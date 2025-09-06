Kíméletlen ítéletet mondtak Londonban Donald Tuskról

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést.

A Fitch a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette az „A mínusz” szintű lengyel szuverén devizaadós-osztályzatot. Ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené „A” kategóriás osztályzatát, és átkerülne a „BBB” sávba. A kilátás rontásának indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy

2024-ben jelentős államháztartási „elcsúszás” volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a költségvetési hiány elérte a hazai össztermék (GDP) 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után.

A lengyel kormány 2024-re 5,7 százalékos GDP-arányos deficittel számolt. A Fitch kiemeli, hogy 2021-ben még csak 1,7 százalékos hiánnyal zárt a lengyel államháztartás. A hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a hazai össztermékhez mért lengyel államháztartási hiány. A cég hangsúlyozta: a besorolási listáján szereplő „A” kategóriás szuverén adósok GDP-arányos államháztartási hiányának mediánszintje 2,9 százalék.

A Fitch Ratings előrejelzése szerint ebben a környezetben a lengyel államadósságráta 2027-re eléri a 68,3 százalékot. A hitelminősítő szerint a hiteles költségvetési konszolidációs stratégia hiánya valószínűleg megnehezíti az államháztartási hiányok érdemi csökkentését a 2027-ben esedékes következő parlamenti választásokig hátralévő időszakban, különös tekintettel a korlátozott adóemelési mozgástérre, és arra, hogy Lengyelország várhatóan 4,5 százalékra emeli GDP-arányos védelmi kiadásait.

A Fitch a kormánykoalíció előtt álló kihívások között kiemelte, hogy az augusztus elején hivatalba lépett Karol Nawrocki államfő máris több törvényjavaslatot megvétózott, és nyilvánosan kifejezésre juttatta az adóemeléseket ellenző álláspontját. A hitelminősítő szerint ugyanakkor a lengyel gazdaság ellenállóképes a kihívásokkal szemben: az idei év első felében a hazai össztermék átlagosan 3,3 százalékkal nőtt éves összevetésben, elsősorban az erőteljes hazai kereslet hatására. A Fitch prognózisa szerint 2025 és 2026 egészében egyaránt 3,2 százalékos GDP-bővülés várható Lengyelországban.

(MTI)

