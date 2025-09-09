Ft
schengeni övezet Fehéroroszország Magyarország külügyminisztérium állampolgár EU

Megdőlt az egyik leghangosabb vád Magyarországgal szemben – nagy leleplezés kellett hozzá

2025. szeptember 09. 09:16

Miközben a finnek már ki is zárnák Magyarországot a schengeni övezetből, amiért engedi az orosz és belarusz állampolgárok munkavállalását, a magyar hatóságok a csehekkel és a románokkal közösen lelepleztek egy hírszerző hálózatot.

2025. szeptember 09. 09:16
null

A cseh külügyminisztérium bejelentette, hogy kiutasít egy belarusz diplomatát kémkedés vádjával, miután a cseh, román és magyar hírszerzés közösen leleplezett egy Európában épülő belarusz hírszerző hálózatot.

A Reuters cikke hangsúlyozza, hogy

miközben a vád szerint Magyarország túlságosan baráti kapcsolatot ápol Oroszországgal és Fehéroroszországgal, az eddig közzétett információk alapján a magyar hatóságok is fontos szerepet játszottak a hálózat leleplezésében és felszámolásában.

Néhány nappal ezelőtt egyébként a finnek egyenesen felszólították az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését. Magyarországon egyébként a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 5 komment

Dixtroy
2025. szeptember 09. 09:46
Finnek mostanában keményen rátiportak a gázra, az agybetegségbe száguldásban.
patikus-3
2025. szeptember 09. 09:35
Na ugye!
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 09. 09:32 Szerkesztve
"Miközben a finnek már ki is zárnák Magyarországot a schengeni övezetből, amiért engedi az orosz és belarusz állampolgárok munkavállalását..." De azt viszont elvárnák a pofátlan szövetségeseink, hogy menjünk oda és a védelmükben áldozzunk fel magyar életeket. A hasonszőrű baltiak meg putyinpincsiznek és trójaifalovaznak, miközben magyar vadászgépek védik a légterüket. Hogy is mondta Pozsgay? "A hála nem politikai kategória."
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 09. 09:28
és még mindig áll a finn-Ugor emlékmű a siófoki mólon ! MIÉRT - a mocskos féreg habsburgok találták ki, hogy Mo.-t megtörjék nemzeti tudatát elvegyék Nekem kurvára nincs közöm egy rohadt szaunában mindent és mindenkit megbaszó halszagú geci finnhez se.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!