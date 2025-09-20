Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kína Orbán Oroszország szankciók Trump EU Szlovákia

Ezzel is megpróbálkoznak: az Unió 550 millió eurót szán Orbán „megpuhítására”

2025. szeptember 20. 17:50

Magyarország többször is ellenezte, hogy csökkentse függőségét az Oroszországból származó olcsó energiaimporttól, és többször is elhalasztotta a Moszkva elleni szankciók elfogadását.

2025. szeptember 20. 17:50
Orbán Viktor

Az Európai Bizottság mintegy 550 millió euró összegű uniós támogatást tervez felszabadítani Magyarország számára, amellyel

Brüsszel megpróbálja rávenni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne vétózza meg az orosz energiaimportra vonatkozó további szankciókat

írja a Financial Times.

A lap szerint Washington nyomást gyakorol az EU-ra, hogy az szigorúbban lépjen fel Moszkvával szemben azáltal, hogy leállítja az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagok importját, és célba veszi az olyan országok vállalatait, mint India és Kína, amelyek orosz olajat vásárolnak, mivel Donald Trump amerikai elnök kísérletei az orosz–ukrán béke közvetítésére meghiúsultak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az EU azonban csak egyhangúlag fogadhatja el az új szankciókat, és Magyarország, valamint Szlovákia – az EU utolsó két orosz olajimportőre – vétóval fenyegetőzött. Az EU nagykövetek pénteken megvitatták a Bizottság által előterjesztett korlátozó intézkedések sorozatát, beleértve az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importja fokozatos megszüntetésének felgyorsítását, amelynek eredetileg 2027 végére tervezett tilalmát most a jövő év végére hozták előre.

Ezt is ajánljuk a témában

Az FT hozzáteszi, Orbán, aki tavasszal parlamenti választások előtt áll, többször is ellenezte, hogy országa csökkentse függőségét az Oroszországból származó olcsó energiaimporttól, és többször is elhalasztotta a Moszkva elleni szankciók elfogadását. Brüsszel befagyasztotta a Magyarországnak 2022-re szánt, mintegy 22 milliárd euró értékű uniós forrásokat, mert aggodalmak merültek fel a bírói függetlenség, a menekültjogok, az LMBTQ-diszkrimináció és az akadémiai függetlenség tekintetében.

A bizottság azonban fokozatosan felszabadította ezeket a forrásokat Orbán megnyugtatására: 

2023-ban 10 milliárd eurót oldottak fel, hogy Budapest visszavonja az ukrán segélyre vonatkozó vétóját. Az év elején az ország további 157 millió eurót kapott egy jogi kiskapu kihasználásával, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy a befagyasztott forrásokat más programokra fordítsa. 

Az orosz LNG-import 2027. január 1-jéig történő leállítására irányuló javaslat az EU jelenleg tárgyalt 19. szankciócsomagjának része.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
GrumpyGerald
2025. szeptember 20. 19:58
Hogy is mondta Tibi az Argóban? "- Dugd föl magadnak a szaros 550 millócskádat!" Főleg, hogy kézfogás után úgyis befagyasztanák ;/ Ismerünk titeket, rabló-kanyhallós nyugati ügynökmaffia-banda! Arról nem is beszélve, hogy 200 mrd forint kevés országot húzna ki bármilyen szarból, amibe belelökik!
Válasz erre
0
0
madre79
2025. szeptember 20. 18:41
NEM!
Válasz erre
5
0
massivement5
2025. szeptember 20. 18:35
Orkcsicskák ezek, szépen ki kell várni, míg szétrohad az elmebeteg narancshitgyülis szektájuk, már látszik a vég! Addaddadadaddda, dö problöm is dö vór
Válasz erre
3
6
vamonos
2025. szeptember 20. 18:34
Kell ennél jobb bizonyíték arra, hogy politikai okokból tartják vissza a forrásokat?
Válasz erre
11
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!