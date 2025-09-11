Európában van, ahol komolyan készülnek a világháborúra: már a sorkatonaságot is bevezették

Orbán Viktor kimondta: Magyarország nem ukránellenes, de a háborúnak véget kell vetni
Visszahozták a sorkatonaságot, fejlesztették a fegyverzetet és új kiképző központot építettek Lettországban.
Lettország hatalmas fegyverkezésbe kezdett és a kötelező sorkatonaságot is bevezették. Utóbbiról azt javasolják, hogy egész Európában legyen kötelező – olvasható az Ellenpont elemzésében.
Edgars Rinkēvičs lett köztársasági elnök 2025. márciusa óta szorgalmazza már ezeket a terveket, mondván, Európa katonai értelemben meggyengült.
A háború kitörését követően, már 2022. júliusában kihirdették sorkatonaság visszavezetését. A szabályok értelmében 18. életévük betöltését követő egy éven belül meg kell kezdeniük a szolgálatot a hadköteles fiataloknak. A szolálat ideje 11 hónap.
Lettország ezzel párhuzamosan hatalmas fegyverkezésbe is kezdett. Az ország majd GDP négy százalékát tervezi fegyverekre költeni 2025-ben.
Ezen erősítések leginkább a légierő tekintetében figyelhetőek meg.
A rigai kormányzat egy új kiképzőközpont építését is elrendelte a Selónia régióban. A létesítmény nehézfegyverzetes, páncélos és tüzérségi kiképzések megtartására is alkalmas lesz.
