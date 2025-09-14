Ez is egy módszer: tortával „vesztegette meg” a pápát Trump nagykövete

A Portfolio arról ír, hogy Donald Trump új vatikáni nagykövete, a korábban Ferenc pápát élesen bíráló jobboldali katolikus Brian Burch szombaton egy születésnapi tortával próbálta enyhíteni a diplomáciai feszültséget XIV. Leó pápával való találkozóján.

Mint kiderült, Burch

egy chicagói étteremláncból származó tortát adott át az első észak-amerikai pápának

a Vatikán Apostoli Palotájában tartott hivatalos megbízólevél-átadási ceremónián.

Hangsúlyozzák: a májusban Ferenc pápa utódjaként megválasztott, eredetileg chicagói származású Leó pápa vasárnap ünnepli 70. születésnapját. A piros „Boldog születésnapot” felirattal díszített torta a Portillo's-tól származott, amely egy népszerű helyi lánc, különösen hot dogjairól, olasz marhahúsos szendvicseiről és BBQ bordáiról ismert.