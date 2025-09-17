Az Európai Bizottság nem titkolózik tovább: eurómilliárdokhoz jut Magyarország, Ausztria is a hátunkat nézi

Itt van Von der Leyen legújabb mesterterve: Berlint és Rómát kell meggyőznie, hogy teljesüljön a vágya
Az Európai Bizottság bemutatta a 2027 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) keretében biztosított minimális nemzeti jövedelemtámogatási összegeket, melyek 2034-ig garantálják az uniós gazdák számára a stabil támogatást.
A Portfolio bizottsági forrásból azt az információt kapta, hogy
Magyarország 7,225 milliárd eurós folyóáras keretet kap erre az időszakra.
Mint írták, ez a környező országokhoz viszonyítva a középmezőnybe sorolja hazánkat:
– ismertették.
A lap megjegyezte, hogy a hazánknak járó összeg valamivel kisebb, mivel a jelenleg is tartó költségvetési ciklusban 8,4 milliárd eurónyi EU-forrást hagytak jóvá a mezőgazdaságra.
Azonban fontos megjegyezni, hogy a 2028-2034-es költségvetés teljesen más logika szerint épül fel, mint a jelenlegi közös többéves pénzügyi keret:
a vidékfejlesztési támogatások a kohézióba kerültek át, míg számos agrárfejlesztés támogatható lesz a versenyképességi és területfejlesztési forrásokból is
– derült ki az összeállításból.
A Portfolio az Európai Bizottság egy tisztviselőjétől megtudta, hogy fontos változás lenne az új költségvetési ciklusban, hogy a jogállamisági normák teljesülése nélkül a horizontális feljogosító feltételek rendszerében már nemcsak a kohéziós, de az agrártámogatásokat is felfüggeszthetné Brüsszel.
