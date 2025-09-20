Itt az újabb kör: Zelenszkij hamarosan megint Trumpot kérlelheti

A Bloomberg emlékeztet, hogy Ukrajna biztonsági kérdései kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt hetekben Washingtonban és az európai fővárosokban. A tűzszünet kilátásai egyelőre távoliak, miközben Oroszország folytatja a civil célpontok elleni támadásokat.
Trump ígéretet tett valamilyen támogatásra, amely hírszerzési és légi műveleti segítséget is tartalmazhat,
de az Egyesült Államok egyelőre nem vállalt konkrét kötelezettséget.
Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev számára létfontosságú az amerikai részvétel.
A tárgyalásokon az oroszországi szankciók bővítése is napirenden lesz. Zelenszkij közölte, hogy az új intézkedéseket még a tél beállta előtt meg kell hozni, amikor az orosz támadások várhatóan ismét felerősödnek.