09. 06.
szombat
autó rendőrség Franciaország

Francia mindennapok: fényes nappal cibált ki egy migráns egy férfit az autójából (VIDEÓ)

2025. szeptember 06. 17:30

Megállította, nekitámadt, kiszállítótta, megverte, elmenekült és összetörte az autót.

2025. szeptember 06. 17:30
null

A Visegrad 24 egy videót osztott meg az X-en, amelyben az látható, hogy egy férfi Franciaországban Orleans városában rátámad egy autóban ülő férfira és elkezd ugrálni az autón. 

A férfi később kidobja az utast az autóból majd elhajt és karambolozik vele. 

A videó úgy ér véget, hogy a férfi elfut és a rendőrök elkezdik őt üldözni.

Nyitókép: Visegrad 24/X

Az esetről a videót itt nézheti meg:

 

Összesen 17 komment

csulak
2025. szeptember 06. 17:51
hajra multikulti
Kerezs
2025. szeptember 06. 17:50
Ha védekezik, védelmezi a tulajdonát, akkor rasszista.
werwolf
2025. szeptember 06. 17:48
És ez a korcs még él????
survivor
2025. szeptember 06. 17:44
Behódolas....
