09. 12.
péntek
Harry Lengyelország NATO

Már csak ez hiányzott az ukránoknak: a brit Harry herceg Kijevbe látogatott

2025. szeptember 12. 11:03

Komoly feladata is van Ukrajnában a sussexi hercegnek.

2025. szeptember 12. 11:03
null

Meglepetéslátogatást tett Kijevben Harry herceg, Meghan Markle színésznő évek óta Kaliforniában élő férje – írta meg a brit Sky News.

Elméletileg azért, hogy segítsen a hároméves orosz háborúban súlyosan megsérült katonák felépülésében.

Rajta kívül Yvette Cooper új brit külügyminiszter is Kijevbe utazik pénteken, akinek ez lesz az első külföldi útja a kinevezése óta – lám, egyből Ukrajnába vezet.

A lap szerint a látogatások üzenetjelleggel bírnak: Oroszország és Fehéroroszország éppen pénteken nagyszabású közös katonai gyakorlatot kezdett a NATO határainál, miután Lengyelország – NATO-segítséggel – a légterébe érkezett orosz drónokat lőtt le. Ráadásul az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz hadgyakorlatok nem csak Fehéroroszország szárazföldi részét, hanem tengeri gyakorlatokat is tartalmaz majd – például a Balti-tengeren. Érthető, hogy az ukránok nem örülnek.

Harry egyébként a The Guardiannek egy éjszakai vonaton azt mondta: „Nem tudjuk megállítani a háborút, de amit tehetünk, az az, hogy mindent megteszünk a helyreállítási folyamat elősegítése érdekében”, emellett emberibbé lehet tenni az érintettek életét. Azt is hozzátette, reméli, ez az út segít neki abban, hogy ne váljon érzéketlenné.

Hogy látogatásával pontosan hogyan segít egyébként a sebesült katonákon, arra nem tért ki a cikk, mindenesetre ellátogatott a lembergi Superhumans Centerbe, egy ortopédiai klinikára, amely sebesült katonai személyzetet és civileket kezel és rehabilitál.

Nyitókép: Harry herceg egy díszszemlék, egyenruhában. Forrás: Jeremy Selwyn / POOL / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 12. 11:34
Nobozmög. Válasszátok meg királynak.
bagira004
2025. szeptember 12. 11:28
Azt hiszem sokan tudják Harry felesége Soros ügynök , királyi család magából kivetette . Királyi családot bomlasztotta meg akarta buktatni . Kanadában Soros csecsen lógnak ezért élnek pazar életet . Harry bőrét meg kilyukasztják .
