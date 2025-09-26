Ez érzékenyen érintheti Magyarországot: leállította az üzemanyag kivitelét Oroszország

Oroszország év végéig felfüggeszti a benzin és bizonyos dízelüzemanyagok exportját, miután az ukrán dróntámadások súlyos ellátási hiányt okoztak az országban – közölte a CNN. A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy

a benzinkutakon és a megszállt területeken kialakult súlyos hiány miatt Moszkva kénytelen korlátozni az üzemanyag-kivitelt.

Az ukrán fél a szállító vonatok, finomítók és szivattyúállomások elleni támadásokkal próbálta megzavarni az orosz ellátási láncokat. A Gazprom által üzemeltetett baskíriai olajfinomító is célponttá vált az ukrán légierő akciói során. Eleinte az orosz tisztviselők „logisztikai problémákra” hivatkoztak, azonban a helyzet az elmúlt hetekben súlyosbodott, ami miatt Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes bejelentette az exporttilalom meghosszabbítását.