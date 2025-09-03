Íme, Oroszország békefeltételei a háború befejezéséhez – hivatalos

Durva földgázhiányról írnak: Magyarországtól és Szlovákiától hangos az ukrán sajtó
Ukrajna az őt etető kézbe harap.
Az oroszok követelései világosak, de mit szólnak ehhez az ukránok?
Az Unian az orosz külügyminisztériumra támaszkodva megírta: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokról a feltételekről nyilatkozott, amelyek a Kreml szerint a háború befejezéséhez szükségesek. A legfontosabb feltételek:
Ukrajna ismerje el a Krím félszigetet Oroszország részeként, továbbá Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon régiók elfoglalását.
Ukrajnának le kell mondania az Orosz Föderáció ellen irányuló háborús célok folytatásáról, és el kell fogadnia Oroszország biztonsági érdekeinek védelmét, tehát
Ukrajna nem válhat NATO-tagállammá
– húzta alá Lavrov.
