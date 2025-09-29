Ft
Soós Eszter Petronella Franciaország gáza közel-kelet Palesztina

Elárulta a Franciaország-szakértő, mit akar Macron a palesztinokkal

2025. szeptember 29. 05:45

Soós Eszter Petronella szerint a közel-keleti konfliktus importálódott a francia belpolitikába.

2025. szeptember 29. 05:45
null

Hétfőn Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ Közgyűlésének margóján megtartott, francia-szaúdi közös szervezésű konferencián bejelentette, hogy a szerinte „semmivel nem indokolható” gázai háború lezárása érdekében Franciaország hivatalosan is elismeri Palesztinát.

Franciaország a lépést Belgiummal, Luxemburggal, Máltával, Andorrával és San Marinóval egyszerre tette meg.

Macron lépéséről Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértőt, a Milton Friedman Egyetem főiskolai docensét kérdeztük. Soós elmondta:

„Az elismerésnek elsősorban külpolitikai céljai vannak. Mivel Palesztina jelenleg nem rendelkezik a belső szuverenitás kellékeivel, gyakorlati következménye egyelőre nincsen az elismerésnek, de a francia imázst alakíthatja a Közel-Keleten és Afrikában”

– olyan régiókban tehát, ahol Franciaország jelentős soft powert veszített az elmúlt másfél évtizedben.

A szakértő felhívta a figyelmet a lépés belpolitikai kontextusára is, amely szerinte „a baloldal átrendezését szolgálhatja, amennyiben igyekszik kivenni a palesztin kérdés témáját a radikális baloldal, vagyis a Lázadó Franciaország (LFI) kezéből”, melyre 2022-ben és 2024-ben a franciaországi muszlim szavazók több mint 60 százaléka szavazott. 

A közel-keleti konfliktus évtizedek óta importálódott a francia politikába, ez nem új jelenség.

A megfigyelés szerint, amikor a közel-keleti konfliktus fellángol, nő az antiszemita cselekmények száma. Ez 2023. október 7. után is így volt” – magyarázza Soós.

A Franciaország-szakember ugyanakkor nem gondolja, hogy Macron reális eshetőségként számolna a kétállami megoldás megvalósulásával. „Jelenleg inkább szimbolikusnak tűnik a lépése, hiszen Izraelben ez a megoldás valószínűleg hosszú időre lekerült a napirendről. Ráadásul a francia-izraeli viszony drámaian romlott az elmúlt hónapokban, ami a rövid távú konkrét akcióképességét e téren mindenképpen csökkenti a francia külpolitikának” – vélekedik Soós Eszter Petronella.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

