Hatalmas bajban Ukrajna: importált gáz nélkül meg fognak fagyni

Ukrajna ezen felül európai partnerekkel is egyeztet az ellátás növeléséről. Elsősorban Lengyelországtól és Szlovákiától szerezne be több fűtőanyagot Ukrajna.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az ukrán energiaügyi tárca már 30 százalékkal több importgázzal számol, mint korábban. A finanszírozás azonban komoly kihívás: a háború sújtotta gazdaságban az importgáz drága, a költségvetés pedig feszített.
Ha a támadások folytatódnak, Ukrajna fűtésbiztonsága a következő hetekben kritikus pontra kerülhet.
