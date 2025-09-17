Ettől mindenkinek leesik az álla az Európai Unióban: hamarosan ennyi pénzre lesz szüksége Ukrajnának

Az ukrán Miniszteri Kabinet jóváhagyta a 2026-os költségvetési tervezetet, amely rekordméretű védelmi kiadásokat és 2,4 billió hrivnya hiányt tartalmaz – írja a Pravda, amely szerint egy év szünet után ismét növekednek a szociális juttatások, például a minimálbér.

A költségvetési hiány a GDP 18,4 százaléka lesz, Ukrajna pénzügyminisztere pedig kijelentette, minimum 16 milliárd euróra lesz szükségük, többre, mint 2025-ben – a kormány elsősorban a „partnerektől” várt hitelből finanszírozná mindezt.

Volodimir Zelenszkij kabinetje a GDP 27,2 százalékát fordítaná a védelmi kiadásokra, azaz a háborúra, ami megegyezik az ország teljes adó- és illetékbevételével. Több pénzt költenének a katonák fizetésére, viszont kevesebbet lőszervásárlásra és hadiipari eszközök beszerzésére. Nem változnak jelentősen az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Katonai Hírszerzés Főigazgatóságának kiadásai – előbbire 29,7 milliárd hrivnyát, utóbbira 43,3 milliárd hrivnyát különített el a kormány.

Külön szabályozták a „csernobili” nyugdíjasok kiegészítő juttatásait, a költségvetési törvényjavaslatban megtiltották, hogy azok a nyugdíjasok, akik 1993. január 1. után nem éltek a kizárási zónában, igényelhessék ezeket a juttatásokat. Korábban a nyugdíjasok tömegesen költöztek a csernobili katasztrófa sújtotta területekre, és bírósági úton egyszeri vagy kétszeres minimálbérnek megfelelő kiegészítéseket harcoltak ki maguknak.

A költségvetési tervezet 12,4 százalékkal növelné az Elnöki Hivatal mozgásterét, 877 millió hrivnyára. Emellett 4 milliárd hrivnya szerepel a következő célokra: