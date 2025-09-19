Ilyen nincs: az afgán menedékkérő haza akar térni, de a francia állam nem engedi

Nemzetközi elemzés bizonyítja: Magyarország nem követte el az egyik legnagyobb hibát Európában
Bezzeg Franciaország!
A 33 éves férfi meztelenre vetkőzve riogatta a rendőrnőket, hátha így kiutasítják – mindhiába.
Egy afgán férfi, aki kétségbeesetten szeretne hazatérni, azt állítja: levetkőzött három francia rendőrnő előtt, hogy megsürgesse a hatóságokat a hazaküldés érdekében. A francia hatóságok azonban azt mondják, hogy nem lehetséges hazaküldeni az afgán visszaesőt – írja a RMX.
A bíróságon, amikor tetteiről kérdezték, a 33 éves munkanélküli migráns anyanyelvén azt mondta: „Levetkőztem, hogy a rendőrök megértsék a helyzetemet. Ha nem küldenek vissza Afganisztánba, minden alkalommal meztelenkedni fogok. De minden rendben van velem, még akkor is, ha bonyolult az adminisztratív eljárások lebonyolítása, ha nem beszélek franciául” – mondta az illető a Le Télégramme francia hírportál beszámolója szerint.
Szeptember 1-jén a férfit szexuális zaklatás miatt vették őrizetbe.
A rendőrségi kihallgatás során zavart keltett azzal, hogy teljesen levetkőzött három női rendőr előtt, és nem volt hajlandó újra felvenni a ruháit. Jelenleg szeméremsértés vádjával indult eljárás ellene. A férfit többször is letartóztatták különféle bűncselekmények, többek között egy ápolónő elleni szexuális zaklatás miatt egy franciaországi, angoulême-i kórházban.
A bíró azt is megkérdezte tőle, hogy miért csak női rendőrök előtt vetkőzött le, de a férfi hallgatott erre a kérdésre.
A hazaküldött férfi egyik fő problémája az, hogy neki sok illegális migránshoz hasonlóan nincs útlevele. Sokan eldobják az útlevelüket, mielőtt belépnének Európába, hogy megnehezítsék a hatóságok kitoloncolási erőfeszítéseit, azonban olyan kaotikus országokban, mint Afganisztán, sok állampolgárnak eleve nem sikerül útlevelet szereznie.
„Hogyan küldhetnénk vissza az országába, ha nincs útlevele? Az országa nem fogja fogadni” – mondta a bíró a férfinak.
Az afgán férfinak orvosi jelentése szerint „személyiségzavarai, öngyilkossági kísérletei és ingadozó reakciói” vannak.
A férfi azonban nem volt kifejezetten szegény, mielőtt elhagyta Afganisztánt. Az orvosi jelentés szerint azt állította, 27 ezer eurót fizetett az embercsempészeknek, hogy elhagyhassa hazáját. Azt mondja, most vissza akar térni Afganisztánba feleségéhez és öt gyermekéhez.
Ügyvédje azzal érvelt: „Nem történt friss pszichiátriai vizsgálat az események idején fennálló állapotáról. Nem biztos, hogy megértette a kiszabandó ítéletet. Ez egy tiltakozási aktus, szexuális provokáció nélkül. Van tartózkodási engedélye Franciaországban, de le kell mondania róla, hogy visszatérhessen hazájába.” Az ügyvéd hozzátette: „De addig is ellátásra szorul”.
A rendőrök ügyvédje azt közölte: „Sok évnyi szolgálatuk alatt ez a három nő először került ilyen helyzetbe”.
Az ügyész nyolc hónap börtönbüntetést kért az afgán férfira.
A bíróság végül hat hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit, és arra kötelezte, hogy fizessen 200 euró kártérítést mindhárom rendőrnek.
Nyitóképen: migránsok a La Manche-csatornán (Sameer Al-DOUMY / AFP)