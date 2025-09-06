Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország GDP Fitch Ratings Donald Tusk

Kíméletlen ítéletet mondtak Londonban Donald Tuskról

2025. szeptember 06. 06:20

Leminősítéssel kezdődött az ősz.

2025. szeptember 06. 06:20
null

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést.

A Fitch a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette az „A mínusz” szintű lengyel szuverén devizaadós-osztályzatot. Ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené „A” kategóriás osztályzatát, és átkerülne a „BBB” sávba. A kilátás rontásának indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy

2024-ben jelentős államháztartási „elcsúszás” volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a költségvetési hiány elérte a hazai össztermék (GDP) 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után.

A lengyel kormány 2024-re 5,7 százalékos GDP-arányos deficittel számolt. A Fitch kiemeli, hogy 2021-ben még csak 1,7 százalékos hiánnyal zárt a lengyel államháztartás. A hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a hazai össztermékhez mért lengyel államháztartási hiány. A cég hangsúlyozta: a besorolási listáján szereplő „A” kategóriás szuverén adósok GDP-arányos államháztartási hiányának mediánszintje 2,9 százalék.

A Fitch Ratings előrejelzése szerint ebben a környezetben a lengyel államadósságráta 2027-re eléri a 68,3 százalékot. A hitelminősítő szerint a hiteles költségvetési konszolidációs stratégia hiánya valószínűleg megnehezíti az államháztartási hiányok érdemi csökkentését a 2027-ben esedékes következő parlamenti választásokig hátralévő időszakban, különös tekintettel a korlátozott adóemelési mozgástérre, és arra, hogy Lengyelország várhatóan 4,5 százalékra emeli GDP-arányos védelmi kiadásait.

A Fitch a kormánykoalíció előtt álló kihívások között kiemelte, hogy az augusztus elején hivatalba lépett Karol Nawrocki államfő máris több törvényjavaslatot megvétózott, és nyilvánosan kifejezésre juttatta az adóemeléseket ellenző álláspontját. A hitelminősítő szerint ugyanakkor a lengyel gazdaság ellenállóképes a kihívásokkal szemben: az idei év első felében a hazai össztermék átlagosan 3,3 százalékkal nőtt éves összevetésben, elsősorban az erőteljes hazai kereslet hatására. A Fitch prognózisa szerint 2025 és 2026 egészében egyaránt 3,2 százalékos GDP-bővülés várható Lengyelországban.

(MTI)

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. szeptember 06. 06:53
Csakhogy a liberális világban ez nem bűn és nem fekete pont. Mikor Magyaroszági is hasonló cipőben járt a komcsikkal egy szó ejnye bejnye nem volt...DDD
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. szeptember 06. 06:47
Amikor a konzervatívok voltak hatalmon a polákoknál a költségvetés is rendben volt.. A lengyel helyzet is azt a történelmi igazságot támasztja alá, hogy a balosok mindig kifogynak a mások pénzéből. Ez igy van és volt mindig amikor ezek a kártevők hatalomra jutottak...
Válasz erre
2
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 06. 06:29
úgy látom a Fitch Ratingsnek nem Ukrajna az első
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!