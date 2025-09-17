Charlie Kirk tragédiája: félbeszakadt az előadás, szívszaggató üzenetet küldött a legendás Rob Schneider (VIDEÓ)

Amerika szíve megdobbant: a Capitoliumban gyertyagyújtással emlékeztek a meggyilkolt Charlie Kirkre, Trump beszédet mond a búcsúztatón
A szélsőbalos uszítás áldozata, egy mártír előtt tiszteleg az Egyesült Államok.
Mutatjuk.
Mint a világon mindenki tudja, Charlie Kirk jobboldali influenszer szélsőbalos politikai gyilkosság áldozata lett, ami történelmi fordulópontot jelez sok tekintetben. A kétgyermekes apát a véleménye miatt ölte meg egy szélsőbalos eszméken radikalizálódott fiatal.
Most Rob Schneider legendás amerikai színész, komikus, forgatókönyvíró és rendező, a stand-up comedy és az NBC Saturday Night Live című vígjátéksorozatának veteránja reagált Kirk meggyilkolására előadását félbehagyva.
„Megölhettek egy embert, de nem tudjátok elpusztítani az üzenetet”
– mondta.
Rob Schneider lényegében arról beszélt, hogy
az Egyesült Államok a legszabadabb ország a történelemben, és ezért a szabadságért megéri küzdeni, érdemes egész szívünkkel megvédeni gyermekeink és unokáink számára
– hiszen ezért küzdött Charlie Kirk egész életében.
