A Remix arról ír, hogy a 16 éves Liana K. édesanyja, akinek

a lányát a múlt hónapban Friedlandban egy iraki migráns a vonat alá lökte és megölte,

súlyos mulasztásokkal vádolta a német hatóságokat, és figyelmeztetett, hogy a gyanúsított nem kerülheti el az igazságszolgáltatást.

A Junge Freiheitnak adott interjúban az anya elmondta, hogy

családját az Alternatív Németországért (AfD) párt támogatta, míg a hatóságok megengedték, hogy az elutasított menedékkérő az országban maradjon,

így felelősek a lány haláláért.

A rendőrség egy 31 éves iraki férfit gyanúsít azzal, hogy az ukrán származású Lianát a halálba lökte. A férfi menekültügyi kérelmét 2022 decemberében elutasították, mivel Litvánia volt az európai belépési pontja. 2025 februárjában a Göttingeni Közigazgatási Bíróság elutasította a migráns fellebbezését, és végrehajtható kiutasítási határozatot hozott. Ennek ellenére

a kiutasításra soha nem került sor,

mert Németország így működik.

