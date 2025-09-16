Ft
TikTok Kína üzlet Trump Egyesült Államok

Amerika megvásárolhatja a világ egyik legnagyobb alkalmazását: ez a cég lehet a Tiktok új tulaja

2025. szeptember 16. 22:17

Az alkalmazást vezető konzorcium cégben az amerikai kormány is részt vállalna.

2025. szeptember 16. 22:17
null

Az Oracle, a Silver Lake és az Andreessen Horowitz részt vesznek egy olyan konzorciumban, amely az Egyesült Államok és Kína között véglegesítés alatt álló megállapodás keretében megközelítőleg 80 százalékos tulajdonrészt kapna a TikTok amerikai üzletéből– számolt be a Wall Street Journal.

A tárgyalások Madridban zajlottak ezen a héten, és az elképzelés az, hogy létrehoznának egy új amerikai céget az alkalmazás működtetésére

Az új cég igazgatótanácsát túlnyomórészt amerikaiak alkotnák, és egy tagot az amerikai kormány jelölne ki.

Mindkét fél dolgozik még a megállapodás végleges részletein, amelyek még változhatnak. Kedden Trump új végrehajtási rendelettel tolta ki a TikTok amerikai tiltását részben december 16-ra.

Washington és Peking is készül egy esetleges találkozóra Trump és Hszi Csin-ping között idén, amelyen az alkalmazás témája is megbeszélésre kerülhet.

A Tiktok tulajdonosváltásának oka az, hogy az amerikai törvény betartása érdekében az alkalmazást működtető algoritmusokat amerikai mérnököknek kell létrehozniuk és karbantartaniuk oly módon, hogy azok ki legyenek zárva a kínai befolyástól.

Megvan a TikTok-ügyletünk. Megállapodtam Kínával. Pénteken beszélek majd Hszi Csin-pinggel, hogy mindent megerősítsünk”

– fogalmazott Trump.

A részleteket tovább vizsgálják mindkét ország illetékesei, akik továbbra is aggódnak a nemzetbiztonsági következmények miatt. Az appot nagyjából 170 millió amerikai használja, és ez vezetett oda, hogy a törvényhozás elfogadott egy törvényt, amely megköveteli, hogy a TikTok megállapodjon, vagy tiltsák be az USA-ban.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

***

 

 

herden100
2025. szeptember 17. 00:20
FREE TIK-TOK !!!
SzaboGeza
2025. szeptember 16. 22:53
Insta, face, tik tok WEK!!!:)
