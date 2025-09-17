Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
közös agrárpolitika (KAP) gazda támogatás keret norma Európai Bizottság feltétel

Az Európai Bizottság nem titkolózik tovább: eurómilliárdokhoz jut Magyarország, Ausztria is a hátunkat nézi

2025. szeptember 17. 18:50

Magyarország több mint 7 milliárd eurós folyóáras keretet kap erre az időszakra. Ezzel a térségben a középmezőnyben szerepel.

2025. szeptember 17. 18:50
null

Az Európai Bizottság bemutatta a 2027 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) keretében biztosított minimális nemzeti jövedelemtámogatási összegeket, melyek 2034-ig garantálják az uniós gazdák számára a stabil támogatást.

A Portfolio bizottsági forrásból azt az információt kapta, hogy

Magyarország 7,225 milliárd eurós folyóáras keretet kap erre az időszakra.

Mint írták, ez a környező országokhoz viszonyítva a középmezőnybe sorolja hazánkat: 

  • Ausztria 6,476 milliárd eurót,
  • Szlovákia 4,8 milliárdot, 
  • Románia pedig 13,4 milliárdot kap, 
  • míg Lengyelországé lesz a legnagyobb keret 16,574 milliárd euróval

– ismertették.

A lap megjegyezte, hogy a hazánknak járó összeg valamivel kisebb, mivel a jelenleg is tartó költségvetési ciklusban 8,4 milliárd eurónyi EU-forrást hagytak jóvá a mezőgazdaságra. 

Kohézióba kerültek az uniós vidékfejlesztési támogatások

Azonban fontos megjegyezni, hogy a 2028-2034-es költségvetés teljesen más logika szerint épül fel, mint a jelenlegi közös többéves pénzügyi keret: 

a vidékfejlesztési támogatások a kohézióba kerültek át, míg számos agrárfejlesztés támogatható lesz a versenyképességi és területfejlesztési forrásokból is

– derült ki az összeállításból.

A Portfolio az Európai Bizottság egy tisztviselőjétől megtudta, hogy fontos változás lenne az új költségvetési ciklusban, hogy a jogállamisági normák teljesülése nélkül a horizontális feljogosító feltételek rendszerében már nemcsak a kohéziós, de az agrártámogatásokat is felfüggeszthetné Brüsszel.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

 

zsugabubus-2
2025. szeptember 17. 20:42
"Ausztria is a hátunkat nézi" Lehet csak azért, mert pofára estünk???
Oldalkosár
2025. szeptember 17. 20:15
"Magyarország 7,225 milliárd eurós folyóáras keretet kap erre az időszakra. Mint írták, ez a környező országokhoz viszonyítva a középmezőnybe sorolja hazánkat: Ausztria 6,476 milliárd eurót, Szlovákia 4,8 milliárdot, Románia pedig 13,4 milliárdot kap, míg Lengyelországé lesz a legnagyobb keret 16,574 milliárd euróval" ------------------ Középmezőnyben, de lakosságarányosan a többiekhez képest a mi 7,22 milliárdunk rendben van. Persze ettől még nem kell megveregetni a háborús kurva vállát.
citromosParizer
2025. szeptember 17. 19:54
tényleg telecsíkozták a gatyát, hogy nem lesz az EU-nak költségvetése? :)
kir2vik
2025. szeptember 17. 19:52
AHA " a jogállamisági normák teljesülése nélkül a horizontális feljogosító feltételek rendszerében már nemcsak a kohéziós, de az agrártámogatásokat is felfüggeszthetné Brüsszel" No és mi van a vertikális feljogosító feltételekkel?
