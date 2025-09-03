Ft
Alternatív Németország Németország gyilkosság AFD migráció Ukrajna iraki migráns

Iraki migráns vonat elé lökött és megölt egy ukrán menekült lányt Németországban, a lány anyja az „oroszpárti” AfD mellé állt

2025. szeptember 03. 06:47

Már az „oroszpárti” AfD-vel ért egyet az ukrán anya. Így megy ez.

2025. szeptember 03. 06:47
null

A Remix arról ír, hogy a 16 éves Liana K. édesanyja, akinek 

a lányát a múlt hónapban Friedlandban egy iraki migráns a vonat alá lökte és megölte, 

súlyos mulasztásokkal vádolta a német hatóságokat, és figyelmeztetett, hogy a gyanúsított nem kerülheti el az igazságszolgáltatást.

A Junge Freiheitnak adott interjúban az anya elmondta, hogy 

családját az Alternatív Németországért (AfD) párt támogatta, míg a hatóságok megengedték, hogy az elutasított menedékkérő az országban maradjon,

így felelősek a lány haláláért.

A rendőrség egy 31 éves iraki férfit gyanúsít azzal, hogy az ukrán származású Lianát a halálba lökte. A férfi menekültügyi kérelmét 2022 decemberében elutasították, mivel Litvánia volt az európai belépési pontja. 2025 februárjában a Göttingeni Közigazgatási Bíróság elutasította a migráns fellebbezését, és végrehajtható kiutasítási határozatot hozott. Ennek ellenére 

a kiutasításra soha nem került sor, 

mert Németország így működik.

