09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna deizoláció Putyin Zelenszkij Donald Trump

Kétségbeesett interjú: Zelenszkij szerint Putyin csak nyer az alaszkai csúccsal

2025. szeptember 16. 08:16

Az ukrán elnök szerint Putyin semmit sem fizetett a Trump-találkozóért, cserébe visszakapta a nemzetközi figyelmet – Ukrajna pedig hoppon maradt.

2025. szeptember 16. 08:16
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétségbeesett hangvételű interjút adott a Sky Newsnak, amelyben igyekezett porig alázni Vlagyimir Putyint. 

Zelenszkij szerint az alaszkai csúcstalálkozó, amelyet Donald Trump és az orosz elnök tartott, „túl sokat adott” Putyinnak,

aki valójában csak menekülni próbál a nemzetközi elszigeteltségből. 

Az ukrán vezető szerint, ha Ukrajna is ott lett volna a tárgyalásokon, valódi eredmény születhetett volna.

Zelenszkij hangsúlyozta: 

Putyin a fotókkal és a nyilvános párbeszéddel gyakorlatilag visszakapta a nemzetközi színpadra való belépőt, anélkül hogy bármit is fizetett volna ezért.

 „Ő indította a háborút, neki kellene árat fizetnie, de helyette deizolációt kapott” – mondta az ukrán elnök. 

Úgy látja, ezzel Putyin további lehetőségeket nyert arra, hogy más fórumokon is felbukkanjon, ami hosszú távon gyengítheti az Ukrajna melletti összefogást.

Az ukrán elnök szerint a nyugati országok hibát követnek el, ha túl nagy mozgásteret hagynak az orosz vezetőnek. 

Zelenszkij úgy véli, Putyin csak az erőből ért, ezért az Egyesült Államoknak és az európai országoknak sokkal gyorsabban és keményebben kellene lépniük. 

Bár a szankciók fontosak, szerinte ez önmagában nem elég, mert Putyin „az erő nyelvét” beszéli, és csak így lehetne valóban rákényszeríteni a háború befejezésére.

Arra a kérdésre, hogy Putyin megpróbálja-e becsapni Donald Trumpot, Zelenszkij egyértelműen igennel felelt.

Azt állítja, az orosz elnök minden eszközt bevet, hogy elkerülje az újabb amerikai szankciókat, és időt nyerjen a felkészüléshez. 

„Ha tovább halogatják a szankciók alkalmazását, Oroszország annál jobban megerősödik” – figyelmeztetett Zelenszkij, aki szerint a Nyugatnak most kell határozott választ adnia, különben Putyin újabb előnyökhöz jut.

Nyitókép: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
scorpicores
2025. szeptember 16. 09:55
Marhára unom már a napi szintű nyivákolását...Ő fikázza putyint, miközben másfél éve már illegitimnek számít...
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 16. 09:43
"Az ukrán elnök szerint a nyugati országok hibát követnek el, ha túl nagy mozgásteret hagynak az orosz vezetőnek." A nyugati országoknak semmiféle ráhatásuk nincsen, hogy Oroszország mit tehet, vagy sem. Nem vesznek olajat? Jó. És?
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. szeptember 16. 09:41
" „Ő indította a háborút, neki kellene árat fizetnie, de helyette deizolációt kapott” – mondta az ukrán elnök. " Ha tényszerűek akarunk lenni, ti provokáltátok ki. És mi fizetünk helyettetek.
Válasz erre
3
0
orwell-1985
2025. szeptember 16. 09:34
ha bármilyen "igazságos" békére számít még területvesztés árán is, ez a vonat már rég elment. a világtörtélemben a győztes diktálja az "igazságos" békét. ez csak kapitulációval fog végződni . nem politikus, főleg nem ez a figura, lesz az aki aláírja hanem az ukrán hadsereg vezérkari főnöke, ha meg nem szökik. utána bejelentik, hogy ukrajna végre oda fog tartozni, ahova földrajzilag, kulturálissan, gazdaságilag örökké tartozott, a győztes hatalom szövetségéhez. usa-nak 2 lehetősége marad, (vagy 3?, a viláháború, akkor viszont tök mindegy, nem lesz győztes), vagy továbra is szankcionálja és politikai - gazdasági konfliktust folytatja vagy megegyeznek, hogy a trump álltal kisajtolt koncesziókat oroszország elismeri. ez a második a valószínűbb. ezek után következnek az eu felé a kontraszankciók (usa behumja szemét). az orosz vagyon visszafizetése, kamatostúl, az ÉÁ I és II kártérítése majd ukrajna újáépítésének árát is állnia kell, ellenben az eu tengeri flotta blokádja, se gáz se olaj
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!