Saját kardjába dőlt a liberális lap: felfedte, hogyan dorombol Trumpnak Ursula von der Leyen

A megállapodás értelmében az EU elfogadta az európai árukra kivetett 15 százalékos vámot – miközben az amerikai áruk szabadon áramolhatnak az EU-ba –, továbbá több száz milliárd dolláros fegyver- és energiavásárlási ígéretet tett a Bizottság elnöke – ugyanakkor nem tudni, hogy ezt kik fogják teljesíteni.

Von der Leyen kritikusai a megállapodást „ideológiai és erkölcsi kapitulációnak” nevezték. Ez a lépés sokak szerint azt jelzi, hogy Európa végleg elvesztette korábbi globális kereskedelmi nagyhatalmi státuszát. Egy uniós tisztviselő a Politico-nak nyilatkozva elismerte:

Trump úgyis azt teszi, amit akar.”

Az Európai Uniót még nehezebb helyzetbe hozza az is, hogy hiába von der Leyen felelőtlen ígérgetései, Trump valójában nem elégedett meg a kereskedelmi megállapodással. Nemrég újabb vámok kivetésével fenyegette meg az EU-t, ezúttal az amerikai technológiai óriásokat érintő uniós digitális szabályozás miatt. Az amerikai elnök figyelmeztetett: ha az EU nem hátrál meg, az USA leállíthatja a létfontosságú mikrochip-technológiák exportját.

A Politico szerint Trump tisztában van azzal, hogy az EU szinte minden téren lemaradásban van az Egyesült Államokkal szemben. Ez a kiszolgáltatottság lehetővé teszi Trump számára, hogy diktálja a feltételeket. Trump legutóbbi fenyegetései rávilágítanak arra, hogy az amerikai elnök továbbra is a saját feltételei szerint játszik – véli a Politico.