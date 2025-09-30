Elkészült az új haditerv: ezzel a trükkel szeretnék sarokba szorítani Magyarországot

Kiderült a szörnyű igazság: itt a bizonyíték, nagy bajban van Magyarország
Az Európai Unióra hivatkozva sápolná meg Magyarországot a horvát miniszterelnök.
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint a Jadranski naftovod (JANAF) kapacitásai elegendőek Magyarország éves olajszükségleteinek fedezésére, így szerinte nem az ellátásbiztonság, hanem az ár miatt aggódik Orbán Viktor magyar miniszterelnök – írja az Index.hr.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy sikertelenek voltak a MOL és a JANAF közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken.
A tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték.
Ennek fényében teljesen érthetetlen, hogy miről beszél a horvát miniszterelnök.
Plenkovic azonban hangsúlyozta: ha az EU közösen elutasítja az orosz energiahordozók vásárlását, alternatív megoldást kell találni – a kérdés csak a költségekben van, mivel Magyarország Oroszországtól kedvezőbb áron jut hozzá olajhoz és gázhoz, írta a horvát lap.
Arról már nem beszélt a horvát miniszterelnök, hogy a háború kitörése óta jelentősen megemelték a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját,
és nem arról van szó, hogy kicsit többet kellene fizetnie Magyarországnak, ha egyáltalán fizikailag kivitelezhető lenne az Adria kőolajvezetéken történő szállítás.
