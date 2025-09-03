Ft
szerda
Európa Ursula von der Leyen katona belügyminiszter Szlovákia

„Brüsszel nem dönthet helyettünk!” – Szlovákia hallani sem akar az ukrajnai bevetésről

2025. szeptember 03. 13:48

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint Szlovákia nem engedheti meg, hogy „brüsszeli bürokraták” döntsenek a szlovák katonák Ukrajnába küldéséről.

2025. szeptember 03. 13:48
null

Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek, amiben kijelentette, hogy nem támogatja a katonák küldését háborús övezetbe – számolt be a szlovák Aktuality.

A belügyminiszter szerint, Brüsszel nem dönthet olyan ügyekben, amelyek kizárólag Szlovákia szuverén hatáskörébe tartoznak.

„A szlovák katonák bevetéséről nem a brüsszeli irodákban ülő bürokraták fognak dönteni” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok.

Hangsúlyozta: Szlovákia szuverén és független állam. Ezzel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatára reagált, aki szerint Európa „meglehetősen részletes tervet” készít többnemzetiségű egységek Ukrajnába küldésére, a háború utáni biztonsági garanciák részeként.

Világosan ki akarom mondani: szlovák katonák nem fognak Ukrajnába menni.„

– jelentette ki Šutaj Eštok.

Meggyőződése szerint a szlovák katonák fegyverrel a kézben és habozás nélkül védenék meg az országot egy esetleges támadás esetén. Az viszont elfogadhatatlan szerinte, hogy más geopolitikai érdekek miatt essenek el az életüket kockáztatva az ukrán lövészárkokban.

„Szlovákia jövőjéről a szlovák kormány és a szlovák parlament dönt. Senki más nem fog helyettünk dönteni”

Ursula von der Leyen terve akár több tízezer európai katonát is érinthet, akiket amerikai irányítási, hírszerzési és megfigyelési rendszerek támogatnának. Az állítólagos megállapodás a múlt hónapban született meg Donald Trump, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és európai vezetők találkozóján.

