Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés, most pedig egy pisztolytáska – alakul a tiszás szeretetország

„A politikus fegyvere az érv, de azt nem a pisztolytáskában hordják” – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden közzétett videóban azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy pisztolytáskával az oldalán állhatott a színpadra előadni.

Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt?”

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: ahol pisztoly van, ott az el is sülhet.