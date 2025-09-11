Ft
Európa fegyverzet sorkatonaság Lettország világháború

Európában van, ahol komolyan készülnek a világháborúra: már a sorkatonaságot is bevezették

2025. szeptember 11. 15:44

Visszahozták a sorkatonaságot, fejlesztették a fegyverzetet és új kiképző központot építettek Lettországban.

2025. szeptember 11. 15:44
null

Lettország hatalmas fegyverkezésbe kezdett és a kötelező sorkatonaságot is bevezették. Utóbbiról azt javasolják, hogy egész Európában legyen kötelező – olvasható az Ellenpont elemzésében.

Edgars Rinkēvičs lett köztársasági elnök 2025. márciusa óta szorgalmazza már ezeket a terveket, mondván, Európa katonai értelemben meggyengült.

A háború kitörését követően, már 2022. júliusában kihirdették sorkatonaság visszavezetését. A szabályok értelmében 18. életévük betöltését követő egy éven belül meg kell kezdeniük a szolgálatot a hadköteles fiataloknak. A szolálat ideje 11 hónap.

Ezt is ajánljuk a témában

Lettország ezzel párhuzamosan hatalmas fegyverkezésbe is kezdett. Az ország majd GDP négy százalékát tervezi fegyverekre költeni 2025-ben.

Ezen erősítések leginkább a légierő tekintetében figyelhetőek meg. 

A rigai kormányzat egy új kiképzőközpont építését is elrendelte a Selónia régióban. A létesítmény nehézfegyverzetes, páncélos és tüzérségi kiképzések megtartására is alkalmas lesz.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

***

hakapeszim
2025. szeptember 11. 17:14
Meg kell tagadni a sorkatonai szolgálatot. Egy akkor ország, mint Lettország, nincs szüksége a fiatalokra? Így is elvándorolnak, ha még ez a kényszermunka várna rájuk? Ráadásul Lettország kb fele orosz. Politikusok miatt meghalni? Egy háború nem természeti csapás, emberek csinálják, mert egyesek úgy döntenek, hogy háború lesz! A társadalom 99.99 százaléka csak szív vele, még egy győztes háborúval is - ha egyáltalán van olyan, hogy győztes háború. Kinek?
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. szeptember 11. 17:13
A hàrom balti àllam (Litvània, Lettorszàg és Észtország) csak 1991-től függetlenek Oroszországtól. Mivel számos orosz él területükön, akiknek most litvánul, lettül és észtül kellett megtanulniuk, tartanak Pu. terjeszkedésétől és mind Natotag lett. Finnország már régebben lett független, 1917-ben és a semleges statuszt választotta. Most a finnek is Natotagok, ezért az orosz- finn határon megszünt a nagy turizmus és kereskedelem. A gazdag orosz turisták már nem mennek Finnországba . A lengyeleknek az "oldalában" ott van a jól felfegyverzett orosz enkláve Kaliningrad (egykori porosz város Königsberg, Kant szülővárosa), melyet csak kijelölt úton lehet elérni, sok igazoltatással. A lengyelek mindig rettegtek az orosz-német beszoritástól, befogadtak több mint egy millió ukránt. Ezért is a nagy harcikedv . A távoli EU tagországok és NB pedig eladják fegyvereiket, kitanitják őket, de földi harcra a szomszédos országoktól várják a katonákat. Ny-Eu-Oroszo. konfliktusát K-Eu sinyli meg.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 11. 16:40
Bicsike 2025. szeptember 11. 16:02 " Vadai koca Ágnes tette tönkre a honvédséget felsőbb utasításra. " Kivonták a BMP-ket és a Gvozgyikákat, de talán még a Gradokat is - utód nélkül.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 11. 16:38
kimirszen 2025. szeptember 11. 16:16 "Orbán Viktor esetleges területi igényei miatt vezetné be a kötelező katonai kiképzést egy szlovák miniszter" Oszt mit adnak a kezükbe? Az előző szlovákiai qurmány mindent is odaadott a fuckrán szerelmeidnek. Most is magyar Gripenek védik a Felvidék légterét. Olajügyben hazudtál még valamit tegnap óta, macika?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!