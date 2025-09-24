Főhet a feje Von der Leyennek – újabb botrány körvonalazódik Brüsszelben körülötte

Újabb botrány rázza meg Ursula von der Leyen működését: az európai ombudsman hivatalos vizsgálatot indított a Mercosur-megállapodás körüli titkos üzenetváltás ügyében – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, hogy az ombudsman közleménye szerint a vizsgálat arra irányul, miként járt el von der Leyen és csapata Emmanuel Macron üzenetével kapcsolatban, amelyben a francia elnök a Mercosur-megállapodás blokkolását kérte tőle.

A történet abszurditását adja, hogy a bizottság állítása szerint az üzenet eltűnt, mert a Signal alkalmazás „eltűnő üzenetek” funkciója be volt kapcsolva, és Von der Leyenék úgy döntöttek, nem iktatják a dokumentumot, vagyis

egy uniós döntést befolyásoló, vezetők közötti egyeztetés nyomtalanul eltűnhetett.

Volt már hasonlóra példa