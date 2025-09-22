Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában Ukrajna Mi-8 hadsereg Krím

Elszabadult az ukrán hírszerzés: sikeres akciót hajtottak végre a Krímben

2025. szeptember 22. 14:20

Az ukránok állítása szerint egy orosz Mi-8 helikoptert is eltaláltak.

2025. szeptember 22. 14:20
null

Az ukrán hadsereg első alkalommal csapott le orosz Be-12 Csajka kétéltű repülőgépekre a Krímben. Erről az ukrán katonai hírszerzés (HUR) szeptember 22-én számolt be, mutatott rá a Kyiv Independent.

A Portfolio által kiszúrt cikkben beszámoltak róla, hogy

magát a támadást szeptember 21-én hajtotta végre a HUR „Primary” különleges egysége.

A szovjet tervezésű Be-12 Csajka (NATO kódneve: Mail) egy tengeralattjáró-elhárító kétéltű repülőgép, amely nagy értékű rendszerekkel van felszerelve tengeralattjárók felderítésére és megsemmisítésére. Ráadásul az ukránok állítása szerint egy orosz Mi-8 helikoptert is eltaláltak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. szeptember 22. 15:02
NA náczi propaganda megnyeri a háborút...
Válasz erre
0
0
elfogulatlan
2025. szeptember 22. 15:00
Egy általános iskolát is bombáztak célzottan, de mint tudjuk, az orosz gyerekek elleni támadás az rendben van...
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. szeptember 22. 14:59
"Az ukránok állítása szerint egy orosz Mi-8 helikoptert is eltaláltak...2 Megtudom erősíteni. Tegnap Trumppal és Neil Armstronggal a Mare Tranquilitatis-ban golfoztunk és láttuk a felvillanást.
Válasz erre
0
0
obakapimaki
•••
2025. szeptember 22. 14:41 Szerkesztve
Ezzel szemben a valóság az, hogy az ork-rain terrorista népirtó állatok ismét terrorcselekményeket hajtottak végre krími civil célpontok ellen. Úgymint, egy szanatóriumot és egy iskolát támadtak... A takonyszínű, drogos tömeggyilkos, náci szardarab és maffiahálózata három embert gyilkolt meg. Borítékolható, hogy ismét izgalmas napjai lesznek, a gecinek és ismét telesírja a mainstream dezinformációs propaganda kanálisok tömkelegében.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!