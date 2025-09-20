Itt az újabb kör: Zelenszkij hamarosan megint Trumpot kérlelheti

Az ENSZ közgyűlés közben egyeztet majd New Yorkban Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Donald Trump amerikai elnökkel az ukrán biztonsági garanciákról és az orosz szankciók szigorításáról – írta a portfolio.hu a Bloomberg értesülései alapján.

A hírügynökség szerint a találkozó célja, hogy az Egyesült Államok konkrét lépéseket tegyen Ukrajna támogatására a közelgő téli időszak előtt. Az ukránok arra akarják rábírni az amerikai elnököt, hogy

az USA is csatlakozzon a Kijev és európai szövetségesei által kidolgozott biztonságigarancia-rendszerhez.

Zelenszkij jelezte, szeretné látni, milyen közel állnak a felek a megállapodáshoz. Trump kedden, Zelenszkij pedig szerdán szólal fel a közgyűlésen, de a találkozó pontos időpontja még nem ismert.