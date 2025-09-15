Ft
Európa Unió Ursula von der Leyen EP Gál Kinga

Gál Kinga: Von der Leyen romba döntötte Európát, ideje távoznia

2025. szeptember 15. 14:09

A fideszes EP-képviselő szerint Von der Leyen felelőssége, hogy Európa mély gazdasági válságban van.

2025. szeptember 15. 14:09
null

Gál Kinga, EP képviselő felszólította Ursula von der Leyent a testület elnökét, hogy mondjon le a posztjáról – átható a Fidelitas Facebook-videójában.

A felszólítás oka, hogy a Brüsszeli politika soha nem látott válságba taszította Európát.

A gazdasági krízis levét pedig az uniós gazdás és családok isszák meg” – mutat rá a videó.

A válság oka, hogy az Unió a belsős problémák kezelése helyett a tőle független ukrán-orosz háborút támogatja.

Dixtroy
2025. szeptember 15. 14:58
Nem baj, ha minden nap helyrerakják a cukrát.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 15. 14:33
Igen. Bucsán megmétejezték. Trump csak betetőzte a vámokkal. Az EU a nem tag ukrajnának eddig több pénzt adott mint a nem tag Magyarországnak. De még tovább öntené. Mivel pedig ukrajna még sokáig nem lesz tag ez kidobott pénz volt, a semmibe ment, sosem fizetik vissza.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 15. 14:16
jaja csak ne olyan gyorsan ..még nincs meg az akasztófa....
Válasz erre
2
0
