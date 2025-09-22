Elszabadult az ukrán hírszerzés: sikeres akciót hajtottak végre a Krímben

Az ukrán hadsereg első alkalommal csapott le orosz Be-12 Csajka kétéltű repülőgépekre a Krímben. Erről az ukrán katonai hírszerzés (HUR) szeptember 22-én számolt be, mutatott rá a Kyiv Independent.

A Portfolio által kiszúrt cikkben beszámoltak róla, hogy

magát a támadást szeptember 21-én hajtotta végre a HUR „Primary” különleges egysége.

A szovjet tervezésű Be-12 Csajka (NATO kódneve: Mail) egy tengeralattjáró-elhárító kétéltű repülőgép, amely nagy értékű rendszerekkel van felszerelve tengeralattjárók felderítésére és megsemmisítésére. Ráadásul az ukránok állítása szerint egy orosz Mi-8 helikoptert is eltaláltak.