Hatalmas bajban Ukrajna: importált gáz nélkül meg fognak fagyni

A Naftogaz vezetése szerint ez már a hatodik nagyobb csapás az ország gázinfrastruktúrája ellen október eleje óta.

A kormány attól tart, hogy gázimport nélkül nem tudják átvészelni a telet.

Olekszij Szoboljev gazdasági miniszter közölte, hogy Ukrajna tárgyalásokba kezdett az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlásáról, mivel az orosz támadások miatt a hazai gáztermelés egy része megsemmisült – írta meg Reuters és a Világgazdaság.