Bekeményítenek az arab államok: mindennek vége, ha Izrael így folytatja

Hétfőn rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az arab és muszlim országok, közös ülésre jön össze az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete – jelenti az Euractiv. Az értekezletre egy héttel Izrael azon csapása után, melyet Katar nemzetközi jogilag elismert területén hajtott végre a Hamász vezetői ellen.

A találkozót összehívó Katar célja az, hogy növelje az Izraelre nehezedő nyomást. Izrael a nemzetközi közvéleményben egyébként is a gázai háború lezárására és a humanitárius válság megoldására felszólító üzenetekkel találkozik.

Az AFP birtokába jutott zárónyilatkozat-vázlatban az áll, hogy az arab és muszlim országok álláspontja szerint a „brutális izraeli agresszió” veszélybe sodorja az Izrael és az arab országok közötti normalizációs folyamatot.

A támadás „veszélyezteti mindazt, amit sikerült elérni az Izraellel való normális viszonyok kialakításához vezető úton, ideértve a létező és jövendő megállapodásokat” – fogalmaznak a dokumentumban. Emellett a vázlat tartalmazza az arab álláspont eddig is ismert elemeit a gázai „népirtásról és etnikai tisztogatásról”.

Mohamed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök a hétvégén egy előkészítő találkozón úgy fogalmazott: „Eljött az ideje, hogy a nemzetközi közösség ne alkalmazzon többé kettős mércét, és megbüntesse Izraelt minden elkövetett bűnéért”.