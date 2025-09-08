Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
antiszemitizmus Franciaország Hollandia zsidó Izrael Spanyolország Ausztria Olaszország

Elérte a HVG brüsszeli tudósítójának ingerküszöbét a durvuló európai antiszemitizmus, de a migránsokról egy szót sem ejt

2025. szeptember 08. 19:55

„Európa a palesztin háború óta immár nem az a biztonságos célpont a zsidó turisták számára, mint sokáig volt” – írja a lap, az okokat azonban nem említi.

2025. szeptember 08. 19:55
null

Körképet közölt a HVG európai bizottsági támogatással működő brüsszeli tudósítói rovata, az EUrologus a durvuló európai antiszemitizmusról.

Az Európai Bizottság PULSE projektjének keretében, nemzetközi együttműködésben megvalósult cikkből kiderül: egyre súlyosabb az antiszemitizmus és veszélyesebb a zsidók élete Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban, Hollandiában, Franciaországban és Németországban is. Arra azonban nem világítanak rá, hogy mitől növekszik az antiszemitizmus,

s nem függhet-e ez össze esetleg a Nyugat-Európába beáramló muszlim migránshordákkal, akiknek kerítéssel való feltartóztatásért az Európai Bizottság az Európai Unió bíróságától Magyarország súlyos megbüntetését kérte, és el is érte azt.

Az olasz helyzetről az EUrologus szerzője, Folk György leírja: július végén egy kipát viselő hatéves fiú családját ért támadás a Milánótól nem messze fekvő Lainate település magasságában az autópályán. Egy férfi azt kiáltotta rájuk: „Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban.” Majd egy nagyobb csoport „Szabad Palesztinát” kiabálva inzultálta őket tovább – a tudósításból ugyanakkor nem derül ki, milyen nemzetiségű volt a csoport.

„Egyre gyakoribb kontinens-szerte a zsidó vallásúak elleni erőszak, legyenek azok akár izraeli de akár olasz, francia vagy más európai állampolgárságúak” – panaszolja a szerző, aki szerint „az Olaszországban történt támadás egy szélesebb körű jelenség része, amely több európai országot érint”.

Érinti például Ausztriát is, ahol mostanában két komoly figyelmet keltő antiszemita incidens is történt.

Egy tiroli kempingben egy izraeli párt nem engedtek megszállni, miután bemutatták útlevelüket,

s a kemping üzemeltetője később zsidó sajtómegkeresésre úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban, hogy „ezeknek az embereknek inkább a gázai gyerekekkel kellene foglalkozniuk”. Bécsben pedig Amit Peled izraeli csellistát egy pizzériában két zenésztársával együtt távozásra szólították fel, mert héberül beszéltek. Az esetre reagált Christian Stocker kancellár és Andreas Babler alkancellár is, akik hangsúlyozták, hogy a zsidó élet az osztrák identitás része. Az érintett lokálok üzemeltetőinek etnikai hovatartozásáról a cikk nem ejt szót.

Beszámolnak viszont spanyolországi antiszemita cselekményekről: Vigóban egy izraeli látogatócsoportot kiutasítottak egy étteremből azt kiabálva, hogy „Megölitek Palesztinát!” , egy madridi kóser étterem ellen merényletkísérletet követtek el, egy fővárosi zsinagógát megrongáltak, a város fő zsinagógájának felrobbantására pedig terv is irányult. Az EUrologus idézi: az előző évhez képest 2024-re megháromszorozódott az antiszemita incidensek száma, s a tavalyi 193 eset közül a legtöbb a gázai konfliktushoz kapcsolódott a spanyol hatóságok közlése szerint.

Eközben Görögországban, Szírosz szigetén egy 1600 izraeli turistát szállító tengerjáró hajó partraszállását több mint 300 tüntető akadályozta meg a gázai háború ellen tiltakozó transzparenseket lobogtatva.

Franciaországban pedig egy nyaralóhely 150 izraeli, foglalással rendelkező gyerek elszállásolását tagadta meg Porte-Puymorenben. Szintén augusztusban Lyonban egy holokauszt emlékművet rongáltak meg „Free Gaza” feliratot fújva rá, a francia Alpokban pedig több ortodox zsidó család autóját festettek le Free Palestine felirattal. Emellett Párizsban pedig még augusztus elején rongálás áldozata lett az izraeli El Al légitársaság irodája, melynek falára „El Al genocide airline” feliratot fújtak.

Nyitókép: SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

kamposorrubiro
•••
2025. szeptember 08. 20:48 Szerkesztve
Jaj mennyire sajnálom a szegény, nehéz szellemi munkában meggörbült orrú befektető származásúakat, hogy ebben a mocskos antiszemita világban már ingyen élni sem hagyják őket és még DOLGOZNIUK (!) is kell a pénzért ! Phöjj micsoda egy undorító világ jött el, ki hallott még ilyet? Hova fajul a világ? Nemhogy visszacsinálnák a régi szép időket, amikor még szombaton semmiképp sem, de lehetőleg a hét többi napján se kellett dolgozniuk , hanem csak a gój rabszolgákkal dolgoztattak. Ha rajtam múlna egy kicsit még régebbi és egy kicsit még szebb időket hoznék nekik vissza és csinálnék nekik egy rezervátumot, ahol szép nagy betűkkel az van kírva: " ARBEIT MACHT FREI " ahonnan már csak a kéményen át vezet az út a szabadság felé.
Válasz erre
2
0
tompika-2
2025. szeptember 08. 20:37
Durvul? Nem eléggé!
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. szeptember 08. 20:17
Mondjuk a cionáci patányoknak nem nagyon sikerül úrrá lenni a helyzeten Londonban sem! A rühes férgek múlt héten 500 tüntetőt tartóztattak le a CIONÁCI NÉPIRTÁS ellenes tüntetésen. köztük több mint 100 70 évesnél idősebb angol öregembert! Most viszont már 900!!!!!!!!!! embert vittek el a rühes patkány VALÓDI URAIK parancsára! youtube.com/watch?v=nEHSaTpc4Eg
Válasz erre
2
0
vi-ktt
2025. szeptember 08. 20:12
Mivel a migráció a cionáci-wahhabita paktum eredménye, így a kettő egy tőről fakad! A cionáci Nyahú rendszer "nagy Izrael" megteremtésére rendeztette meg 2001 szeptember 11-e terrortámadásait, amire "válaszul" szétromboltatta a Közel-Kelet és Észak-Afrika államrendjeit. Cserébe a vahhabita arabok megkapják tőlük Európát! Ez a paktum lényege! Persze a cionácik nem elégszenek meg ennyivel. Ezért tört ki az Ukrajna fölötti uralom megszerzésére a háború 2014-ben, amit kizárólag cionácik terveztek szerveztek és bonyolítottak...
Válasz erre
0
0
