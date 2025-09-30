Elkészült az új haditerv: ezzel a trükkel szeretnék sarokba szorítani Magyarországot

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint a Jadranski naftovod (JANAF) kapacitásai elegendőek Magyarország éves olajszükségleteinek fedezésére, így szerinte nem az ellátásbiztonság, hanem az ár miatt aggódik Orbán Viktor magyar miniszterelnök – írja az Index.hr.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy sikertelenek voltak a MOL és a JANAF közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken.

A tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték.

Ennek fényében teljesen érthetetlen, hogy miről beszél a horvát miniszterelnök.

Az Európai Unióra hivatkoznak