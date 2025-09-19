Ilyen nincs: az afgán menedékkérő haza akar térni, de a francia állam nem engedi

Egy afgán férfi, aki kétségbeesetten szeretne hazatérni, azt állítja: levetkőzött három francia rendőrnő előtt, hogy megsürgesse a hatóságokat a hazaküldés érdekében. A francia hatóságok azonban azt mondják, hogy nem lehetséges hazaküldeni az afgán visszaesőt – írja a RMX.

A bíróságon, amikor tetteiről kérdezték, a 33 éves munkanélküli migráns anyanyelvén azt mondta: „Levetkőztem, hogy a rendőrök megértsék a helyzetemet. Ha nem küldenek vissza Afganisztánba, minden alkalommal meztelenkedni fogok. De minden rendben van velem, még akkor is, ha bonyolult az adminisztratív eljárások lebonyolítása, ha nem beszélek franciául” – mondta az illető a Le Télégramme francia hírportál beszámolója szerint.

Szeptember 1-jén a férfit szexuális zaklatás miatt vették őrizetbe.

A rendőrségi kihallgatás során zavart keltett azzal, hogy teljesen levetkőzött három női rendőr előtt, és nem volt hajlandó újra felvenni a ruháit. Jelenleg szeméremsértés vádjával indult eljárás ellene. A férfit többször is letartóztatták különféle bűncselekmények, többek között egy ápolónő elleni szexuális zaklatás miatt egy franciaországi, angoulême-i kórházban.