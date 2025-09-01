Most érkezett Svájcból: 28 ország követi a magyarok példáját

Az NZZ nyomtatott példányában megjelent cikke bemutatja, hogy Magyarország 2015-ben úttörő szerepet vállalt az európai migrációs politika szigorításában, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kormánya kerítést épített a szerb határon, és jelentősen korlátozta a menedékkérelmek lehetőségét. Az Európai Bíróság azonban elítélte Magyarországot a menekültszabályok megsértése miatt, jelentős bírságokat kiszabva.

A beszámoló kiemeli, hogy

azóta 28 európai ország követi a magyar modellt.

Eközben a humanitárius szervezetek szerint a szigorú határvédelem súlyos emberi jogi visszaélésekkel jár, és a migrációs nyomás máshol, például Szerbiában és Görögországban jelentkezik.