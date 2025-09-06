Francia mindennapok: fényes nappal cibált ki egy migráns egy férfit az autójából (VIDEÓ)

A Visegrad 24 egy videót osztott meg az X-en, amelyben az látható, hogy egy férfi Franciaországban Orleans városában rátámad egy autóban ülő férfira és elkezd ugrálni az autón.

A férfi később kidobja az utast az autóból majd elhajt és karambolozik vele.

A videó úgy ér véget, hogy a férfi elfut és a rendőrök elkezdik őt üldözni.

Nyitókép: Visegrad 24/X