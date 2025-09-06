Francia mindennapok: fényes nappal cibált ki egy migráns egy férfit az autójából (VIDEÓ)

Ilyen a világon nincs: átlagpolgárokat sarcolna a zavargások miatt Párizs
Állami pénzből fizetnék ki a károsultakat, ami miatt minden adófizető terheit jócskán meg akarják növelni.
Megállította, nekitámadt, kiszállítótta, megverte, elmenekült és összetörte az autót.
A Visegrad 24 egy videót osztott meg az X-en, amelyben az látható, hogy egy férfi Franciaországban Orleans városában rátámad egy autóban ülő férfira és elkezd ugrálni az autón.
A férfi később kidobja az utast az autóból majd elhajt és karambolozik vele.
A videó úgy ér véget, hogy a férfi elfut és a rendőrök elkezdik őt üldözni.
Nyitókép: Visegrad 24/X
Az esetről a videót itt nézheti meg: