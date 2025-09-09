Ft
Döbbenetes események zajlottak Strasbourgban: bemutatták Putyin legújabb kísérleti terepét

2025. szeptember 09. 17:23

Könnyen lehet, hogy az orosz elnök valódi célpontja Európa.

2025. szeptember 09. 17:23
null

Oroszország Európa ellen akarja fordítani az országunkat, ha ugyanis a demokráciánkat nem tudjuk megvédeni, akkor egyetlen demokrácia sincs biztonságban Európában – jelentette ki Maia Sandu moldovai elnök Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott beszédében Maia Sandu azt mondta, hogy a szeptember 28-án esedékes moldovai parlamenti választás az ország történetének legnagyobb jelentőségű voksolása lesz. Annak eredménye dönti el ugyanis, hogy – mint fogalmazott –

stabil demokráciaként konszolidálódunk-e, vagy Oroszország elszakít bennünket Európától”,

az országot Európa keleti határán fenyegetéssé változtatva.

Az ország uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatban úgy vélekedett: számos jelenlegi uniós tagállam az EU-hoz való csatlakozásakor még nem volt teljes mértékben demokrácia. Ezek az országok – mint mondta – diktatúrákkal küzdöttek és gazdasági nehézségekkel birkóztak, ugyanakkor – mint kiemelte –„egyikük sem tette ezt egyedül”.

Sandu hangsúlyozta, hogy Moldova számára az EU-csatlakozás nem csupán formális folyamat, hanem versenyfutás az idővel annak érdekében, hogy – mint fogalmazott – „demokráciánkat lehorgonyozzuk az Európai Unióban, ahol megvédhetjük a legnagyobb fenyegetéstől, amellyel szembenézünk: Oroszországtól”.

Oroszország lehetséges célja

A moldovai parlamenti választásokkal összefüggésben a moldovai elnök Moszkva „korlátlan hibrid háborújáról” beszélt, amely – mint kiemelte – olyan léptékű, amilyen Ukrajna teljes körű lerohanása előtt ismeretlen volt. „A Kreml célja egyértelmű, a szavazólapon keresztül elfoglalni Moldovát, hogy felhasználjon bennünket Ukrajna ellen, és az Európai Unió elleni hibrid támadások kiindulópontjává tegye az országot” – fogalmazott.

Rendkívül fontos ez a választás.

Megvédeni nemcsak Moldovát, hanem a térség biztonságát és stabilitását is.

Moldova lehet ugyanis a kísérlet terepe, míg Európa a célpont – hívta fel a figyelmet. „Az egyetlen út, hogy foggal-körömmel megvédjük a demokráciáinkat, és ezt együtt tesszük” – tette hozzá beszédében a moldovai elnök.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

ertonszena
2025. szeptember 09. 19:04
Már biztos, hogy Európa elmegyógyintézetté vált. Ebben a közegben megmaradni épelméjűnek kisebb csoda.
Mindenhova
2025. szeptember 09. 18:48
Ebből is látszik, h. mekkora töketenség folyik az euban. Ha akarnák Moldovát, na meg lenne karat is hozzá, már ott lenne egy nátó különítmény, h. az orosznak esze ágában se legyen elfogllni azt. De nem. "Kivárnak" mint az ukukknál.
templar62
2025. szeptember 09. 18:37
Proxit Proxival ?
templar62
2025. szeptember 09. 18:32
Kiknek hozott anyagi hasznot az első és második világháború ? Melyik petrodollárnak volt létérdeke , megelőző csapást mérni Irakra ? Melyim pénz létérdeke a jelenlegi háborús konjunktúra ? Mi ehez képest Európa léte , vagy nemléte ?
