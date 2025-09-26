Most sírja el magát Von der Leyen: Trump odacsapott, újabb brutális vámokat jelentett be

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok vámmal sújtja az importált gyógyszereket, nehézgépjárműveket és különböző bútorokat októbertől.
Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon csütörtök késő este.
Október 1-től 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket,
25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre, 50 százalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra és 30 százalékosat a kárpitozott bútorokra. Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok
„2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre”.
Hozzátette azonban, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.
A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok.
Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban. A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta,
hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP