Ruszin-Szendi Romulusz Szentkirályi Alexandra Fidesz-KDNP

Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés, most pedig egy pisztolytáska – alakul a tiszás szeretetország

2025. szeptember 16. 13:33

„Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt?” – tette fel a kérdést legújabb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

2025. szeptember 16. 13:33
null

„A politikus fegyvere az érv, de azt nem a pisztolytáskában hordják” – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden közzétett videóban azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy pisztolytáskával az oldalán állhatott a színpadra előadni.

Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt?” 

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: ahol pisztoly van, ott az el is sülhet.

„Ez a tiszás szeretetország és a Békések Ligája?”

Azt mondta: kevés ijesztőbb dolog van ennél, és senkinek nem ajánlja, különösen családoknak nem, hogy fegyveres, erőszakos politikusok közelébe menjenek.

Ez a tiszás szeretetország és a Békések Ligája? Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés, most pedig egy pisztolytáska”

– sorolta. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: „ezért fontosabb, mint valaha, hogy összefogjunk, és együtt mondjunk nemet a gyűlöletre, megőrizzük a higgadtságunkat, és ne hagyjuk, hogy a hazugság és az erőszak legyen úrrá hazánkon”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

 

vamonos-4
2025. szeptember 16. 14:33
Egyaltakan nem baj az, ha fosik a regnalo 6alom Ez egy altalanos igazsag
Perczel Éva
2025. szeptember 16. 14:28
"Hol lehet hányni?” kérdezi Hont! Igaz egy másik posztban, de nagy hevületében eltévesztette a helyet, és a témát.
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 16. 14:13 Szerkesztve
Annak idején (talán merész) párhuzamot vontam a nejlonmessiás és a fiatal Adolf Hitler között, ami igazából csak a pártszerzési hajlamaikat vonta össze (mindketten beültek egy már kész, ám alig, vagy nem is működő pártocskába, loptak jelképet, zászlót, mozgalmat, logót), és tettem némi kísérletet a korai egyedfejlődésük kisiklásaira, ami egyedfejlődés bár nagyon különbözőnek tűnik, pszichológiai értelemben mégis nagyon hasonló. (Konkrétan a sikertelenségnek, mellőzöttségnek a pszükhét pusztító hatásaira gondolok, mint közös tényezőre.) És most itt van: Nejlonmessiásunk megtalálta a maga Hermann Göringjét is. Kéne azért még egy Goebbels is, mert bár Hitler mindenféle gyalázatosan rossz és beteg tulajdonsága ellenére két készséggel mindenképpen rendelkezett: remek, sőt magával ragadó szónok volt, és kiváló szervezőkészséget hozott magával a politikába. Pitipöti a maga vödörhangjával és összevissza kapkodásával mindezeknek teljesen híján van.
kiabrandult-fideszes
•••
2025. szeptember 16. 14:06 Szerkesztve
Végülis a tiszásokról vannak olyan videók, amin fenyegetőznek, köpködnek, dobálóznak és standokba hajtanak kocsival...Ja nem. "vádolj azzal másokat, amit te magad követsz el" orosz propaganda kiskönyv I. fejezet. :) Meg lehet nézni egy Mandiner / Origo címlapot és össze lehet hasonlítani a független médiával. Az egyiken objektív hírek, a másikon csak: "gyűlölj, harcolj, gyűlölj, népcsoportok elleni uszítás, lejárató cikkek, utálat, harc, harc, gyűlölet. Ti megint másokat vádoltok azzal, amit ti magatok követtek el. Egyik oldalon folyamatos harc, a "túloldalon" meg azt mondani: gyertek, várunk szeretettel, békét akarunk, együtt élni, nem árkokat ásni, elfogadni a másikat, te is ideférsz. Üvölt a kontraszt, hogy miközben MP a veszélyes, országot tönkretevő, "őrült, agresszív hazaáruló", addig valójában ő békésen sétálgat az országban, boldog, élhető jövőt vízionál és bárki odamehet hozzá. Ideje távozni, röffencs.
