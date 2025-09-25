Saját kardjába dőlt a liberális lap: felfedte, hogyan dorombol Trumpnak Ursula von der Leyen

Politico: További megaláztatás vár Európára
A brüsszeli székhelyű lap azon lamentál, hogy Amerika azt csinálja Európával, amit csak akar.
Komoly ára volt annak, hogy szép szavakat mondjon az Európai Bizottság vezetőjéről az amerikai elnök.
A Politico szerint hatalmas siker, hogy végre szóba áll Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Donald Trump amerikai elnök.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Donald Trump amerikai elnök közötti párbeszéd egyre nagyobb geopolitikai jelentőséggel bír – írja a lap. Majd arra emlékeztet, hogy hónapokon keresztül az Európai Unió vezetése nem tudta hallatni a hangját Washingtonban, sőt időnként szándékosan figyelmen kívül hagyták. Azonban június óta valami megváltozott: a két vezető rendszeres kapcsolatban áll, Trump pedig olyan jelzőkkel illeti von der Leyent, mint „fantasztikus” vagy „nagyszerű”.
A Politico szerint azonban Trump kegyeiért komoly árat kellett fizetnie a Bizottság elnökének.
Ez az ár pedig nem más volt, mint az Európai Unió kiárusítása az Egyesült Államoknak a már sokszor emlegetett vám- és kereskedelmi megállapodáson keresztül. A Politico szerint von der Leyennek jelentős engedményeket kellett tennie az Egyesült Államok felé, különösen a kereskedelem és a nagy technológiai cégek szabályozása terén. Az EU és az USA közötti legutóbbi kereskedelmi megállapodást Európában sokan megalázóan egyoldalúnak tartják, mivel az Trump elvárásai szerint alakult.
A megállapodás értelmében az EU elfogadta az európai árukra kivetett 15 százalékos vámot – miközben az amerikai áruk szabadon áramolhatnak az EU-ba –, továbbá több száz milliárd dolláros fegyver- és energiavásárlási ígéretet tett a Bizottság elnöke – ugyanakkor nem tudni, hogy ezt kik fogják teljesíteni.
Von der Leyen kritikusai a megállapodást „ideológiai és erkölcsi kapitulációnak” nevezték. Ez a lépés sokak szerint azt jelzi, hogy Európa végleg elvesztette korábbi globális kereskedelmi nagyhatalmi státuszát. Egy uniós tisztviselő a Politico-nak nyilatkozva elismerte:
Trump úgyis azt teszi, amit akar.”
Az Európai Uniót még nehezebb helyzetbe hozza az is, hogy hiába von der Leyen felelőtlen ígérgetései, Trump valójában nem elégedett meg a kereskedelmi megállapodással. Nemrég újabb vámok kivetésével fenyegette meg az EU-t, ezúttal az amerikai technológiai óriásokat érintő uniós digitális szabályozás miatt. Az amerikai elnök figyelmeztetett: ha az EU nem hátrál meg, az USA leállíthatja a létfontosságú mikrochip-technológiák exportját.
A Politico szerint Trump tisztában van azzal, hogy az EU szinte minden téren lemaradásban van az Egyesült Államokkal szemben. Ez a kiszolgáltatottság lehetővé teszi Trump számára, hogy diktálja a feltételeket. Trump legutóbbi fenyegetései rávilágítanak arra, hogy az amerikai elnök továbbra is a saját feltételei szerint játszik – véli a Politico.
Eközben persze van olyan vezető is Európában, akinek a véleményére anélkül is kíváncsi az amerikai elnök, hogy be kellene hódolnia neki először. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump legutóbb szerdán egyeztetett telefonon Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – tudtuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől New Yorkban.
Szijjártó Péter azt is elárulta a Mandinernek, miről beszélt a két vezető.
