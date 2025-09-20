Ft
09. 20.
szombat
Volodimir Zelesznkij orosz-ukrán háború Donald Trump ENSZ-közgyűlés

Itt az újabb kör: Zelenszkij hamarosan megint Trumpot kérlelheti

2025. szeptember 20. 16:29

Az amerikai elnök kedden, az ukrán pedig szerdán szólal fel az ENSZ-közgyűlésben.

2025. szeptember 20. 16:29
null

Az ENSZ közgyűlés közben egyeztet majd New Yorkban Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Donald Trump amerikai elnökkel az ukrán biztonsági garanciákról és az orosz szankciók szigorításáról – írta a portfolio.hu a Bloomberg értesülései alapján. 

A hírügynökség szerint a találkozó célja, hogy az Egyesült Államok konkrét lépéseket tegyen Ukrajna támogatására a közelgő téli időszak előtt. Az ukránok arra akarják rábírni az amerikai elnököt, hogy 

az USA is csatlakozzon a Kijev és európai szövetségesei által kidolgozott biztonságigarancia-rendszerhez.

Zelenszkij jelezte, szeretné látni, milyen közel állnak a felek a megállapodáshoz. Trump kedden, Zelenszkij pedig szerdán szólal fel a közgyűlésen, de a találkozó pontos időpontja még nem ismert. 

A Bloomberg emlékeztet, hogy Ukrajna biztonsági kérdései kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt hetekben Washingtonban és az európai fővárosokban. A tűzszünet kilátásai egyelőre távoliak, miközben Oroszország folytatja a civil célpontok elleni támadásokat.

Trump ígéretet tett valamilyen támogatásra, amely hírszerzési és légi műveleti segítséget is tartalmazhat, 

de az Egyesült Államok egyelőre nem vállalt konkrét kötelezettséget. 

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev számára létfontosságú az amerikai részvétel.

A tárgyalásokon az oroszországi szankciók bővítése is napirenden lesz. Zelenszkij közölte, hogy az új intézkedéseket még a tél beállta előtt meg kell hozni, amikor az orosz támadások várhatóan ismét felerősödnek. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

 

