Megdőlt az egyik leghangosabb vád Magyarországgal szemben – nagy leleplezés kellett hozzá

A cseh külügyminisztérium bejelentette, hogy kiutasít egy belarusz diplomatát kémkedés vádjával, miután a cseh, román és magyar hírszerzés közösen leleplezett egy Európában épülő belarusz hírszerző hálózatot.

A Reuters cikke hangsúlyozza, hogy

miközben a vád szerint Magyarország túlságosan baráti kapcsolatot ápol Oroszországgal és Fehéroroszországgal, az eddig közzétett információk alapján a magyar hatóságok is fontos szerepet játszottak a hálózat leleplezésében és felszámolásában.

Néhány nappal ezelőtt egyébként a finnek egyenesen felszólították az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését. Magyarországon egyébként a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében.