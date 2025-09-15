Gál Kinga: Von der Leyen romba döntötte Európát, ideje távoznia

„Aggódunk értetek!” – Orbán Viktor üzenete a svédeknek a jogállamuk összeomlásáról

A magyar miniszterelnök a közösségi médián keresztül üzente meg a skandináv ország népének, hogy nyugtalankodik, miután szerinte a gyenge kormányzás és a hagyományos értékek feladása miatt barbárság gyökeresedett meg az országban.