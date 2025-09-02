Ft
Putyin béke Zelenszkij Recep Tayyip Erdogan

Erdogan Putyinnal és Zelenszkijjel is beszélt, majd súlyos kijelentést tett a béketárgyalás esélyeiről

2025. szeptember 02. 19:07

A török elnök is részt vett a pekingi tárgyalásokon.

2025. szeptember 02. 19:07
null

„Oroszország és Ukrajna egyelőre még nem áll készen államfőik találkozójára” – jelentette ki kedden Recep Tayyip Erdogan török elnök újságíróknak Kínából visszainduló repülőgépén.

A török elnök azután tette kijelentését, hogy

Kínában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is volt alkalma beszélni az ukrajnai háború lehetséges rendezési lehetőségeiről.

Törökország közvetítői szerepére utalva Erdogan hangsúlyozta, hogy a háborús felek közötti isztambuli tárgyalások azt mutatják: a béke felé vezető út nyitva áll. Ugyanakkor – tette hozzá – egy legfelsőbb szinten tartandó találkozó feltételei még nem jöttek létre.

(MTI)

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Nasi12
2025. szeptember 02. 19:43
Írtsák csak tovább egymást a keresztények.
Kanmacska
2025. szeptember 02. 19:36
Majd létre jönnek azok a feltételek, ha az oroszok elvágják a tengertől Ukrajnát.
angie1
2025. szeptember 02. 19:27
Nem engedik a Brüsszeliták a pöcszongoristát, mert akkor mem tudnak indokot mondani, hogy miért fejjenek minket!
falcatus-2
2025. szeptember 02. 19:20
„Oroszország és Ukrajna egyelőre még nem áll készen államfőik találkozójára” nem egyelőre, hanem soha. Nem is lenne értelme. Mindketten számolgatnak. Az utolsó ukránig.
