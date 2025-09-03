Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szergej Lavrov békefeltétel Donyeck Ukrajna Oroszország Luhanszk Zaporizzsja feltétel Krím

Íme, Oroszország békefeltételei a háború befejezéséhez – hivatalos

2025. szeptember 03. 08:21

Az oroszok követelései világosak, de mit szólnak ehhez az ukránok?

2025. szeptember 03. 08:21
null

Az Unian az orosz külügyminisztériumra támaszkodva megírta: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokról a feltételekről nyilatkozott, amelyek a Kreml szerint a háború befejezéséhez szükségesek. A legfontosabb feltételek: 

Ukrajna ismerje el a Krím félszigetet Oroszország részeként, továbbá Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon régiók elfoglalását.

Ukrajnának le kell mondania az Orosz Föderáció ellen irányuló háborús célok folytatásáról, és el kell fogadnia Oroszország biztonsági érdekeinek védelmét, tehát 

Ukrajna nem válhat NATO-tagállammá

 – húzta alá Lavrov.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. szeptember 03. 11:17
Az oroszok következetesek.
Válasz erre
1
0
csalodtamafideszben
2025. szeptember 03. 10:45
Putyinisztán semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a béke érdekében. Háborút akar, mert háborúpárti.
Válasz erre
0
4
madre79
2025. szeptember 03. 09:58
Nekem jó, de az EU-ba se kellenek!
Válasz erre
4
0
Párhuzamos különvélemény
2025. szeptember 03. 09:49
Kezdettől fogva ugyanezt mondják: Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon régiók, és nem lehet NATO tag. Ennyi.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!