Lettország hatalmas fegyverkezésbe kezdett és a kötelező sorkatonaságot is bevezették. Utóbbiról azt javasolják, hogy egész Európában legyen kötelező – olvasható az Ellenpont elemzésében.

Edgars Rinkēvičs lett köztársasági elnök 2025. márciusa óta szorgalmazza már ezeket a terveket, mondván, Európa katonai értelemben meggyengült.

A háború kitörését követően, már 2022. júliusában kihirdették sorkatonaság visszavezetését. A szabályok értelmében 18. életévük betöltését követő egy éven belül meg kell kezdeniük a szolgálatot a hadköteles fiataloknak. A szolálat ideje 11 hónap.