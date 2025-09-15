Bekeményítenek az arab államok: mindennek vége, ha Izrael így folytatja

Senki sem hiszi el, mire volt képes Izrael, mostantól új játékszabályok érvényesek a világban
Izrael Katarban bombázott, de mi ennek a jelentősége, és hogyan kell látni magyar szemmel az eseményeket? Elemzésünk!
Érik az Izrael-ellenes koalíció a katari támadás után.
Hétfőn rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az arab és muszlim országok, közös ülésre jön össze az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete – jelenti az Euractiv. Az értekezletre egy héttel Izrael azon csapása után, melyet Katar nemzetközi jogilag elismert területén hajtott végre a Hamász vezetői ellen.
A találkozót összehívó Katar célja az, hogy növelje az Izraelre nehezedő nyomást. Izrael a nemzetközi közvéleményben egyébként is a gázai háború lezárására és a humanitárius válság megoldására felszólító üzenetekkel találkozik.
Az AFP birtokába jutott zárónyilatkozat-vázlatban az áll, hogy az arab és muszlim országok álláspontja szerint a „brutális izraeli agresszió” veszélybe sodorja az Izrael és az arab országok közötti normalizációs folyamatot.
A támadás „veszélyezteti mindazt, amit sikerült elérni az Izraellel való normális viszonyok kialakításához vezető úton, ideértve a létező és jövendő megállapodásokat” – fogalmaznak a dokumentumban. Emellett a vázlat tartalmazza az arab álláspont eddig is ismert elemeit a gázai „népirtásról és etnikai tisztogatásról”.
Mohamed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök a hétvégén egy előkészítő találkozón úgy fogalmazott: „Eljött az ideje, hogy a nemzetközi közösség ne alkalmazzon többé kettős mércét, és megbüntesse Izraelt minden elkövetett bűnéért”.
A találkozón részt vesz Mohamed bin Szalmán koronaherceg, Szaúd-Arábia de facto vezetője, Maszúd Pezeskján iráni elnök, Mohamed Sía al-Szudáni iraki miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, II. Abdullah jordán király, Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság vezetője is.
Az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete mellett a hattagú Öbölmenti Együttműködési Tanács is találkozót tart hétfőn a katari fővárosban, Dohában. Az arab és muszlim szervezetek mellett az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa is vitát tart a támadásról. Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Izraelbe látogat, hogy biztosítsa az Egyesült Államok támogatásáról a zsidó államot.
