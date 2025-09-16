Kétségbeesett interjú: Zelenszkij szerint Putyin csak nyer az alaszkai csúccsal

Zelenszkij úgy véli, Putyin csak az erőből ért, ezért az Egyesült Államoknak és az európai országoknak sokkal gyorsabban és keményebben kellene lépniük.

Bár a szankciók fontosak, szerinte ez önmagában nem elég, mert Putyin „az erő nyelvét” beszéli, és csak így lehetne valóban rákényszeríteni a háború befejezésére.

Arra a kérdésre, hogy Putyin megpróbálja-e becsapni Donald Trumpot, Zelenszkij egyértelműen igennel felelt.

Azt állítja, az orosz elnök minden eszközt bevet, hogy elkerülje az újabb amerikai szankciókat, és időt nyerjen a felkészüléshez.

„Ha tovább halogatják a szankciók alkalmazását, Oroszország annál jobban megerősödik” – figyelmeztetett Zelenszkij, aki szerint a Nyugatnak most kell határozott választ adnia, különben Putyin újabb előnyökhöz jut.