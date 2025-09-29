Ft
Európa CA-1 Europ Helsing technológia

Bemutatták az új drónt, ami Európa légterét védheti a jövőben

2025. szeptember 29. 15:58

A következő négy évben már a harctéren is bevethető lehet.

2025. szeptember 29. 15:58


A védelmi technológiákkal foglalkozó német startup, a Helsing egy új típusú drónt fejlesztett: a CA-1 Europa állítólag képes lesz önállóan, rajban repülve, illetve pilóták által vezetett vadászgépekkel együttműködve végrehajtani katonai feladatokat — írja a Reuters. A vállalat szerint az első repülést 2027-re tervezik, és 

a következő négy évben már a harctéren is bevethető lehet.

Gundbert Scherf, a cég társalapítója úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően átalakítja az élet számos területét, köztük a védelmi ipart is; szerinte különösen az számít, hogy az MI lehetővé teszi a küldetések autonóm végrehajtását. A hajtóművön szállítható fegyverzet pontos listáját és az árakat a cég eddig nem hozta nyilvánosságra; annyit közöltek, hogy a CA-1 Europa várhatóan a hagyományos vadászgépek árának töredékébe fog kerülni.

Nyitókép: YouTube

 

nyafika
2025. szeptember 29. 17:29
AK-val leszednek bármilyen drónt...nem éppen a csodafegyver kategória.
jandor
2025. szeptember 29. 17:14
Nem lesz. Egy egy milliós drónból nem lehet egy milliót legyártani.
salátás
2025. szeptember 29. 17:09
vanméglejjebb már fogalmazza az smst, amiben 10milliárd euróért vesz pár darabot
stormy
2025. szeptember 29. 17:04
nettó faszság.
