Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
üzemanyag Magyarország benzin export dízel Oroszország

Ez érzékenyen érintheti Magyarországot: leállította az üzemanyag kivitelét Oroszország

2025. szeptember 26. 13:35

Nagy lehet a baj.

2025. szeptember 26. 13:35
null

Oroszország év végéig felfüggeszti a benzin és bizonyos dízelüzemanyagok exportját, miután az ukrán dróntámadások súlyos ellátási hiányt okoztak az országban – közölte a CNN. A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy 

a benzinkutakon és a megszállt területeken kialakult súlyos hiány miatt Moszkva kénytelen korlátozni az üzemanyag-kivitelt.

Az ukrán fél a szállító vonatok, finomítók és szivattyúállomások elleni támadásokkal próbálta megzavarni az orosz ellátási láncokat. A Gazprom által üzemeltetett baskíriai olajfinomító is célponttá vált az ukrán légierő akciói során. Eleinte az orosz tisztviselők „logisztikai problémákra” hivatkoztak, azonban a helyzet az elmúlt hetekben súlyosbodott, ami miatt Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes bejelentette az exporttilalom meghosszabbítását.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kósa András

Facebook

Idézőjel

Nagy diplomáciai siker Orbánnak és Ficónak, hogy Trump az orosz olaj ügyében (is) meggondolta magát

Gondoljon bárki bármit a kormányról.

A korlátozás először márciusban lépett életbe néhány benzinfajta esetében, majd júliusban a tilalmat több termelőre is kiterjesztették. Most az intézkedés év végéig érvényes, kiterjedve bizonyos dízelüzemanyagokra is, miközben az orosz kormány célja a belső üzemanyag-ellátás stabilizálása.

A legsúlyosabb helyzet a Krím félszigeten alakult ki, ahol a benzinkutak fele már nem üzemel. 

Szevasztopolban a legnagyobb városban teljesen kifogyott a benzin, és amikor két tartálykocsi érkezett a kúthoz, perceken belül kiürültek a tartályok a hosszú sorok miatt. A helyi Telegram-csatornák beszámolói szerint a lakosság ellátása kritikussá vált, miközben a mezőgazdasági termékek ára viszonylag stabil maradt.

A döntés jól mutatja, hogy az ukrán támadások milyen közvetlen hatással vannak az orosz ellátási láncokra, és milyen jelentős gazdasági következményekkel járhat az üzemanyagexport leállítása a belső piac és a megszállt területek számára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Lapis Renáta

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Upuaut
2025. szeptember 26. 13:57
Ez rossz hír a képmutató európaiaknak, akik stikában vásárolták a gázolajat. Rossz hír lehet az ukránoknak is mert kaptak ebből a gázolajból.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 26. 13:52
Nuke a Szarkofágra.... (Csernobil).
Válasz erre
0
2
bszakonyi
2025. szeptember 26. 13:50
A Mandiner szerkesztői maguktól ilyen ostobák vagy súgnak nekik.? Így működik az álhir gyártás. Az ország csak nyersolajat vesz, a finomítás itthon történik.
Válasz erre
8
0
csapláros
2025. szeptember 26. 13:50
Mindez FELTÉTELES módban, mármint, hogy érzékenyen érintHETI Magyarországot a dolog, miután SEMMIFÉLE feldolgozott végterméket nem importálunk, SŐT éppen, hogy Magyarország és Szlovákia exportálja azokat. Elvileg előfordulhat ugyan az orosz nyersolaj export korlátozása is, de egyrészt minek, ha nincs mivel feldolgozniuk a visszatartott mennyiséget, másrészt tuti, hogy nem a 2,2 %-os import részesedéssel rendelkező Magyarországgal fogják kezdeni, ha már az ellenségeink szerint is akkora "putyinszopók" vagyunk... hahaha Inkább az fordulhat elő, hogy Kína, India felé megnő a nyersolaj export cserébe a feldolgozott termékért (amelyhez külön vezetékek is kellenének), vagy pedig eleve üzemanyagot kér Kínától és Indiától az exportért cserébe az orosz.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!