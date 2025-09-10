Ft
09. 10.
szerda
Robert F Kennedy Jr Várhelyi Olivér Egyesült Államok

Magyarország mentené, ami menthető: kulcsfontosságú megállapodás született Washingtonban

2025. szeptember 10. 14:25

Várhelyi Olivér magyar uniós biztos Washingtonban tárgyalt Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszterrel.

2025. szeptember 10. 14:25
null

Várhelyi Olivér magyar uniós biztos igyekszik enyhíteni az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött, az Ursula von der Leyen-féle tragikus vámmegállapodás hatásait, legalábbis a gyógyszeripar területén – írja az Euractive. Ennek érdekében Washingtonban tárgyalt Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszterrel, 

akivel megállapodtak abban, hogy a jövőben szorosabb együttműködést alakítanak ki a közegészségügy terén

A biztos hangsúlyozta: az amerikaiakkal közösen végzett erőfeszítéseknek kulcsszerepe lehet a közegészségügy fejlesztésében. Mint mondta, az együttműködés nemcsak az iparág biztonságát és a betegek ellátását szolgálja, hanem hosszú távon az európai és amerikai gyógyszerpiac stabilitását is.

Várhelyi szerint Donald Trump kormánya kezd nyitottá válni annak az elképzelésnek az elfogadására, hogy a gyógyszeripar speciális ágazat, amely külön elbírálást igényel. Ez reményt ad arra, hogy az EU és az USA között szorosabb partnerség alakulhat ki, és az uniós gyógyszeripart sújtó, jelenleg 15 százaléknál is alacsonyabb vámtételek mérséklődhetnek.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Nasi12
2025. szeptember 10. 15:08
Az egészségipar amerikában a leg profit orientáltabb. Inkább betegségipar. Ha az orvos csak addig kapna fizetést ameddig a beteg egészséges változna a helyzet. De olyan könnyen írják fel a fájdalom csillapítókat, hogy azzal megágyaznak a drogolnak. Többen halnak meg évente túladagolásban amerikában mint a háborúkban vagy balesetekben.
