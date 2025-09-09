Döbbenetes események zajlottak Strasbourgban: bemutatták Putyin legújabb kísérleti terepét

Retteg az ukrán hírszerzés vezetője: „Már ez sem tudja megállítani Moszkvát”
Dermesztő rémület uralkodik Ukrajnában.
Könnyen lehet, hogy az orosz elnök valódi célpontja Európa.
Oroszország Európa ellen akarja fordítani az országunkat, ha ugyanis a demokráciánkat nem tudjuk megvédeni, akkor egyetlen demokrácia sincs biztonságban Európában – jelentette ki Maia Sandu moldovai elnök Strasbourgban kedden.
Az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott beszédében Maia Sandu azt mondta, hogy a szeptember 28-án esedékes moldovai parlamenti választás az ország történetének legnagyobb jelentőségű voksolása lesz. Annak eredménye dönti el ugyanis, hogy – mint fogalmazott –
stabil demokráciaként konszolidálódunk-e, vagy Oroszország elszakít bennünket Európától”,
az országot Európa keleti határán fenyegetéssé változtatva.
Az ország uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatban úgy vélekedett: számos jelenlegi uniós tagállam az EU-hoz való csatlakozásakor még nem volt teljes mértékben demokrácia. Ezek az országok – mint mondta – diktatúrákkal küzdöttek és gazdasági nehézségekkel birkóztak, ugyanakkor – mint kiemelte –„egyikük sem tette ezt egyedül”.
Sandu hangsúlyozta, hogy Moldova számára az EU-csatlakozás nem csupán formális folyamat, hanem versenyfutás az idővel annak érdekében, hogy – mint fogalmazott – „demokráciánkat lehorgonyozzuk az Európai Unióban, ahol megvédhetjük a legnagyobb fenyegetéstől, amellyel szembenézünk: Oroszországtól”.
A moldovai parlamenti választásokkal összefüggésben a moldovai elnök Moszkva „korlátlan hibrid háborújáról” beszélt, amely – mint kiemelte – olyan léptékű, amilyen Ukrajna teljes körű lerohanása előtt ismeretlen volt. „A Kreml célja egyértelmű, a szavazólapon keresztül elfoglalni Moldovát, hogy felhasználjon bennünket Ukrajna ellen, és az Európai Unió elleni hibrid támadások kiindulópontjává tegye az országot” – fogalmazott.
Rendkívül fontos ez a választás.
Megvédeni nemcsak Moldovát, hanem a térség biztonságát és stabilitását is.
Moldova lehet ugyanis a kísérlet terepe, míg Európa a célpont – hívta fel a figyelmet. „Az egyetlen út, hogy foggal-körömmel megvédjük a demokráciáinkat, és ezt együtt tesszük” – tette hozzá beszédében a moldovai elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Dermesztő rémület uralkodik Ukrajnában.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Dermesztő rémület uralkodik Ukrajnában.
Kiderült, hogy átfogó támadást hajtott végre az ukrán katonai hírszerzés.
A gond csak az, hogy egyelőre nincs alternatíva.