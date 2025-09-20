Ezzel is megpróbálkoznak: az Unió 550 millió eurót szán Orbán „megpuhítására”

Financial Times: Trump nyomást gyakorolhat Magyarországra és Szlovákiára, hogy váljon le az orosz energiáról
A gond csak az, hogy egyelőre nincs alternatíva.
Magyarország többször is ellenezte, hogy csökkentse függőségét az Oroszországból származó olcsó energiaimporttól, és többször is elhalasztotta a Moszkva elleni szankciók elfogadását.
Az Európai Bizottság mintegy 550 millió euró összegű uniós támogatást tervez felszabadítani Magyarország számára, amellyel
Brüsszel megpróbálja rávenni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne vétózza meg az orosz energiaimportra vonatkozó további szankciókat
– írja a Financial Times.
A lap szerint Washington nyomást gyakorol az EU-ra, hogy az szigorúbban lépjen fel Moszkvával szemben azáltal, hogy leállítja az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagok importját, és célba veszi az olyan országok vállalatait, mint India és Kína, amelyek orosz olajat vásárolnak, mivel Donald Trump amerikai elnök kísérletei az orosz–ukrán béke közvetítésére meghiúsultak.
Az EU azonban csak egyhangúlag fogadhatja el az új szankciókat, és Magyarország, valamint Szlovákia – az EU utolsó két orosz olajimportőre – vétóval fenyegetőzött. Az EU nagykövetek pénteken megvitatták a Bizottság által előterjesztett korlátozó intézkedések sorozatát, beleértve az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importja fokozatos megszüntetésének felgyorsítását, amelynek eredetileg 2027 végére tervezett tilalmát most a jövő év végére hozták előre.
Az orosz energiaembargó évi egymillió forintjába kerülne minden magyar háztartásnak.
Az FT hozzáteszi, Orbán, aki tavasszal parlamenti választások előtt áll, többször is ellenezte, hogy országa csökkentse függőségét az Oroszországból származó olcsó energiaimporttól, és többször is elhalasztotta a Moszkva elleni szankciók elfogadását. Brüsszel befagyasztotta a Magyarországnak 2022-re szánt, mintegy 22 milliárd euró értékű uniós forrásokat, mert aggodalmak merültek fel a bírói függetlenség, a menekültjogok, az LMBTQ-diszkrimináció és az akadémiai függetlenség tekintetében.
A bizottság azonban fokozatosan felszabadította ezeket a forrásokat Orbán megnyugtatására:
2023-ban 10 milliárd eurót oldottak fel, hogy Budapest visszavonja az ukrán segélyre vonatkozó vétóját. Az év elején az ország további 157 millió eurót kapott egy jogi kiskapu kihasználásával, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy a befagyasztott forrásokat más programokra fordítsa.
Az orosz LNG-import 2027. január 1-jéig történő leállítására irányuló javaslat az EU jelenleg tárgyalt 19. szankciócsomagjának része.
Orosz energiahordozók hiányában a fűtési költségek minimum háromszorosára, az áramszámlák a kétszeresére emelkednének. Ez nem vicc.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala