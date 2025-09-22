Ft
09. 22.
hétfő
Európa biztonság Institute for Economics and Peace Eurostat konfliktus

Elképesztő mérőszámban nyomja le hazánk Európa nagyjait

2025. szeptember 22. 18:29

Utánunk kullog többek között Németország, Franciaország, vagy éppen a svédek.

2025. szeptember 22. 18:29
null

Nagy összeurópai tényellenőrzésbe kezdett az Euronews, miután Félix Bolaños spanyol igazságügyi miniszter egy néppárti ellenzéki képviselő felszólalására válaszul azt találta állítani, hogy az ellenzéki képviselő, Miguel Tellado „közbiztonsági problémáról beszél országunkban, amely a világ legmagasabb közbiztonsági mérőszámaival rendelkező országai közé tartozik”. „Nem is veszi észre, hogy a beszéde csak a szélsőjobboldalt tüzeli” – tette hozzá Bolaños.

Az Euronews erre reagálva három mérőszámon mérte le, hogy mennyire biztonságosak az európai országok:

az Institute for Economics and Peace által vezetett Globális Békeindexen, amely a belföldi és külföldi konfliktusok, a társadalmi biztonság és a militarizáció mértékét vizsgálja az egyes országokban; az Eurostat életminőség-mutatói közül a fizikai biztonságra vonatkozó adatokon; valamint a szintén az Eurostat által vezetett érzékelt bűnözési mutatókon.

Az indexekből kiderül: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.

A Globális Békeindexben Közép-Európában kizárólag Csehország és Szlovénia előzi meg hazánkat, valamint Írország, Portugália, Dánia, Finnország, Ausztria és Hollandia; az összes többi EU-tagállam mögöttünk kullog, köztük minden nagy nyugat-európai tagállam és Svédország is.

Az Eurostat életminőség-mutatói azt mutatják, hogy a legkevesebb emberölés népességarányosan Luxemburgban történt, ezután Olaszország és Szlovénia következik;

a legveszélyesebbek pedig az emberölés, erőszak és vandalizmus szempontjából meglepő módon a balti hármak, Lettország, Litvánia és Észtország.

Az érzékelt bűnözés tekintetében Horvátország, Litvánia és Lengyelország örülhetnek a legjobb eredményeknek, Spanyolországban pedig kifejezetten a legrosszabb ez a mérőszám.

Nyitókép: AFP/NICOLAS TUCAT

letsgobrandon-2
2025. szeptember 22. 19:21
az antifás köcsögök is benne vannak a statisztikában?
zsugabubus-2
2025. szeptember 22. 19:03
... tippelek... cigányok által agyonvert nyugdíjasok?
csotanykormany
2025. szeptember 22. 18:42
Ne felejtsük ki azt se, hogy Magyarország kormánya kiemelt mértékben támogatja a szavazókat választások előtt zsák krumplival, napraforgó olajjal, esetleg egy deákkal, sőt ingyen taxizással. A csóró hanyatló nyugat csak pisolghat.
Totenkopf
2025. szeptember 22. 18:34
Aha, persze...
