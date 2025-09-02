Megmutatta az igazi arcát a Transparency International: már majdnem olyan korrupt Magyarország, mint Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálta politikai ellenőrzés alá vonni a független antikorrupciós hatóságokat (NABU, SAPO), ami tömeges tiltakozásokat és az Európai Unió erős kritikáját váltotta ki – írja a Handelsblatt.

Bár Zelenszkij visszavonta lépését, a hatóságokat továbbra is nyomás éri, többek között házkutatások révén.

Olena Haluschka, az AntAC civil szervezet aktivistája szerint a kormány lassabb, indirekt módon próbálhatja gyengíteni az antikorrupciós intézményeket. Andrii Borovyk (Transparency International Ukraine) a korrupció elleni harc fokozását sürgeti.

Az EU dilemmája

Az EU számára kihívás, hogy a korrupció elleni fellépést követelje, miközben támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, mivel túl erős bírálatot a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is felhasználhatna Ukrajna ellen.