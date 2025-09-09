Ez Ukrajna valódi arca: korrupció tetőtől talpig
Az ukrán állam nem felel meg az EU-csatlakozási feltételeknek.
Juri Kasjanov szerint a nyugati segélyek nagy részét zsebre teszi az ukrán elit.
Juri Kasjanov Ukrajna fegyveres erőinek tisztje, repüléstechnikai mérnök, drónok szakértője lesújtó képet festett az ukrán hadseregben uralkodó korrupció mértékéről. Az Ukrainszkaja Pravda hasábjain megjelent cikkében azt írja, a háborúban az ukrán elit a nyugati segélyeket saját zsebre rakva, ukrán életek árán gazdagodik. A katona a drónipar példáján keresztül mutatja be, miként sajátítják ki a hatalmas összegeket az úgynevezett „közvetítő” cégek, miközben az ország védelmi rendszere súlyos hiányosságokkal küzd. Kasjanov szerint ezek a problémák nem pusztán technikai vagy stratégiai kudarcok, hanem a felső vezetésben uralkodó dilettantizmus és korrupció egyenes következményei. „Ahelyett, hogy Ukrajna erőforrásait tudásintenzív, csúcstechnológiás fegyverrendszerek fejlesztésére fordítaná,
a nyugati segélyek százmilliói gyanús közvetítő cégekhez vándorolnak”
– írta. Ezek a cégek egyszerű drónokat „mesterséges intelligenciával rendelkező elfogó drónokká” minősítenek át, miközben a valóságban alig képesek megbirkózni az ellenséges Shahed drónok tömegével.
Kasjanov hozzátette,
Ukrajnában egy óriási pénzmosó gépezet működik, amely a háborút az elit számára jövedelmező üzletté tette.
Az egyszerű, olcsó, ám tömegesen gyártott fegyverekre való támaszkodás – amelyeken könnyen meggazdagodhatnak, akik hozzáférnek a hatalom magas köreihez. Ez ugyanakkor Ukrajna számára katasztrofális következményekkel jár, a példátlan korrupciós botrányok nemcsak az ország védelmi képességeit gyengítik, hanem politikai vihart is kavarnak, ami végső soron az ellenség malmára hajtja a vizet.
Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán állam nem felel meg az EU-csatlakozási feltételeknek.
***