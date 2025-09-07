Itt a baloldali kormány újabb „sikere”: elözönlik Angliát a migránsok

Meghaladta a 30 ezret idén a La Manche-csatornán Nagy-Britanniába érkezett illegális bevándorlók száma - ismertette a londoni belügyminisztérium. Shabana Mahmood újonnan kinevezett brit belügyminiszter teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a számokat és közölte, hogy várakozásai szerint "hamarosan" elkezdődik a migránsok visszatoloncolása a Franciaországgal augusztusban létrejött megállapodás keretében.

Csak szombaton 1097 migránst regisztráltak, akik 17 bárkán szelték át a La Manche-csatornát, s ezzel 30 100-ra gyarapodott az idén Nagy-Britanniába érkezett menedékkérők száma.

Ez 37 százalékkal több a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 22 028 érkezőt jegyeztek fel a PA brit hírügynökség összesítése szerint.

"Ezek a kis csónakokkal történő átkelések teljességgel elfogadhatatlanok, és a mögöttük álló aljas embercsempészek hatalmas kárt okoznak határainkon. A Franciaországgal kötött megállapodásunknak köszönhetően a kis csónakokkal átkelőket most már őrizetbe lehet venni és Franciaországba visszaszállítani, és arra számítok, hogy az első visszaküldések hamarosan megkezdődnek. Belügyminiszterként az Egyesült Királyság határainak védelme az elsődleges feladatom, és minden lehetőséget meg fogok vizsgálni, hogy helyreállítsam a rendet bevándorlási rendszerünkben" - hangoztatta Mahmood, aki a pénteki kormányalakításig az igazságügyi tárcát vezette Keir Starmer baloldali kabinetjében.

Nyitókép: Anadolu via AFP