Bemutatták az új drónt, ami Európa légterét védheti a jövőben

A védelmi technológiákkal foglalkozó német startup, a Helsing egy új típusú drónt fejlesztett: a CA-1 Europa állítólag képes lesz önállóan, rajban repülve, illetve pilóták által vezetett vadászgépekkel együttműködve végrehajtani katonai feladatokat — írja a Reuters. A vállalat szerint az első repülést 2027-re tervezik, és

a következő négy évben már a harctéren is bevethető lehet.

Gundbert Scherf, a cég társalapítója úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően átalakítja az élet számos területét, köztük a védelmi ipart is; szerinte különösen az számít, hogy az MI lehetővé teszi a küldetések autonóm végrehajtását. A hajtóművön szállítható fegyverzet pontos listáját és az árakat a cég eddig nem hozta nyilvánosságra; annyit közöltek, hogy a CA-1 Europa várhatóan a hagyományos vadászgépek árának töredékébe fog kerülni.

Nyitókép: YouTube