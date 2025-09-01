Most érkezett Svájcból: 28 ország követi a magyarok példáját

Tíz év után is Orbán győz: a számok bizonyítják, működik a kerítés
Tíz éve kezdték el építeni a déli határzárat, amely mai napig szálka az Európai Unió szemében.
A svájci lap cikke felidézi, hogy bár az Európai Bizottság súlyos bírságot szabott ki Magyarországra a kerítésépítés miatt, mára az európai országok többsége Orbán Viktor kormányának migrációs politikáját követi.
Az NZZ nyomtatott példányában megjelent cikke bemutatja, hogy Magyarország 2015-ben úttörő szerepet vállalt az európai migrációs politika szigorításában, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kormánya kerítést épített a szerb határon, és jelentősen korlátozta a menedékkérelmek lehetőségét. Az Európai Bíróság azonban elítélte Magyarországot a menekültszabályok megsértése miatt, jelentős bírságokat kiszabva.
A beszámoló kiemeli, hogy
azóta 28 európai ország követi a magyar modellt.
Eközben a humanitárius szervezetek szerint a szigorú határvédelem súlyos emberi jogi visszaélésekkel jár, és a migrációs nyomás máshol, például Szerbiában és Görögországban jelentkezik.
Ezt is ajánljuk a témában
Tíz éve kezdték el építeni a déli határzárat, amely mai napig szálka az Európai Unió szemében.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
***