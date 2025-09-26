Ez érzékenyen érintheti Magyarországot: leállította az üzemanyag kivitelét Oroszország

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Oroszország év végéig felfüggeszti a benzin és bizonyos dízelüzemanyagok exportját, miután az ukrán dróntámadások súlyos ellátási hiányt okoztak az országban – közölte a CNN. A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy
a benzinkutakon és a megszállt területeken kialakult súlyos hiány miatt Moszkva kénytelen korlátozni az üzemanyag-kivitelt.
Az ukrán fél a szállító vonatok, finomítók és szivattyúállomások elleni támadásokkal próbálta megzavarni az orosz ellátási láncokat. A Gazprom által üzemeltetett baskíriai olajfinomító is célponttá vált az ukrán légierő akciói során. Eleinte az orosz tisztviselők „logisztikai problémákra” hivatkoztak, azonban a helyzet az elmúlt hetekben súlyosbodott, ami miatt Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes bejelentette az exporttilalom meghosszabbítását.
A korlátozás először márciusban lépett életbe néhány benzinfajta esetében, majd júliusban a tilalmat több termelőre is kiterjesztették. Most az intézkedés év végéig érvényes, kiterjedve bizonyos dízelüzemanyagokra is, miközben az orosz kormány célja a belső üzemanyag-ellátás stabilizálása.
A legsúlyosabb helyzet a Krím félszigeten alakult ki, ahol a benzinkutak fele már nem üzemel.
Szevasztopolban a legnagyobb városban teljesen kifogyott a benzin, és amikor két tartálykocsi érkezett a kúthoz, perceken belül kiürültek a tartályok a hosszú sorok miatt. A helyi Telegram-csatornák beszámolói szerint a lakosság ellátása kritikussá vált, miközben a mezőgazdasági termékek ára viszonylag stabil maradt.
A döntés jól mutatja, hogy az ukrán támadások milyen közvetlen hatással vannak az orosz ellátási láncokra, és milyen jelentős gazdasági következményekkel járhat az üzemanyagexport leállítása a belső piac és a megszállt területek számára.
