Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
olaj kőolajszállítás olajszállítás Magyarország Mol JANAF Oroszország energiaellátás Horvátország Orbán Viktor

Elkészült az új haditerv: ezzel a trükkel szeretnék sarokba szorítani Magyarországot

2025. szeptember 30. 16:34

Az Európai Unióra hivatkozva sápolná meg Magyarországot a horvát miniszterelnök.

2025. szeptember 30. 16:34
null

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint a Jadranski naftovod (JANAF) kapacitásai elegendőek Magyarország éves olajszükségleteinek fedezésére, így szerinte nem az ellátásbiztonság, hanem az ár miatt aggódik Orbán Viktor magyar miniszterelnök – írja az Index.hr.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy sikertelenek voltak a MOL és a JANAF közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken.

A tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték.

Ennek fényében teljesen érthetetlen, hogy miről beszél a horvát miniszterelnök.

Az Európai Unióra hivatkoznak

Plenkovic azonban hangsúlyozta: ha az EU közösen elutasítja az orosz energiahordozók vásárlását, alternatív megoldást kell találni – a kérdés csak a költségekben van, mivel Magyarország Oroszországtól kedvezőbb áron jut hozzá olajhoz és gázhoz, írta a horvát lap.

Arról már nem beszélt a horvát miniszterelnök, hogy a háború kitörése óta jelentősen megemelték a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját,

és nem arról van szó, hogy kicsit többet kellene fizetnie Magyarországnak, ha egyáltalán fizikailag kivitelezhető lenne az Adria kőolajvezetéken történő szállítás.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. szeptember 30. 18:31
"a kérdés csak a költségekben van, mivel Magyarország Oroszországtól kedvezőbb áron jut hozzá olajhoz és gázhoz" Na! Hát akkor ezt túl is tárgyaltuk. Úgyhogy kezdhetsz elballagni a jó édes anyádba! Amúgy nem nagyon kell aggódnod a csövetek keresztmetszete miatt! Lassan elkezdjük építeni a szerbekkel az új csövet. A többi már nem a ti dolgotok lesz.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 30. 18:12
Magánügy, hogy kitől mit veszünk drága krobótok.. 2007 óta amúgy rendszeresen veszünk arab nyersolajat ezen a vezetéken keresztül, speciális célokra, egyes arab olajok speciális kenőanyagokhoz, adalékokhoz kiválóak. Csak hát továbbra sem bizonyította be senki, hogy a JANAF képes évente 14millió tonnát ideszállítani ezen a vezetéken, egyenletesen, egyenletes minőségben fennakadás nélkül.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 30. 17:45
Hogy is indult a handabanda? Azért nem szabad orosz olajat venni, mert egyoldalú függés. Aztán az jött, hogy megbízhatatlanok, holott megbízhatóan szállítanak azóta is, megbízhatók, árban, teljesítésben. Ha esetleg mástól is akarunk olajat venni, semmi kifogásuk. És akkor most hasonlítsuk össze a "megbízhatatlan" oroszokat, a "szövetséges" horvátokkal: nem működik, drágítanak, és meg akarják mondani, hogy kitől kell mit vennünk.
Válasz erre
5
0
Dixtroy
2025. szeptember 30. 17:41
Drágább és nem működik. Igazi eus megoldás.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!