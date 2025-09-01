Ft
Spartak Torpedo Espanola Oroszország CSKA

Akcióban Oroszország legbrutálisabb ultrái – Ilyen szurkolást még biztosan nem látott (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 22:07

Ha egyáltalán szurkolást látunk, nehéz megítélni.

2025. szeptember 01. 22:07
null

Szürreális videó került fel az internetre az Espanola nevezetű szervezet egyik „akciójáról”. A Wikipédia szerint az Espanola egy orosz irreguláris katonai alakulat, amely radikális futballszurkolókból jött létre, többek között a CSKA, a Spartak, a Torpedo, a Zenit, a Lokomotiv, az Orel és más csapatok szurkolóiból.

Létrehozása idején a formáció az önjelölt Donyecki Népköztársaság Vosztok zászlóalja alatt működött. Jelenleg a dandárt az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU „Redut” magánkatonai vállalata irányítja. A dandár tagjainak többsége jobboldali, szélsőjobboldali és neonáci nézeteket vall. Az Espanola „88. dandár” néven is ismert, ami sokak szerint egyértelmű neonáci utalás. 

Az, hogy pontosan mi történik a felvételen, a kedves olvasóink fantáziájára bízzuk. A videót alább tekinthetik meg, mindenképpen hanggal érdemes nézni:

Nyitókép: Instagram

