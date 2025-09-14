Ft
XIV. Leó pápa Vatikán Brian Burch Donald Trump nagykövet

Ez is egy módszer: tortával „vesztegette meg” a pápát Trump nagykövete

2025. szeptember 14. 09:18

Leó pápa jót nevetett.

2025. szeptember 14. 09:18
null

A Portfolio arról ír, hogy Donald Trump új vatikáni nagykövete, a korábban Ferenc pápát élesen bíráló jobboldali katolikus Brian Burch szombaton egy születésnapi tortával próbálta enyhíteni a diplomáciai feszültséget XIV. Leó pápával való találkozóján.

Mint kiderült, Burch

 egy chicagói étteremláncból származó tortát adott át az első észak-amerikai pápának

 a Vatikán Apostoli Palotájában tartott hivatalos megbízólevél-átadási ceremónián.

Hangsúlyozzák: a májusban Ferenc pápa utódjaként megválasztott, eredetileg chicagói származású Leó pápa vasárnap ünnepli 70. születésnapját. A piros „Boldog születésnapot” felirattal díszített torta a Portillo's-tól származott, amely egy népszerű helyi lánc, különösen hot dogjairól, olasz marhahúsos szendvicseiről és BBQ bordáiról ismert.

Emlékeztetnek, hogy 

Burch korábban gyakran bírálta Ferenc pápát, 

aki 12 évig vezette az 1,4 milliárd tagot számláló egyházat. Azt állította, hogy az előző pápa lelkipásztori programja, például 

az LMBTQ katolikusok befogadóbb kezelése „hatalmas zavart” okozott. 

Mint kiderült, egy pápai tanácsadó korábban felvetette, hogy a Vatikán esetleg megtagadhatja Burch akkreditálását, amikor Trump tavaly jelölte őt, de erre végül nem került sor.

Leó pápa szombaton nevetett, amikor megkapta a tortát. „A Portillo's küldte önnek” – mondta Burch

 a pápának a kiadott videó szerint, mire Leó így válaszolt: „És ön elhozta.”

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

 

2025. szeptember 14. 11:00
🤍 m.youtube.com/watch?v=N6ckItHmIpQ&t=18s&pp=ygUPS2l2w6FsYXN6dG90dGFr
somfas
2025. szeptember 14. 09:56 Szerkesztve
és Ha arcba kapta volna? (a pápa hefti orra ketté vágta volna?)
vi-ktt
2025. szeptember 14. 09:47
Valahonnan ismerős volt ez az arc... wikiquote.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
