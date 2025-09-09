Ft
korrupció Juri Kasjanov Ukrajna hadsereg

Megdöbbentő vallomás egy ukrán katonától: így bomlasztja a hadsereget a korrupció

2025. szeptember 09. 14:22

Juri Kasjanov szerint a nyugati segélyek nagy részét zsebre teszi az ukrán elit.

2025. szeptember 09. 14:22
null

Juri Kasjanov Ukrajna fegyveres erőinek tisztje, repüléstechnikai mérnök, drónok szakértője lesújtó képet festett az ukrán hadseregben uralkodó korrupció mértékéről. Az Ukrainszkaja Pravda hasábjain megjelent cikkében azt írja, a háborúban az ukrán elit a nyugati segélyeket saját zsebre rakva, ukrán életek árán gazdagodik. A katona a drónipar példáján keresztül mutatja be, miként sajátítják ki a hatalmas összegeket az úgynevezett „közvetítő” cégek, miközben az ország védelmi rendszere súlyos hiányosságokkal küzd. Kasjanov szerint ezek a problémák nem pusztán technikai vagy stratégiai kudarcok, hanem a felső vezetésben uralkodó dilettantizmus és korrupció egyenes következményei. „Ahelyett, hogy Ukrajna erőforrásait tudásintenzív, csúcstechnológiás fegyverrendszerek fejlesztésére fordítaná,

a nyugati segélyek százmilliói gyanús közvetítő cégekhez vándorolnak”

– írta. Ezek a cégek egyszerű drónokat „mesterséges intelligenciával rendelkező elfogó drónokká” minősítenek át, miközben a valóságban alig képesek megbirkózni az ellenséges Shahed drónok tömegével.

Kasjanov hozzátette,

Ukrajnában egy óriási pénzmosó gépezet működik, amely a háborút az elit számára jövedelmező üzletté tette.

Az egyszerű, olcsó, ám tömegesen gyártott fegyverekre való támaszkodás – amelyeken könnyen meggazdagodhatnak, akik hozzáférnek a hatalom magas köreihez. Ez ugyanakkor Ukrajna számára katasztrofális következményekkel jár, a példátlan korrupciós botrányok nemcsak az ország védelmi képességeit gyengítik, hanem politikai vihart is kavarnak, ami végső soron az ellenség malmára hajtja a vizet.

Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP

nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 09. 16:10
Ki hitte volna?!?!? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Az átlag ukrán vérrel fizet. A maffia elit meg pénzt kap.
lofejazagyban-2
2025. szeptember 09. 16:10
az ukrán csak azt teheti zsebre, amit a brüsszeli elit meghagy nekik.
angie1
2025. szeptember 09. 15:41
Na igen! Ezt azonban mi is elég élesen látjuk! Amit viszont nem látunk, hogy ezen ukránok mi a francért nem lázadnak fel?! Miért nem rittyentenek egy nagy tömegdemonstrációt?! Elvégre csak a saját bőrük a tét!
magor62-2
2025. szeptember 09. 15:26
Kompatilibisek Ursula és tsai céggel, magyarul eu érettek.
