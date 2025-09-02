Ft
Mindenki ezt találgatja: órákon belül nagy bejelentést tesz Trump az Ovális Irodából

2025. szeptember 02. 11:26

A Fehér Ház megerősítette a hírt.

2025. szeptember 02. 11:26
null

Magyar idő szerint este nyolckor rendkívüli bejelentést tesz Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodából – derül ki az USA államfőjének naptárából.

A CNBC arról ír, egyelőre nem tudni, miről szól majd a kommüniké, így csak találgatások láttak napvilágot: lehet szó Oroszország elleni szankciókról, Venezueláról, de akár arról is, hogy Trump egészségügyi állapotáról ad friss információt. Az elnök ugyanis közel egy hete nem vett részt nyilvános eseményen, holott közismerten szeret szerepelni – írják.

Az amerikai lapok arról írnak, hogy nagy valószínűséggel Trump az orosz–ukrán háború kapcsán tesz bejelentést, hiszen lejárt az Oroszországnak adott kéthetes ultimátum, miközben a Kreml az elmúlt napokban még tovább erősítette az Ukrajna elleni támadásait.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

zsocc44
2025. szeptember 02. 11:57
Az új bálterem alaprajzát mutatja be
stormy
2025. szeptember 02. 11:50
nagy esély van rá hogy egészségűgyi problémái miatt lemond, de arra is hogy ezt tagadja, majd 1-2 hónap múlva lemond. erre utal a nagybeteg kinézete és vance pár napos tweet-je.
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 02. 11:40
A háború folytatódik, legyártották / megrendelték a rengeteg fegyvert.
Batman007
2025. szeptember 02. 11:39
3000 %-os vám minden Ukrajnára kílőtt orosz lőszerre.
