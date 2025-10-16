Ft
10. 16.
csütörtök
Hatalmas bajban Ukrajna: importált gáz nélkül meg fognak fagyni

Hatalmas bajban Ukrajna: importált gáz nélkül meg fognak fagyni

2025. október 16. 13:42

Mivel az oroszok az ukránok hőerőműveit és gázlétesítményeit támadják, így Zelenszkijék Amerikától, Lengyelországtól és Szlovákiától vennének földgázt.

2025. október 16. 13:42
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország az elmúlt hetekben célzottan támadta Ukrajna hőerőműveit és gázlétesítményeit. Tegnap este pedig újabb súlyos támadást szenvedett el az ukrán energiarendszer: az orosz rakéták több gázüzemet is eltaláltak, ami miatt a kulcsfontosságú létesítmények leálltak.

A Naftogaz vezetése szerint ez már a hatodik nagyobb csapás az ország gázinfrastruktúrája ellen október eleje óta. 

A kormány attól tart, hogy gázimport nélkül nem tudják átvészelni a telet.

Olekszij Szoboljev gazdasági miniszter közölte, hogy Ukrajna tárgyalásokba kezdett az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlásáról, mivel az orosz támadások miatt a hazai gáztermelés egy része megsemmisült – írta meg Reuters és a Világgazdaság.

Ukrajna ezen felül európai partnerekkel is egyeztet az ellátás növeléséről. Elsősorban Lengyelországtól és Szlovákiától szerezne be több fűtőanyagot Ukrajna.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az ukrán energiaügyi tárca már 30 százalékkal több importgázzal számol, mint korábban. A finanszírozás azonban komoly kihívás: a háború sújtotta gazdaságban az importgáz drága, a költségvetés pedig feszített.

Ha a támadások folytatódnak, Ukrajna fűtésbiztonsága a következő hetekben kritikus pontra kerülhet.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

falcatus-2
2025. október 16. 15:02
akitlosz 2025. október 16. 14:42 "Ha az emberiség nem küldött volna űrszondát a Plútó bolygóhoz, akkor máig sem tudná, hogy milyen a fagyott nitrogén..." Ki volt az aki 150 évvel ezelőtt űrszondát tudott küldeni a Plútóhoz?
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 16. 14:57
Szlovákia is rajtunk keresztül orosz gázt használ. Akkor most mégiscsak jó az orosz gáz Zselé? Miért robbantottátok fel? (Amúgy aki szállít az mit kap érte? Puszit? Vagy csak lebaszást? Mert pénzük egy buznyák sincs. )
Válasz erre
0
0
rizotto
2025. október 16. 14:52
"Szlovákiától vennének földgázt" A szlovák tengeri kikötőkbe érkező LNG-re számítanak? Tartok tőle, hogy akkor megfagynak a télen a banderisták. Merthogy az Oroszország felől Szlovákiába érkező gázvezetéken az ukránok szüntették be a szállítást, onnan semmi nem érkezik.
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
2025. október 16. 14:51
Remélem, ránk nem számíthatnak!
Válasz erre
1
0
