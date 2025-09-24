Ft
09. 24.
szerda
sms-üzenet megállapodás Ursula von der Leyen Mercosur Bóka János botrány vizsgálat ombudsman

Főhet a feje Von der Leyennek – újabb botrány körvonalazódik Brüsszelben körülötte

2025. szeptember 24. 15:50

„Ez már nem csupán Von der Leyen személyes problémája. Ez az egész brüsszeli vezetés válsága” – jelentette ki Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter.

2025. szeptember 24. 15:50
null

Újabb botrány rázza meg Ursula von der Leyen működését: az európai ombudsman hivatalos vizsgálatot indított a Mercosur-megállapodás körüli titkos üzenetváltás ügyében – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, hogy az ombudsman közleménye szerint a vizsgálat arra irányul, miként járt el von der Leyen és csapata Emmanuel Macron üzenetével kapcsolatban, amelyben a francia elnök a Mercosur-megállapodás blokkolását kérte tőle.

A történet abszurditását adja, hogy a bizottság állítása szerint az üzenet eltűnt, mert a Signal alkalmazás „eltűnő üzenetek” funkciója be volt kapcsolva, és Von der Leyenék úgy döntöttek, nem iktatják a dokumentumot, vagyis 

egy uniós döntést befolyásoló, vezetők közötti egyeztetés nyomtalanul eltűnhetett.

Volt már hasonlóra példa

„Ez nem elszigetelt eset. Korábban a Pfizer-vezérrel folytatott, milliárdos vakcinabeszerzéseket érintő üzenetek is elvesztek” – idézte fel a tárcavezető.

Bóka János úgy folytatta, hogy miközben Ursula von der Leyen ellen bizalmatlansági indítványok sorakoznak, többek között az átláthatóság hiánya miatt, Európát továbbra is eltűnő üzenetek és botrányok árnyékában vezetik.

Ez már nem csupán Von der Leyen személyes problémája. Ez az egész brüsszeli vezetés válsága. 

Európának nem titkos egyeztetésekre és elvesző üzenetekre van szüksége, hanem felelős vezetőkre" – írta a miniszter.

(MTI)

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

 

pipa89
2025. szeptember 24. 17:47
Ugyan miért főne a feje??? HÁT NEM VESSZÜK ÉSZRE, HOGY A JOG RÁJUK NEM VONATKOZIK???? OK MINDENKI FELETT ÁLLNAK, MINT AZ ŐKET FIZETŐ PÉNZMAFFIÁS GAZDÁIK! TOTALITÁRIUS HATALOMMAL BÍRNAK.
survivor
2025. szeptember 24. 17:34
Amúgy: minél hamarabb jön az összeomlás, annál hamarabb a Reneszánsz.
survivor
2025. szeptember 24. 17:30 Szerkesztve
Reszelő Aladár Ez is vezetett az SPQR bukásához, anno. Róma már nem tudta megvédeni a Provinciákat, elvenni viszont tudott tőlük légiókat. ( Flavius Magnus Maximius ) stb. )
survivor
2025. szeptember 24. 17:27
"amelyben a francia elnök a Mercosur-megállapodás blokkolását kérte tőle." Mivan ? Macron védi a francia gazdák érdekeit ?
