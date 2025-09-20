Ft
Elfogyott a visszadobható kenyerünk

2025. szeptember 20. 09:47

A régi jobb volt – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

2025. szeptember 20. 09:47
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Egyszer néztem meg azt a felvételt, de örökre beleégett az agyamba. Ahogy az a megnevezhetetlen valami némi töprengés után előveszi a kését, komótosan kinyitja, feláll, majd háromszor nyakon szúrja az előtte ülő lányt. A lány döbbenten ül, sírni kezd, azután elvérzik és meghal. A megnevezhetetlen valami meg feláll, elsétál, csöpög rajta az imént kiontott ártatlan vére, és a legközelebbi megállónál leszáll. És nincs senki a vonaton, aki megpróbálná megállítani, és nincs senki, aki segítene a lánynak.

A megnevezhetetlen valami fekete. A meggyilkolt lány fehér. Ráadásul ukrán. A háború iszonya elől menekültek oda, az Egyesült Államokba, de nem számoltak az ottani iszonnyal. Ezekkel a megnevezhetetlen fekete valamikkel. Amikről egyszerűen nem tudja megmondani az ember, miért vannak a világon egyáltalán, hogy miért élnek.

A brutális, iszonyatos és megmagyarázhatatlan gyilkosságot mély csend kísérte-kíséri, behúzott nyakkal kussol mindenki, és félrenéz. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert a senki nem tudja, miért létező gyilkos fekete, az áldozata pedig fehér. Végezzük el gondolatban az ellenpróbát: képzeljük el, mi lenne itt, ha egy fehér megnevezhetetlen valami venné elő a kését, és szúrna háromszor nyakon egy fekete lányt, majd komótosan elballagna. Már lángolna az Egyesült Államok, javában fosztogatnának a feketék, épülnének a barikádok, rémült fehérek térdelnének és csókolgatnák a feketék bakancsát, lelőnének rendőröket, és az idióta megmondóemberek, politikusok és médiaszemélyiségek öblögetnének a rasszizmusról és a »szegény feketék« elviselhetetlen életéről.”

Nyitókép forrása: Laura SEGALL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

astra04
2025. szeptember 20. 11:37
"Amikről egyszerűen nem tudja megmondani az ember, miért vannak a világon egyáltalán, hogy miért élnek.".... Amiért vannak pl. kullancsok, parazita férgek, kártevők....
vi-ktt
•••
2025. szeptember 20. 10:35 Szerkesztve
Kirk megölettetésére azért került sor mert szakított a cionáci maffiával és mert akár az elnöki szék megszerzésére is esélye lett volna! Haláláért azok felelősek, akik elődei megölették a Kennedy fivéreket. John idegen ügynöki szervezetté nyilváníttatta az AIPAC elődjét, az AZC-t, ezzel kiváltotta "néhány nagyon befolyásos ember" haragját. Ahogy ezt a cionáci asset Donald Rumsfeld szépen meg IS írta Robert Kennedynek és amely levél itt virít a neten jelenleg IS. Ékes bizonyítékául, hogy úgyse mer tenni ellenük senki!!: israellobby.org/azcdoj/congress/default.asp
vi-ktt
•••
2025. szeptember 20. 10:23 Szerkesztve
Hasonló gyorsasággal "derült fény" az elkövető kilétére és az elkövetés módjára, mikor a cionácik 2001 szeptember 11.-én felrobbantották a new yorki ikertornyokat és a WTC7-es épületet, valamint Global Hawk drónt irányítottak a Pentagon épületének! youtube.com/watch?v=E-xdHYF8bC0 Akkor Bush már másnap megnevezte az elkövetőt ÉS MEGFENYEGETTE A VILÁG ÖSSZES ÁLLAMÁT, hogy akik a kinyilatkoztatásának ellent mernek mondani, azokat az USA a terroristák közé fogja sorolni, és azonnal lecsap rá! youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w
vi-ktt
•••
2025. szeptember 20. 10:15 Szerkesztve
És vajon miért Charlie Kirkkel van illusztrálva ez az írás? Charlie Kirk megölésére elsősorban a cionáci háttérhatalomnak volt érdeke, mivel Kirk 180°-os fordulóval az addigi fő szponzorai ellen beszélt. Nem fogadta el Nyaú meghívását Izraelbe, hogy kompromittáló képeket készíthessenek róla IS a "siratófal"-nál. NÉPIRTÁSNAK NEVEZTE A NÉPIRTÁST és belső munkának az október 7.-ei eseményeket! Minezeket azután, hogy ifjúsági szervezete több tízmillió dollár "adományokat" kapott cionáci szervezetektől! youtube.com/watch?v=Uf7zr5Thz64 Jellemző, hogy az FBI lezárta a "megoldott" nyomozást Kirk ügyében anélkül hogy az állítólagos tettes beismerte volna, vagy a részletek kiderültek volna! youtube.com/watch?v=96gQ0hCxv0E
