Amerika megvásárolhatja a világ egyik legnagyobb alkalmazását: ez a cég lehet a Tiktok új tulaja

Washington és Peking is készül egy esetleges találkozóra Trump és Hszi Csin-ping között idén, amelyen az alkalmazás témája is megbeszélésre kerülhet.
A Tiktok tulajdonosváltásának oka az, hogy az amerikai törvény betartása érdekében az alkalmazást működtető algoritmusokat amerikai mérnököknek kell létrehozniuk és karbantartaniuk oly módon, hogy azok ki legyenek zárva a kínai befolyástól.
Megvan a TikTok-ügyletünk. Megállapodtam Kínával. Pénteken beszélek majd Hszi Csin-pinggel, hogy mindent megerősítsünk”
– fogalmazott Trump.
A részleteket tovább vizsgálják mindkét ország illetékesei, akik továbbra is aggódnak a nemzetbiztonsági következmények miatt. Az appot nagyjából 170 millió amerikai használja, és ez vezetett oda, hogy a törvényhozás elfogadott egy törvényt, amely megköveteli, hogy a TikTok megállapodjon, vagy tiltsák be az USA-ban.