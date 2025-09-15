Ft
09. 15.
hétfő
Kijevi terület kár hőerőmű

Megbénították Kijev áramellátását: támadás érte a várost ellátó legnagyobb hőerőművet

2025. szeptember 15. 14:28

Súlyosan megrongálódott Kijev környékének legnagyobb hőerőműve egy orosz dróntámadásban.

2025. szeptember 15. 14:28
null

Súlyosan megrongálódott a Kijevet ellátó legnagyobb hőerőmű – számolt be az Insider.

Az orosz drónok súlyos károk okoztak a Kijevi terület legnagyobb villamosenergia-termelő létesítményében, a Tripilljai Hőerőműben.

Az erőmű Kijevtől mintegy 13 kilométerre délre, Tripillja falu közelében található. Ez volt a fővárosi régió legnagyobb összteljesítményű energetikai létesítmény.

„A támadás következtében az egy éve tartó javítási munkálatok kárba vesztek” – fogalmazott Szerhij Nahornyak, az ukrán parlament képviselője a Kyiv-24 televíziós csatorna műsorában.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szeptember 8-án számolt be arról, hogy támadás érte az erőművét. Nyilatkozatukat kiegészítették azzal is, hogy már tavaly áprilisban is támadás a Tripilljai Hőerőművet.

A támadás következtében sok város lakossága maradhat fűtés nélkül a térségben.

A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP

***

Gaz_pacho
2025. szeptember 15. 15:13
"A támadás következtében sok város lakossága maradhat fűtés nélkül a térségben." "Trónok harca, jön a tél"
Válasz erre
3
0
vezekere
2025. szeptember 15. 15:03
Szép "cikk". Már kedvem sincs számolni a hibákat.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 15. 15:02
Jajjedó, hogy lángol az orosz olaj, az ám a leghatékonyabb! És erre visszaütnek oda, ahol nektek hatékony? Szemét agresszorok, bőgjétek csak bele a világba!
Válasz erre
6
0
Tuners
2025. szeptember 15. 14:40
“A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek” – fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán. A leghatékonyabb szankciók azok amik azonnal hatnak. Úgy ám. Mint pl. ez. A marha ukik meg egy évig javítgatták. Mégis mire számítottak?!
Válasz erre
12
0
