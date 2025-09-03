Döntő szakaszához érkezett a Till Tamás-ügy
Az ügyészség újabb indítványt tett a gyilkossággal gyanúsított F. János letartóztatása kapcsán.
Már az „oroszpárti” AfD-vel ért egyet az ukrán anya. Így megy ez.
A Remix arról ír, hogy a 16 éves Liana K. édesanyja, akinek
a lányát a múlt hónapban Friedlandban egy iraki migráns a vonat alá lökte és megölte,
súlyos mulasztásokkal vádolta a német hatóságokat, és figyelmeztetett, hogy a gyanúsított nem kerülheti el az igazságszolgáltatást.
A Junge Freiheitnak adott interjúban az anya elmondta, hogy
családját az Alternatív Németországért (AfD) párt támogatta, míg a hatóságok megengedték, hogy az elutasított menedékkérő az országban maradjon,
így felelősek a lány haláláért.
A rendőrség egy 31 éves iraki férfit gyanúsít azzal, hogy az ukrán származású Lianát a halálba lökte. A férfi menekültügyi kérelmét 2022 decemberében elutasították, mivel Litvánia volt az európai belépési pontja. 2025 februárjában a Göttingeni Közigazgatási Bíróság elutasította a migráns fellebbezését, és végrehajtható kiutasítási határozatot hozott. Ennek ellenére
a kiutasításra soha nem került sor,
mert Németország így működik.
