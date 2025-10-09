Ft
Sokan rettegtek ettől a pillanattól: egy indiai próbálhatott nőket megerőszakolni Budapesten

2025. október 09. 22:58

Az illető a Hősök tere környékén randalírozott.

2025. október 09. 22:58
erőszak

Október 9-én, este 8 óra körül megtámadtak egy hazafelé tartó nőt a Hősök tere környékén – tudta meg a Magyar Jelen attól az olvasójától, aki személyesen ismeri az áldozatot.

A leírások alapján a támadó indiai vagy arab férfi lehetett. Mint kiderült, hátulról elkapta a nőt, befogta a száját, majd angolul azt kiabálta, hogy „kussolj”, „kussolj”, illetve azt ismételgette, hogy kés van nála.

Az áldozat szerencséjére a támadás egy jól kivilágított utcán történt.

Az ott lakók meglátták az ablakokból, ahogy a külföldi férfi földre viszi, és rátérdel a nőre, majd a lakásokból többen kirohantak, hogy segítsenek a nőnek.

Amikor erre ráeszmélt az „indiaiként” leírt férfi, azonnal elmenekült a helyszínről.

Az is kiderült, hogy 4-5 perccel a támadás előtt egy utcával arrébb egy másik lányt is megtámadott. Neki a nadrágját is sikerült lehúznia, mielőtt a járókelők a segítségére siettek.

A lap értesülései szerint az áldozatok mindkét esetben feljelentést tettek. Több forrásból is úgy tudják, a rendőrség immár egy hete képtelen elfogni a környéken nőket szexuálisan zaklató illetőt.

Nyitóképünk illusztráció: Pixabay

llnnhegyi
2025. október 09. 23:53
Karácsony Gergely megbuggyant főpolgármester ezt akarja!! Jöjjenek, színes Budapest!!
astra04
2025. október 09. 23:52
Remélem valakik - nem rendőrök - elkapják a mocskos cigányt (vagy szarabot, egy kutya) és kiherélik!
zrx8
2025. október 09. 23:24
Tele van belpest boxossal. A rendőröknek igazoltatnia kellene mindet, pofára.
red-bullshit
2025. október 09. 23:16
Kamerák?
