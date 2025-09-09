Döbbenetes események zajlottak Strasbourgban: bemutatták Putyin legújabb kísérleti terepét

Oroszország Európa ellen akarja fordítani az országunkat, ha ugyanis a demokráciánkat nem tudjuk megvédeni, akkor egyetlen demokrácia sincs biztonságban Európában – jelentette ki Maia Sandu moldovai elnök Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott beszédében Maia Sandu azt mondta, hogy a szeptember 28-án esedékes moldovai parlamenti választás az ország történetének legnagyobb jelentőségű voksolása lesz. Annak eredménye dönti el ugyanis, hogy – mint fogalmazott –

stabil demokráciaként konszolidálódunk-e, vagy Oroszország elszakít bennünket Európától”,

az országot Európa keleti határán fenyegetéssé változtatva.

Az ország uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatban úgy vélekedett: számos jelenlegi uniós tagállam az EU-hoz való csatlakozásakor még nem volt teljes mértékben demokrácia. Ezek az országok – mint mondta – diktatúrákkal küzdöttek és gazdasági nehézségekkel birkóztak, ugyanakkor – mint kiemelte –„egyikük sem tette ezt egyedül”.