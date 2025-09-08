Elérte a HVG brüsszeli tudósítójának ingerküszöbét a durvuló európai antiszemitizmus, de a migránsokról egy szót sem ejt

Körképet közölt a HVG európai bizottsági támogatással működő brüsszeli tudósítói rovata, az EUrologus a durvuló európai antiszemitizmusról.

Az Európai Bizottság PULSE projektjének keretében, nemzetközi együttműködésben megvalósult cikkből kiderül: egyre súlyosabb az antiszemitizmus és veszélyesebb a zsidók élete Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban, Hollandiában, Franciaországban és Németországban is. Arra azonban nem világítanak rá, hogy mitől növekszik az antiszemitizmus,

s nem függhet-e ez össze esetleg a Nyugat-Európába beáramló muszlim migránshordákkal, akiknek kerítéssel való feltartóztatásért az Európai Bizottság az Európai Unió bíróságától Magyarország súlyos megbüntetését kérte, és el is érte azt.

Az olasz helyzetről az EUrologus szerzője, Folk György leírja: július végén egy kipát viselő hatéves fiú családját ért támadás a Milánótól nem messze fekvő Lainate település magasságában az autópályán. Egy férfi azt kiáltotta rájuk: „Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban.” Majd egy nagyobb csoport „Szabad Palesztinát” kiabálva inzultálta őket tovább – a tudósításból ugyanakkor nem derül ki, milyen nemzetiségű volt a csoport.

„Egyre gyakoribb kontinens-szerte a zsidó vallásúak elleni erőszak, legyenek azok akár izraeli de akár olasz, francia vagy más európai állampolgárságúak” – panaszolja a szerző, aki szerint „az Olaszországban történt támadás egy szélesebb körű jelenség része, amely több európai országot érint”.