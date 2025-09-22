Elképesztő mérőszámban nyomja le hazánk Európa nagyjait

Nagy összeurópai tényellenőrzésbe kezdett az Euronews, miután Félix Bolaños spanyol igazságügyi miniszter egy néppárti ellenzéki képviselő felszólalására válaszul azt találta állítani, hogy az ellenzéki képviselő, Miguel Tellado „közbiztonsági problémáról beszél országunkban, amely a világ legmagasabb közbiztonsági mérőszámaival rendelkező országai közé tartozik”. „Nem is veszi észre, hogy a beszéde csak a szélsőjobboldalt tüzeli” – tette hozzá Bolaños.

Az Euronews erre reagálva három mérőszámon mérte le, hogy mennyire biztonságosak az európai országok:

az Institute for Economics and Peace által vezetett Globális Békeindexen, amely a belföldi és külföldi konfliktusok, a társadalmi biztonság és a militarizáció mértékét vizsgálja az egyes országokban; az Eurostat életminőség-mutatói közül a fizikai biztonságra vonatkozó adatokon; valamint a szintén az Eurostat által vezetett érzékelt bűnözési mutatókon.

Az indexekből kiderül: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.

A Globális Békeindexben Közép-Európában kizárólag Csehország és Szlovénia előzi meg hazánkat, valamint Írország, Portugália, Dánia, Finnország, Ausztria és Hollandia; az összes többi EU-tagállam mögöttünk kullog, köztük minden nagy nyugat-európai tagállam és Svédország is.