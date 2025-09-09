Juri Kasjanov Ukrajna fegyveres erőinek tisztje, repüléstechnikai mérnök, drónok szakértője lesújtó képet festett az ukrán hadseregben uralkodó korrupció mértékéről. Az Ukrainszkaja Pravda hasábjain megjelent cikkében azt írja, a háborúban az ukrán elit a nyugati segélyeket saját zsebre rakva, ukrán életek árán gazdagodik. A katona a drónipar példáján keresztül mutatja be, miként sajátítják ki a hatalmas összegeket az úgynevezett „közvetítő” cégek, miközben az ország védelmi rendszere súlyos hiányosságokkal küzd. Kasjanov szerint ezek a problémák nem pusztán technikai vagy stratégiai kudarcok, hanem a felső vezetésben uralkodó dilettantizmus és korrupció egyenes következményei. „Ahelyett, hogy Ukrajna erőforrásait tudásintenzív, csúcstechnológiás fegyverrendszerek fejlesztésére fordítaná,

a nyugati segélyek százmilliói gyanús közvetítő cégekhez vándorolnak”

– írta. Ezek a cégek egyszerű drónokat „mesterséges intelligenciával rendelkező elfogó drónokká” minősítenek át, miközben a valóságban alig képesek megbirkózni az ellenséges Shahed drónok tömegével.

Kasjanov hozzátette,