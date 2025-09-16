Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés, most pedig egy pisztolytáska – alakul a tiszás szeretetország

Megjött a minisztérium válasza a Mandinernek: Ruszin-Szendi Romulusz durva törvényszegést követett el (VIDEÓ)
Fegyvernek tűnő tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Magyar Péter szakértője.
„Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt?” – tette fel a kérdést legújabb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
„A politikus fegyvere az érv, de azt nem a pisztolytáskában hordják” – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden közzétett videóban azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy pisztolytáskával az oldalán állhatott a színpadra előadni.
Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt?”
– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: ahol pisztoly van, ott az el is sülhet.
Azt mondta: kevés ijesztőbb dolog van ennél, és senkinek nem ajánlja, különösen családoknak nem, hogy fegyveres, erőszakos politikusok közelébe menjenek.
Ez a tiszás szeretetország és a Békések Ligája? Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés, most pedig egy pisztolytáska”
– sorolta. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: „ezért fontosabb, mint valaha, hogy összefogjunk, és együtt mondjunk nemet a gyűlöletre, megőrizzük a higgadtságunkat, és ne hagyjuk, hogy a hazugság és az erőszak legyen úrrá hazánkon”.
(MTI)
