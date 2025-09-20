Ezzel is megpróbálkoznak: az Unió 550 millió eurót szán Orbán „megpuhítására”

Az FT hozzáteszi, Orbán, aki tavasszal parlamenti választások előtt áll, többször is ellenezte, hogy országa csökkentse függőségét az Oroszországból származó olcsó energiaimporttól, és többször is elhalasztotta a Moszkva elleni szankciók elfogadását. Brüsszel befagyasztotta a Magyarországnak 2022-re szánt, mintegy 22 milliárd euró értékű uniós forrásokat, mert aggodalmak merültek fel a bírói függetlenség, a menekültjogok, az LMBTQ-diszkrimináció és az akadémiai függetlenség tekintetében.

A bizottság azonban fokozatosan felszabadította ezeket a forrásokat Orbán megnyugtatására:

2023-ban 10 milliárd eurót oldottak fel, hogy Budapest visszavonja az ukrán segélyre vonatkozó vétóját. Az év elején az ország további 157 millió eurót kapott egy jogi kiskapu kihasználásával, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy a befagyasztott forrásokat más programokra fordítsa.