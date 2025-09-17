Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rob Schneider Charlie Kirk gyilkosság influenszer

Charlie Kirk tragédiája: félbeszakadt az előadás, szívszaggató üzenetet küldött a legendás Rob Schneider (VIDEÓ)

2025. szeptember 17. 06:42

Mutatjuk.

2025. szeptember 17. 06:42
null

Mint a világon mindenki tudja, Charlie Kirk jobboldali influenszer szélsőbalos politikai gyilkosság áldozata lett, ami történelmi fordulópontot jelez sok tekintetben. A kétgyermekes apát a véleménye miatt ölte meg egy szélsőbalos eszméken radikalizálódott fiatal.

Most Rob Schneider legendás amerikai színész, komikus, forgatókönyvíró és rendező, a stand-up comedy és az NBC Saturday Night Live című vígjátéksorozatának veteránja reagált Kirk meggyilkolására előadását félbehagyva.

„Megölhettek egy embert, de nem tudjátok elpusztítani az üzenetet” 

– mondta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Rob Schneider lényegében arról beszélt, hogy 

az Egyesült Államok a legszabadabb ország a történelemben, és ezért a szabadságért megéri küzdeni, érdemes egész szívünkkel megvédeni gyermekeink és unokáink számára

 – hiszen ezért küzdött Charlie Kirk egész életében.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Máthé Zsuzsa

Facebook

Idézőjel

Petíció a Charlie Kirk halálán nevető Jánosi Gergő lemondásáért

A Kétfarkú Kutya Párt képviselője a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg.

Nyitókép: Instagram

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 17. 07:04
»Totenkopf 2025. szeptember 17. 06:58 Lelőttek egy szélsőjobbos keresztény fundamentalista uszítót, aki ugyanúgy gyűlölködött, mint a szélsőbal. Kit érdekel?” Te mindig ilyen sokat foglalkozol azzal, ami számodra érdektelen? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 17. 07:02
»kimirszen 2025. szeptember 17. 06:58 5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 17. 06:56 És hol radikalazálódott az a 22 éves ember? A családjában?« Remek kérdéseket teszel fel, csak összekeversz az említett “fiatallal”. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 17. 07:00
Mindeközben G. Clooney palesztin zászlóval takarózva az ágyában Nespressot kortyolgat a comoi villájában. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Totenkopf
2025. szeptember 17. 06:58
Lelőttek egy szélsőjobbos keresztény fundamentalista uszítót, aki ugyanúgy gyűlölködött, mint a szélsőbal. Kit érdekel? Idén már demokratákat is puffantott le radikális jobboldali.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!