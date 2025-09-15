Megbénították Kijev áramellátását: támadás érte a várost ellátó legnagyobb hőerőművet

Az ukrán energiaügyi minisztérium szeptember 8-án számolt be arról, hogy támadás érte az erőművét. Nyilatkozatukat kiegészítették azzal is, hogy már tavaly áprilisban is támadás a Tripilljai Hőerőművet.

A támadás következtében sok város lakossága maradhat fűtés nélkül a térségben.

A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP

***