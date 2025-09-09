Megdőlt az egyik leghangosabb vád Magyarországgal szemben – nagy leleplezés kellett hozzá

Finnországból érkezett: Magyarországot ki kell zárni a schengeni övezetből!
Miközben a finnek már ki is zárnák Magyarországot a schengeni övezetből, amiért engedi az orosz és belarusz állampolgárok munkavállalását, a magyar hatóságok a csehekkel és a románokkal közösen lelepleztek egy hírszerző hálózatot.
A cseh külügyminisztérium bejelentette, hogy kiutasít egy belarusz diplomatát kémkedés vádjával, miután a cseh, román és magyar hírszerzés közösen leleplezett egy Európában épülő belarusz hírszerző hálózatot.
A Reuters cikke hangsúlyozza, hogy
miközben a vád szerint Magyarország túlságosan baráti kapcsolatot ápol Oroszországgal és Fehéroroszországgal, az eddig közzétett információk alapján a magyar hatóságok is fontos szerepet játszottak a hálózat leleplezésében és felszámolásában.
Néhány nappal ezelőtt egyébként a finnek egyenesen felszólították az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését. Magyarországon egyébként a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében.
Németországot bezzeg nem fenyegetik.
