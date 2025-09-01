Térkép bizonyítja, hogy Oroszország nem áll le: brutális invázió várhat Kijevre
A stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz csapatok kezében van.
Ha egyáltalán szurkolást látunk, nehéz megítélni.
Szürreális videó került fel az internetre az Espanola nevezetű szervezet egyik „akciójáról”. A Wikipédia szerint az Espanola egy orosz irreguláris katonai alakulat, amely radikális futballszurkolókból jött létre, többek között a CSKA, a Spartak, a Torpedo, a Zenit, a Lokomotiv, az Orel és más csapatok szurkolóiból.
Ezt is ajánljuk a témában
A stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz csapatok kezében van.
Létrehozása idején a formáció az önjelölt Donyecki Népköztársaság Vosztok zászlóalja alatt működött. Jelenleg a dandárt az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU „Redut” magánkatonai vállalata irányítja. A dandár tagjainak többsége jobboldali, szélsőjobboldali és neonáci nézeteket vall. Az Espanola „88. dandár” néven is ismert, ami sokak szerint egyértelmű neonáci utalás.
Az, hogy pontosan mi történik a felvételen, a kedves olvasóink fantáziájára bízzuk. A videót alább tekinthetik meg, mindenképpen hanggal érdemes nézni:
Nyitókép: Instagram