Sokan rettegtek ettől a pillanattól: egy indiai próbálhatott nőket megerőszakolni Budapesten

Október 9-én, este 8 óra körül megtámadtak egy hazafelé tartó nőt a Hősök tere környékén – tudta meg a Magyar Jelen attól az olvasójától, aki személyesen ismeri az áldozatot.

A leírások alapján a támadó indiai vagy arab férfi lehetett. Mint kiderült, hátulról elkapta a nőt, befogta a száját, majd angolul azt kiabálta, hogy „kussolj”, „kussolj”, illetve azt ismételgette, hogy kés van nála.

Az áldozat szerencséjére a támadás egy jól kivilágított utcán történt.

Az ott lakók meglátták az ablakokból, ahogy a külföldi férfi földre viszi, és rátérdel a nőre, majd a lakásokból többen kirohantak, hogy segítsenek a nőnek.