Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Donald Trump vám Európai Bizottság

Politico: További megaláztatás vár Európára

2025. augusztus 27. 11:59

A brüsszeli székhelyű lap azon lamentál, hogy Amerika azt csinálja Európával, amit csak akar.

2025. augusztus 27. 11:59
null

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen múlt hónapban Donald Trump skóciai Turnberry golfklubjába sietett, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozatlan kereskedelmi megállapodást kössön. Ez a lépés az európai politikusok és elemzők körében felébresztette az aggodalmat, hogy Európa véglegesen elvesztette azt a befolyását, amelyet egykor vezető globális kereskedelmi hatalomként magáénak hitt – írja a Politico. 

EU-USA megegyezés: Urusla von der Leyen és Donald Trump Skóciában. Brendan SMIALOWSKI / AFP
EU-USA megegyezés: Urusla von der Leyen és Donald Trump Skóciában. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Von der Leyen kritikusai gyorsan kijelentették, hogy Trump 15 százalékos vámjának elfogadása a legtöbb európai árura „ideológiai és erkölcsi kapitulációnak” minősül.

Ha azt remélte, hogy ezzel kielégítheti az amerikai elnököt, akkor tévedett: Trump hétfőn új vámok kivetésével fenyegette meg az EU-t az amerikai technológiai óriásokat érintő digitális szabályozás miatt. 

Ha az EU nem engedelmeskedik, az USA leállítja a létfontosságú mikrochip-technológiák exportját – figyelmeztetett. Ez kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Brüsszel azt gondolta, írásos garanciát kapott Washingtontól arra, hogy digitális szabályzata – és szuverenitása – biztonságban van.

A Politico szerint Trump tartja kezében a katonai és technológiai kártyákat, és jól tudja, hogy partnere mindkét területen messze lemarad. Az elnök tudja, hogy Európa nem akar az amerikai katonai támogatás nélkül szembeszállni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és nem boldogul az amerikai chiptechnológia nélkül, ezért úgy érzi, hogy diktálhat. 

A kereskedelmi megállapodás „közvetlenül tükrözi Európa biztonsági gyengeségét, azt, hogy nem képes biztosítani saját katonai biztonságát, és hogy 20 éven át nem fektetett be saját biztonságába” 

– mondta Thorsten Benner, a berlini Global Public Policy Institute igazgatója, aki rámutatott arra is, hogy nem fektettek be a „technológiai erőbe” és az egységes piac elmélyítésébe.

Európa is sok éven át figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető jeleket.

„Annak fizetjük az árát, hogy figyelmen kívül hagytuk a Trump első kormányzása alatt kapott figyelmeztetést, és visszaaludtunk. Remélem, hogy most nem ezt tesszük” – mondta Sabine Weyand, az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatója hétfőn az Európai Alpbach Fórumon tartott panelbeszélgetésen. 

A Politico szerint nyilvánvaló, hogy Trump vámháborúja még korántsem ért véget, és az EU-nak ősszel további politikai sértésekkel és egyenlőtlen tárgyalási eredményekkel kell szembenéznie.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. augusztus 27. 12:49
trump nem felejt, meg még a hszi-csi is elhúzza a nótájukat. amikor majd komolyan észreveszik a polgárok, hogy a pénzüket (simán 1billio euro fölött van) migránsokra, őrült ideológiákra, meg eleve vesztes háborúra baszták el talán majd változtatni akarnak.
Válasz erre
0
0
olajfa-0
2025. augusztus 27. 12:36
Azért a fonder asszonyság is szépen öregszik. Illetve nem oly szépen! Persze amikorra így, vagy úgy eltűnik már tönkretette az Eu-t.
Válasz erre
0
0
elégia
2025. augusztus 27. 12:23
Nem kellene a vén kurvát elzavarni? Azonnal?
Válasz erre
2
0
tetx
2025. augusztus 27. 12:16
Először is a senkiházi kártevőket kellene elzavarni az EU éléről.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!