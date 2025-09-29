Elárulta a Franciaország-szakértő, mit akar Macron a palesztinokkal

A szakértő felhívta a figyelmet a lépés belpolitikai kontextusára is, amely szerinte „a baloldal átrendezését szolgálhatja, amennyiben igyekszik kivenni a palesztin kérdés témáját a radikális baloldal, vagyis a Lázadó Franciaország (LFI) kezéből”, melyre 2022-ben és 2024-ben a franciaországi muszlim szavazók több mint 60 százaléka szavazott.

A közel-keleti konfliktus évtizedek óta importálódott a francia politikába, ez nem új jelenség.

A megfigyelés szerint, amikor a közel-keleti konfliktus fellángol, nő az antiszemita cselekmények száma. Ez 2023. október 7. után is így volt” – magyarázza Soós.

A Franciaország-szakember ugyanakkor nem gondolja, hogy Macron reális eshetőségként számolna a kétállami megoldás megvalósulásával. „Jelenleg inkább szimbolikusnak tűnik a lépése, hiszen Izraelben ez a megoldás valószínűleg hosszú időre lekerült a napirendről. Ráadásul a francia-izraeli viszony drámaian romlott az elmúlt hónapokban, ami a rövid távú konkrét akcióképességét e téren mindenképpen csökkenti a francia külpolitikának” – vélekedik Soós Eszter Petronella.

