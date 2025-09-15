Túlment minden határon Zelenszkij: puccsra készülhet a demokráciát féltő ukrán elnök
Súlyosan megrongálódott Kijev környékének legnagyobb hőerőműve egy orosz dróntámadásban.
Az erőmű Kijevtől mintegy 13 kilométerre délre, Tripillja falu közelében található. Ez volt a fővárosi régió legnagyobb összteljesítményű energetikai létesítmény.
„A támadás következtében az egy éve tartó javítási munkálatok kárba vesztek” – fogalmazott Szerhij Nahornyak, az ukrán parlament képviselője a Kyiv-24 televíziós csatorna műsorában.
Az ukrán energiaügyi minisztérium szeptember 8-án számolt be arról, hogy támadás érte az erőművét. Nyilatkozatukat kiegészítették azzal is, hogy már tavaly áprilisban is támadás a Tripilljai Hőerőművet.
A támadás következtében sok város lakossága maradhat fűtés nélkül a térségben.
