Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
izraeli helyzet izraeli bombázás Iszlám Együttműködési Szervezet katari miniszterelnök izraeli arab Arab Liga

Bekeményítenek az arab államok: mindennek vége, ha Izrael így folytatja

2025. szeptember 15. 17:11

Érik az Izrael-ellenes koalíció a katari támadás után.

2025. szeptember 15. 17:11
null

Hétfőn rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az arab és muszlim országok, közös ülésre jön össze az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete – jelenti az Euractiv. Az értekezletre egy héttel Izrael azon csapása után, melyet Katar nemzetközi jogilag elismert területén hajtott végre a Hamász vezetői ellen.

A találkozót összehívó Katar célja az, hogy növelje az Izraelre nehezedő nyomást. Izrael a nemzetközi közvéleményben egyébként is a gázai háború lezárására és a humanitárius válság megoldására felszólító üzenetekkel találkozik.

Az AFP birtokába jutott zárónyilatkozat-vázlatban az áll, hogy az arab és muszlim országok álláspontja szerint a „brutális izraeli agresszió” veszélybe sodorja az Izrael és az arab országok közötti normalizációs folyamatot.

A támadás „veszélyezteti mindazt, amit sikerült elérni az Izraellel való normális viszonyok kialakításához vezető úton, ideértve a létező és jövendő megállapodásokat” – fogalmaznak a dokumentumban. Emellett a vázlat tartalmazza az arab álláspont eddig is ismert elemeit a gázai „népirtásról és etnikai tisztogatásról”.

Mohamed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök a hétvégén egy előkészítő találkozón úgy fogalmazott: „Eljött az ideje, hogy a nemzetközi közösség ne alkalmazzon többé kettős mércét, és megbüntesse Izraelt minden elkövetett bűnéért”.

A találkozón részt vesz Mohamed bin Szalmán koronaherceg, Szaúd-Arábia de facto vezetője, Maszúd Pezeskján iráni elnök, Mohamed Sía al-Szudáni iraki miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, II. Abdullah jordán király, Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság vezetője is.

Az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete mellett a hattagú Öbölmenti Együttműködési Tanács is találkozót tart hétfőn a katari fővárosban, Dohában. Az arab és muszlim szervezetek mellett az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa is vitát tart a támadásról. Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Izraelbe látogat, hogy biztosítsa az Egyesült Államok támogatásáról a zsidó államot.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
snfbvksan
2025. szeptember 15. 18:10
"ne alkalmazzon többé kettős mércét" Az antiszemitizmus lenne. A zsidók a kiválasztott nép. Nekik bármit szabad. Az állati szintű gójoknak meg azt szabad, amit a zsidók megengednek nekik.
Válasz erre
1
0
Globalfake
2025. szeptember 15. 17:44
érdekes, már sernki nem beszél a hamaszosok brutális gyilkoshadjáratáról ahol civileket löttek halomra válogatás nélkül, mndenki szegény gázaiakért pityereg...én azt mondom, minden ami az iszlám ellen történik legitim, mert a bolygóra nem leselkedik nagyobb veszedelem ezeknek a népeknek a térnyerésétől..
Válasz erre
0
1
canadian-deplorable
2025. szeptember 15. 17:44
Az arab országok többsége Amerika szövetségese és kereskedelmi partnere. A kevés akik nem majd rájönnek.
Válasz erre
0
2
kuzmics
2025. szeptember 15. 17:40
Izrael kihasználja a nemzetközi helyzetet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!