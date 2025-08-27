Politico: További megaláztatás vár Európára

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen múlt hónapban Donald Trump skóciai Turnberry golfklubjába sietett, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozatlan kereskedelmi megállapodást kössön. Ez a lépés az európai politikusok és elemzők körében felébresztette az aggodalmat, hogy Európa véglegesen elvesztette azt a befolyását, amelyet egykor vezető globális kereskedelmi hatalomként magáénak hitt – írja a Politico.

EU-USA megegyezés: Urusla von der Leyen és Donald Trump Skóciában. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Von der Leyen kritikusai gyorsan kijelentették, hogy Trump 15 százalékos vámjának elfogadása a legtöbb európai árura „ideológiai és erkölcsi kapitulációnak” minősül.

Ha azt remélte, hogy ezzel kielégítheti az amerikai elnököt, akkor tévedett: Trump hétfőn új vámok kivetésével fenyegette meg az EU-t az amerikai technológiai óriásokat érintő digitális szabályozás miatt.

Ha az EU nem engedelmeskedik, az USA leállítja a létfontosságú mikrochip-technológiák exportját – figyelmeztetett. Ez kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Brüsszel azt gondolta, írásos garanciát kapott Washingtontól arra, hogy digitális szabályzata – és szuverenitása – biztonságban van.

A Politico szerint Trump tartja kezében a katonai és technológiai kártyákat, és jól tudja, hogy partnere mindkét területen messze lemarad. Az elnök tudja, hogy Európa nem akar az amerikai katonai támogatás nélkül szembeszállni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és nem boldogul az amerikai chiptechnológia nélkül, ezért úgy érzi, hogy diktálhat.

A kereskedelmi megállapodás „közvetlenül tükrözi Európa biztonsági gyengeségét, azt, hogy nem képes biztosítani saját katonai biztonságát, és hogy 20 éven át nem fektetett be saját biztonságába”

– mondta Thorsten Benner, a berlini Global Public Policy Institute igazgatója, aki rámutatott arra is, hogy nem fektettek be a „technológiai erőbe” és az egységes piac elmélyítésébe.

Európa is sok éven át figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető jeleket.

„Annak fizetjük az árát, hogy figyelmen kívül hagytuk a Trump első kormányzása alatt kapott figyelmeztetést, és visszaaludtunk. Remélem, hogy most nem ezt tesszük” – mondta Sabine Weyand, az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatója hétfőn az Európai Alpbach Fórumon tartott panelbeszélgetésen.

A Politico szerint nyilvánvaló, hogy Trump vámháborúja még korántsem ért véget, és az EU-nak ősszel további politikai sértésekkel és egyenlőtlen tárgyalási eredményekkel kell szembenéznie.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP