09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
HUR Be-12 Csajka Crimea Realities Forosz Ukrajna tengeralattjáró helikopter Krím

Csúnyán odapörköltek az ukránok az oroszoknak a Krímben

2025. szeptember 22. 22:01

S mindezt karnyújtásnyira az orosz vezetők villáitól.

2025. szeptember 22. 22:01
null

Két orosz kétéltű repülőgépre mért csapást a Krím-félszigeten az ukrán hadsereg, amely a maga nemében az első sikeres stámadás – adja hívül az ukrán katonai hírszerzésre (HUR) hivatkozva az Euronews. A Krím-félsziget de facto önkormányzata arról számolt be: ukrán drónok mértek csapást Forosz üdülőtelepre, ezzel tárgyi és személyi sérüléseket okozva.

Az orosz fél szerint a csapás célpontja a foroszi szanatórium volt, amely egy négy állami nyaralódácsa közelében fekvő üdülőtelep.

A támadás emellett szerintük három ember halálával és tizenhat sérülésével járt. Nem sikerült megerősíteni bizonyos Telegram-csatornák az on értesüléseit, melyek szerint állítólag „nagyon fontos” vendégek tartózkodtak a telepen a támadás ideje alatt. A támadás tényét elismerte az orosz védelmi minisztérium is, de nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy kik lehettek a célpontok.

A Szabad Európa Rádió ukrán szolgálatának krími platformja, a Crimea.Realities számolt be arról, hogy a félsziget déli részén található Forosz és Jalta között négy orosz állami dácsa található. A Projekt nevű orosz oknyomozó portál szerint a dácsákból kettő Vlagyimir Putyin használatában van.

A HUR állítása szerint a csapással érintett légijármű a Be-12 Csajka szovjet fejlesztésű tengeralattjáró-elhárító kétéltű repülőgép, melynek értékes eszközei vannak a tengeralattjárók felismeréséhez és célba vételéhez.

A HUR emellett arról is beszámol, hogy a kétéltű repülőgépek előtt három orosz Mi-8-as helikoptert is megsemmisítettek egy krími radarállomáson.

Nyitókép: Anadolu via AFP

pontius
2025. szeptember 22. 22:37
Az ukránok sikeresen lövik szét az orosz hátországban az iskolákat, kórházakat, nyaralókat, az oroszok meg sikeresen lövik szét az ukrán hátországban a kaszárnyákat, fegyvergyárakat, szállítóvonalakat. Vajon mit mond a matek, ki nyeri így meg a háborút?
Ehetős Odó
2025. szeptember 22. 22:14
Megint valami hoholszopacs firkász örömködik, hogy a hohol tetvek kilőttek egy öregotthont meg egy iskolai könyvtárat. Lesz majd nagy csodálkozás megint a visszacsapáskor. Aztán éktelen sivalkodás, ahogy szokták a hoholok és nemzetközi lipsi sajtójuk.
szantofer
2025. szeptember 22. 22:08
Putyin mérges lesz - már megint - de most aztán tényleg, oszt irgum-burgum, az ukránoknak meg annyi.
SzaboGeza
2025. szeptember 22. 22:06
Ne hagyjátok szétlőni magatokat, CSAK ÚGY!!!!!
