Támadásban a német képviselő von der Leyen beszéde után: Brüsszel jogosan tartja vissza a pénzeket
Matthias Ecke szerint Orbán Viktor hazudik, amikor a német AfD megbénításáról beszél, de a német politikus valós érveket nem tudott mondani.
A fideszes EP-képviselő szerint Von der Leyen felelőssége, hogy Európa mély gazdasági válságban van.
Gál Kinga, EP képviselő felszólította Ursula von der Leyent a testület elnökét, hogy mondjon le a posztjáról – átható a Fidelitas Facebook-videójában.
A felszólítás oka, hogy a Brüsszeli politika soha nem látott válságba taszította Európát.
„A gazdasági krízis levét pedig az uniós gazdás és családok isszák meg” – mutat rá a videó.
A válság oka, hogy az Unió a belsős problémák kezelése helyett a tőle független ukrán-orosz háborút támogatja.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP
