 26. 09:11
null

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon csütörtök késő este.

Október 1-től 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket,

25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre, 50 százalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra és 30 százalékosat a kárpitozott bútorokra. Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok 

„2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre”.

Hozzátette azonban, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.

A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok. 

Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban. A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, 

hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

