Íme, Oroszország békefeltételei a háború befejezéséhez – hivatalos

Az Unian az orosz külügyminisztériumra támaszkodva megírta: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokról a feltételekről nyilatkozott, amelyek a Kreml szerint a háború befejezéséhez szükségesek. A legfontosabb feltételek:

Ukrajna ismerje el a Krím félszigetet Oroszország részeként, továbbá Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon régiók elfoglalását.

Ukrajnának le kell mondania az Orosz Föderáció ellen irányuló háborús célok folytatásáról, és el kell fogadnia Oroszország biztonsági érdekeinek védelmét, tehát

Ukrajna nem válhat NATO-tagállammá

– húzta alá Lavrov.