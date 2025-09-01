Ft
kormány Magyarország bírság kerítés Orbán Viktor határvédelem Európai Bizottság

Most érkezett Svájcból: 28 ország követi a magyarok példáját

2025. szeptember 01. 10:24

A svájci lap cikke felidézi, hogy bár az Európai Bizottság súlyos bírságot szabott ki Magyarországra a kerítésépítés miatt, mára az európai országok többsége Orbán Viktor kormányának migrációs politikáját követi.

2025. szeptember 01. 10:24
null

Az NZZ nyomtatott példányában megjelent cikke bemutatja, hogy Magyarország 2015-ben úttörő szerepet vállalt az európai migrációs politika szigorításában, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kormánya kerítést épített a szerb határon, és jelentősen korlátozta a menedékkérelmek lehetőségét. Az Európai Bíróság azonban elítélte Magyarországot a menekültszabályok megsértése miatt, jelentős bírságokat kiszabva.

A beszámoló kiemeli, hogy

azóta 28 európai ország követi a magyar modellt.

Eközben a humanitárius szervezetek szerint a szigorú határvédelem súlyos emberi jogi visszaélésekkel jár, és a migrációs nyomás máshol, például Szerbiában és Görögországban jelentkezik.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

 

Élő Éva
2025. szeptember 01. 12:00
KB. annyit tudsz a kereszténységről, mint tyúk az ábécéről. Amúgy az illegális migrik legtöbben felnőtt, jól fejlett, munkaképes fiatal férfiak, akik szemlátomást igen jó karban vannak, nagyon tudnak katonákat dobálni. Svédországból ideszakadt emberjogi aktivista csaj maga is megtapasztalta, hogy eldobják ami nem halal koszt. A gyermeket és a nőket mindenki egyből ellátja..
krokodilgenya
2025. szeptember 01. 11:55
nincs is olyan hogy "emberi jog", ez egy sátánista agyalmány, azt jelenti hogy jogod van bármihez felelősség nélkül
Hangillat
2025. szeptember 01. 11:53
Magyarbálinti maffiaállam, állam nélküli Magas Állam, NGOland. Jog-Állam Védelmi Hatóság EB Hungary törvénytelenkedik.
sanya55-2
2025. szeptember 01. 11:50
Most kezd érdekessé válni Feri mondása : …el lehet menni…
