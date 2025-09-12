Már csak ez hiányzott az ukránoknak: a brit Harry herceg Kijevbe látogatott

Harry egyébként a The Guardiannek egy éjszakai vonaton azt mondta: „Nem tudjuk megállítani a háborút, de amit tehetünk, az az, hogy mindent megteszünk a helyreállítási folyamat elősegítése érdekében”, emellett emberibbé lehet tenni az érintettek életét. Azt is hozzátette, reméli, ez az út segít neki abban, hogy ne váljon érzéketlenné.

Hogy látogatásával pontosan hogyan segít egyébként a sebesült katonákon, arra nem tért ki a cikk, mindenesetre ellátogatott a lembergi Superhumans Centerbe, egy ortopédiai klinikára, amely sebesült katonai személyzetet és civileket kezel és rehabilitál.

Nyitókép: Harry herceg egy díszszemlék, egyenruhában. Forrás: Jeremy Selwyn / POOL / AFP