háború Európa Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Megmutatta az igazi arcát a Transparency International: már majdnem olyan korrupt Magyarország, mint Ukrajna

2025. szeptember 02. 15:11

Megint nagyot ment a szervezet.

2025. szeptember 02. 15:11
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálta politikai ellenőrzés alá vonni a független antikorrupciós hatóságokat (NABU, SAPO), ami tömeges tiltakozásokat és az Európai Unió erős kritikáját váltotta ki – írja a Handelsblatt.

Bár Zelenszkij visszavonta lépését, a hatóságokat továbbra is nyomás éri, többek között házkutatások révén.

Olena Haluschka, az AntAC civil szervezet aktivistája szerint a kormány lassabb, indirekt módon próbálhatja gyengíteni az antikorrupciós intézményeket. Andrii Borovyk (Transparency International Ukraine) a korrupció elleni harc fokozását sürgeti.

Az EU dilemmája

Az EU számára kihívás, hogy a korrupció elleni fellépést követelje, miközben támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, mivel túl erős bírálatot a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is felhasználhatna Ukrajna ellen.

Magyarország a Transparency International rangsorában a legrosszabbul teljesítő EU-tagként a 82. helyen áll, míg Ukrajna 105. helyezett.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

