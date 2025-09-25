Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von der Leyen Donald Trump Orbán Viktor Európai Unió Egyesült Államok

Saját kardjába dőlt a liberális lap: felfedte, hogyan dorombol Trumpnak Ursula von der Leyen

2025. szeptember 25. 07:04

Komoly ára volt annak, hogy szép szavakat mondjon az Európai Bizottság vezetőjéről az amerikai elnök.

2025. szeptember 25. 07:04
null

A Politico szerint hatalmas siker, hogy végre szóba áll Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Donald Trump amerikai elnök.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Donald Trump amerikai elnök közötti párbeszéd egyre nagyobb geopolitikai jelentőséggel bír – írja a lap. Majd arra emlékeztet, hogy hónapokon keresztül az Európai Unió vezetése nem tudta hallatni a hangját Washingtonban, sőt időnként szándékosan figyelmen kívül hagyták. Azonban június óta valami megváltozott: a két vezető rendszeres kapcsolatban áll, Trump pedig olyan jelzőkkel illeti von der Leyent, mint „fantasztikus” vagy „nagyszerű”.

A Politico szerint azonban Trump kegyeiért komoly árat kellett fizetnie a Bizottság elnökének.

Ez az ár pedig nem más volt, mint az Európai Unió kiárusítása az Egyesült Államoknak a már sokszor emlegetett vám- és kereskedelmi megállapodáson keresztül. A Politico szerint von der Leyennek jelentős engedményeket kellett tennie az Egyesült Államok felé, különösen a kereskedelem és a nagy technológiai cégek szabályozása terén. Az EU és az USA közötti legutóbbi kereskedelmi megállapodást Európában sokan megalázóan egyoldalúnak tartják, mivel az Trump elvárásai szerint alakult.

Ezt is ajánljuk a témában

A megállapodás értelmében az EU elfogadta az európai árukra kivetett 15 százalékos vámot – miközben az amerikai áruk szabadon áramolhatnak az EU-ba –, továbbá több száz milliárd dolláros fegyver- és energiavásárlási ígéretet tett a Bizottság elnöke – ugyanakkor nem tudni, hogy ezt kik fogják teljesíteni.

Von der Leyen kritikusai a megállapodást „ideológiai és erkölcsi kapitulációnak” nevezték. Ez a lépés sokak szerint azt jelzi, hogy Európa végleg elvesztette korábbi globális kereskedelmi nagyhatalmi státuszát. Egy uniós tisztviselő a Politico-nak nyilatkozva elismerte: 

Trump úgyis azt teszi, amit akar.”

Az Európai Uniót még nehezebb helyzetbe hozza az is, hogy hiába von der Leyen felelőtlen ígérgetései, Trump valójában nem elégedett meg a kereskedelmi megállapodással. Nemrég újabb vámok kivetésével fenyegette meg az EU-t, ezúttal az amerikai technológiai óriásokat érintő uniós digitális szabályozás miatt. Az amerikai elnök figyelmeztetett: ha az EU nem hátrál meg, az USA leállíthatja a létfontosságú mikrochip-technológiák exportját.

A Politico szerint Trump tisztában van azzal, hogy az EU szinte minden téren lemaradásban van az Egyesült Államokkal szemben. Ez a kiszolgáltatottság lehetővé teszi Trump számára, hogy diktálja a feltételeket. Trump legutóbbi fenyegetései rávilágítanak arra, hogy az amerikai elnök továbbra is a saját feltételei szerint játszik – véli a Politico.

Eközben persze van olyan vezető is Európában, akinek a véleményére anélkül is kíváncsi az amerikai elnök, hogy be kellene hódolnia neki először. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump legutóbb szerdán egyeztetett telefonon Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – tudtuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől New Yorkban.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. szeptember 25. 08:29
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. 🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. szeptember 25. 08:19
Talán nekünk is dorombolni kellett volna az EU-vezető nőinek kritika helyett ... ahogy a többi tagállam teszi (?)
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. szeptember 25. 07:51
A legidiótább rendelkezés a GDPR elfogadtatása minden új oldal megnézésénél. Találtam olyan amerikai oldalt, amely egyszerűen nem volt hajlandó ezt bevezetni és kiírta, hogy az unio államaiból nem látogathatják az oldalt
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 25. 07:29
Az Ursula dorombol,a Viktor szopja... Tessék választani...😉
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!