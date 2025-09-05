Ft
Munkáspárt Nagy-Britannia Keir Starmer

Csúnya botrány mért súlyos csapást a baloldali brit kormányra

2025. szeptember 05. 16:30

Keir Starmer helyettese belebukott egy adócsalási ügybe, ez az egész munkáspárti kormányt megrázta.

2025. szeptember 05. 16:30
null

Angela Rayner, a brit kormányfő etikai tanácsadója lemondott a posztjáról, miután kiderült, hogy megsértette a jogszabályokat a 800 ezer fontot érő tengerparti lakása utáni illeték ki nem fizetésével – közölte a Guardian.

Rayner távozása mélyen káros Keir Starmer miniszterelnökre nézve, aki kezdetben határozottan kiállt mellette, és tekintélye ennek következtében súlyosan meggyengült. Rayner lemondott a Munkáspárt alelnöki posztjáról is.

Lemondólevelében Rayner azt írta, hogy „mélységesen sajnálja” a döntését, hogy nem kért „további szakértői adótanácsadást”

a hove-i ingatlan megvásárlásával kapcsolatban.

Azt mondta, hogy „figyelembe kell vennie azt a jelentős terhet is, amelyet a média folyamatos nyomása nehezedik” a családjára, annak ellenére, hogy a karrierútja „egy stockporti önkormányzati lakásból származó tinédzser anyukától” a kormányzat legmagasabb szintjéig „életem megtiszteltetése” volt.

Starmer azt közölte: Rayner „továbbra is meghatározó alakja marad a pártunknak”, és „továbbra is harcolni fog azokért az ügyekért, amelyeket oly szenvedélyesen képviselnek”.

Rayner távozása miatt a Munkáspárt kormánya elveszíti az egyik leghitelesebb – és legerősebb – munkásosztálybeli hangját

egy olyan időszakban, amikor azért küzd, hogy újra kapcsolatba lépjen hagyományos szavazóbázisával, miután a közvélemény-kutatásokban lemarad a Nigel Farage-féle Reform UK mögött.

A leleplezések után Raynert képmutatással vádolták, mivel a kormány várhatóan a következő költségvetésben felemeli az ingatlantulajdonosokra kivetett adókat – írja a Guardian.

Fotó: AFP

 

hexahelicene
2025. szeptember 05. 17:14
"önkormányzati lakásból... 800 ezer fontot érő tengerparti lakásig." Angela tudja mitől döglik a légy, gondolom nem munkával jutott el idáig a brit ribanc. Tipikus komcsi tempó amúgy.
gullwing
2025. szeptember 05. 17:11
Balos szar tehát ne csodálkozzunk hogy ilyen csődtömeg. Mint a francia mikron, vagy a portugál főpolgármester, és a bpestit már ne is említsük...
Gubbio
2025. szeptember 05. 17:10
Eddig úgy volt, hogy ilyen csúnya dolgokat csak jobboldali, keresztény-konzervatív politikusok művelnek.
OneiroNauta
2025. szeptember 05. 17:09
Totális politikai ámokfutás, ami mostanában az angoloknál megy...
