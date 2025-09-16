Amerika megvásárolhatja a világ egyik legnagyobb alkalmazását: ez a cég lehet a Tiktok új tulaja

A tárgyalások Madridban zajlottak ezen a héten, és az elképzelés az, hogy létrehoznának egy új amerikai céget az alkalmazás működtetésére

Az új cég igazgatótanácsát túlnyomórészt amerikaiak alkotnák, és egy tagot az amerikai kormány jelölne ki.

Mindkét fél dolgozik még a megállapodás végleges részletein, amelyek még változhatnak. Kedden Trump új végrehajtási rendelettel tolta ki a TikTok amerikai tiltását részben december 16-ra.