Csúnyán odapörköltek az ukránok az oroszoknak a Krímben

Két orosz kétéltű repülőgépre mért csapást a Krím-félszigeten az ukrán hadsereg, amely a maga nemében az első sikeres stámadás – adja hívül az ukrán katonai hírszerzésre (HUR) hivatkozva az Euronews. A Krím-félsziget de facto önkormányzata arról számolt be: ukrán drónok mértek csapást Forosz üdülőtelepre, ezzel tárgyi és személyi sérüléseket okozva.

Az orosz fél szerint a csapás célpontja a foroszi szanatórium volt, amely egy négy állami nyaralódácsa közelében fekvő üdülőtelep.

A támadás emellett szerintük három ember halálával és tizenhat sérülésével járt. Nem sikerült megerősíteni bizonyos Telegram-csatornák az on értesüléseit, melyek szerint állítólag „nagyon fontos” vendégek tartózkodtak a telepen a támadás ideje alatt. A támadás tényét elismerte az orosz védelmi minisztérium is, de nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy kik lehettek a célpontok.

A Szabad Európa Rádió ukrán szolgálatának krími platformja, a Crimea.Realities számolt be arról, hogy a félsziget déli részén található Forosz és Jalta között négy orosz állami dácsa található. A Projekt nevű orosz oknyomozó portál szerint a dácsákból kettő Vlagyimir Putyin használatában van.