Európai Bizottság kontra Magyarország – így zajlott a nyilvános meghallgatás az Európai Unió Bíróságán

Szeptember 16-án tartott meghallgatást az Európai Unió Bírósága a magyar szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Az Európai Bizottság még 2024 decemberében kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a törvény és a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése több ponton sérti az uniós jogot.

A Bíróság elnöke 2025 februárjában kiadott egy végzést, amelynek értelmében gyorsított eljárásban tárgyalják az ügyet. Az Európai Bizottság kontra Magyarország néven ismert eljárás első nyilvános meghallgatására szeptember 16-án került sor. A több órás meghallgatásról készült teljes felvételt a Bíróság weboldalán is elérhetővé tették. Ez volt az első alkalom, amelyen a Bizottság képviselői és Magyarország is szóban előadhatták érveiket a bírói testület előtt.

Brüsszelben most a külföldiek magyarországi szólásszabadsága miatt aggódnak

A meghallgatás előtt nyilvánosságra hozott dokumentumokból már kiderült, hogy a Bizottság alapvetően négy nagy területen fogalmazott meg kritikát, amit az Európai Parlament is támogat. Az intézmény szakbizottsága 2025 februárjában szavazta meg, hogy az EP jogi osztálya is csatlakozzon a perhez.

Az európai intézmények egyrészt azt nehezményezik, hogy a 2023 decemberében megszavazott, a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény által biztosított hatáskörök túl széleskörűek és homályosak. Megítélésük szerint a törvény alkalmazása aggályokat vet fel a személyes adatok kezelésével és azok védelmével kapcsolatban, sérülnek az olyan alapjogok, mint a véleménynyilvánítás, az egyesülés, valamint a belső piac szabadsága.