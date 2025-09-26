Most sírja el magát Von der Leyen: Trump odacsapott, újabb brutális vámokat jelentett be

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon csütörtök késő este.

Október 1-től 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket,

25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre, 50 százalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra és 30 százalékosat a kárpitozott bútorokra. Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok

„2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre”.

Hozzátette azonban, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.