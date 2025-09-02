Erdogan Putyinnal és Zelenszkijjel is beszélt, majd súlyos kijelentést tett a béketárgyalás esélyeiről

Putyin olyan megállapodást kötött Kínával, ami az egész világra kihatással lesz
Történelmi jelentőségű tárgyalás folyt a két nagyhatalom között Pekingben.
A török elnök is részt vett a pekingi tárgyalásokon.
„Oroszország és Ukrajna egyelőre még nem áll készen államfőik találkozójára” – jelentette ki kedden Recep Tayyip Erdogan török elnök újságíróknak Kínából visszainduló repülőgépén.
A török elnök azután tette kijelentését, hogy
Kínában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is volt alkalma beszélni az ukrajnai háború lehetséges rendezési lehetőségeiről.
Törökország közvetítői szerepére utalva Erdogan hangsúlyozta, hogy a háborús felek közötti isztambuli tárgyalások azt mutatják: a béke felé vezető út nyitva áll. Ugyanakkor – tette hozzá – egy legfelsőbb szinten tartandó találkozó feltételei még nem jöttek létre.
